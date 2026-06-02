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26.06.02 13:17최종 업데이트 26.06.02 13:17
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정의당 대전시당과 대전녹색당 등이 함께한 '2026 지방선거 공동선거대책위원회'는 2일 오전 대전시의회 앞에서 기자회견을 열고 "대전시민의 삶을 바꾸는 7번 정의당에 투표해 달라"고 호소했다.오마이뉴스 장재완

6.3지방선거 본투표를 하루 앞두고 정의당 대전시당과 대전녹색당 등이 "평등·생태·평화의 도시 대전을 만들겠다"며 정의당 후보 지지를 호소하고 나섰다.

정의당 대전시당과 대전녹색당, 대전세종 평등의길, 대전변혁실천단 등이 함께한 '2026 지방선거 공동선거대책위원회'는 2일 오전 대전시의회 앞에서 기자회견을 열고 "대전시민의 삶을 바꾸는 7번 정의당에 투표해 달라"고 밝혔다.

이들은 기자회견문을 통해 전날 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 희생자들을 추모하며 "대전의 일터가 노동자들의 무덤이 되고 있다"고 비판했다.

공동선대위는 "불과 3개월 전 대전 안전공업 화재 참사로 노동자 14명이 목숨을 잃고 60명이 부상을 당했는데, 그 상처가 아물기도 전에 또다시 한화에어로스페이스에서 불길이 솟구쳤다"며 "이곳은 2018년과 2019년에도 연이은 폭발 사고로 청년 노동자들이 목숨을 잃었던 바로 그곳"이라고 지적했다.

이어 "대전시정을 번갈아 책임져 온 기득권 양당은 참사가 터질 때마다 특별점검과 안전체계 재구축을 약속했지만, 돌아서면 기업 중심의 성장과 개발에만 몰두했다"며 "반복되는 참사는 우연이 아니라 이윤만을 좇는 기업의 탐욕과 이를 묵인하고 방치한 정치의 무능이 낳은 구조적 인재이자 정치적 살인"이라고 주장했다.

"대전을 방산 클러스터가 아닌 평화도시로 전환해야"

정의당 대전시당과 대전녹색당 등이 함께한 '2026 지방선거 공동선거대책위원회'는 2일 오전 대전시의회 앞에서 기자회견을 열고 "대전시민의 삶을 바꾸는 7번 정의당에 투표해 달라"고 호소했다.오마이뉴스 장재완

이들은 특히 대전이 시민 동의도 없이 방위산업 클러스터로 구축되고 있다고 비판했다. 공동선대위는 "한국의 국방예산이 62조 원을 넘어서고 무기산업 G4 진입을 선언하는 동안, 대전은 시민들의 동의 없이 방위산업 클러스터로 구축되고 있었다"며 "이번 지방선거에서도 기득권 양당 후보들은 여야를 가리지 않고 K방산 클러스터 조성과 국방산업 확대 공약을 쏟아내고 있다"고 밝혔다.

이들은 또 "노동자의 안전과 생명에 대한 윤리적 고민 없이 성장의 도구로만 접근한 무기산업 확대는 재앙일 뿐"이라며 "안으로는 노동자들의 목숨을 앗아가고, 밖으로는 전쟁 지역의 어린이와 여성 등 무고한 시민들을 학살하는 도구를 생산하는 일이기 때문"이라고 주장했다.

그러면서 "이제 대전은 과감하게 전환해야 한다"며 "노동과 평화의 가치를 중심에 세우고, 노동자와 세계 시민의 공존을 상징하는 도시로 나아가야 한다"고 강조했다.

공동선대위는 끝으로 "정의당은 산업재해로 자식을 잃은 부모들과 함께 중대재해처벌법을 만들었던 절박한 심정으로 노동자의 권리를 바로 세우겠다"며 "또한 전쟁의 도구를 거부하고 평화도시의 길을 열겠다"고 밝혔다.

"기득권 양당 독점 정치 견제할 진보 야당 필요... 대전 바꾸는 한 표를 정의당에"

정의당 대전시당과 대전녹색당 등이 함께한 '2026 지방선거 공동선거대책위원회'는 2일 오전 대전시의회 앞에서 기자회견을 열고 "대전시민의 삶을 바꾸는 7번 정의당에 투표해 달라"고 호소했다. 사진은 이번 선거에 출마한 정은희(왼쪽) 정의당 대전시의원 비례대표 후보와 신민기 대전 유성구의원 후보.오마이뉴스 장재완

이날 발언에 나선 한재각 대전녹색당 위원장은 "이번 선거는 평등·생태·평화의 도시를 만들기 위한 중요한 선택의 시간"이라며 "대전을 국방수도나 허황된 성장도시가 아니라 지속가능하고 평화롭게 공존하는 도시로 만들 정책에 주목해 달라"고 말했다.

김윤기 정의당 대전시당 민생특별위원장은 "정의당은 이번 선거에서 대전지역 후보를 2명밖에 내지 못했지만, 기득권 양당으로부터 독립적인 진보 야당을 세우기 위해 분투했다"며 "신민기 유성구의원 후보와 정은희 대전시의원 비례대표 후보에게 힘을 모아 달라"고 호소했다.

후보들도 발언에 나섰다. 정은희 정의당 대전시의원 비례대표 후보는 "한화 폭발 사고 희생자들의 명복을 빈다"면서 "대전은 더 이상 살상무기를 만들고 수출하며 노동자의 목숨을 갉아먹는 죽음의 기지가 돼서는 안 된다. 정의당의 한 석은 대전시의회를 바꾸는 가장 확실한 견제 장치가 될 것"이라고 밝혔다.

신민기 정의당 유성구의회 다선거구 후보는 "이번 지방선거 공약들이 개발과 토건으로 점철돼 있다는 시민들의 우려를 들었다"며 "개발과 성장만 말하는 선거에서 생태와 노동, 평화를 말하는 정치가 반드시 필요하다. 대전을 바꾸는 한 표를 정의당에 모아 달라"고 말했다.

끝으로 이들은 "일터로 향하는 발걸음이 무사히 집으로 돌아올 수 있도록, 땀 흘려 일하는 노동자들의 권리가 온전히 지켜질 수 있도록 기호 7번 정의당을 지지해 달라"며 "평등·생태·평화의 가치를 지키는 야당으로 시민 삶의 단단한 버팀목이 되겠다"고 호소했다.
#정의당 #녹색당 #정은희 #신민기 #지방선거

6.3 지방선거
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