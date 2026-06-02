오마이뉴스 장재완

정의당 대전시당과 대전녹색당 등이 함께한 '2026 지방선거 공동선거대책위원회'는 2일 오전 대전시의회 앞에서 기자회견을 열고 "대전시민의 삶을 바꾸는 7번 정의당에 투표해 달라"고 호소했다. 사진은 이번 선거에 출마한 정은희(왼쪽) 정의당 대전시의원 비례대표 후보와 신민기 대전 유성구의원 후보.이날 발언에 나선 한재각 대전녹색당 위원장은 "이번 선거는 평등·생태·평화의 도시를 만들기 위한 중요한 선택의 시간"이라며 "대전을 국방수도나 허황된 성장도시가 아니라 지속가능하고 평화롭게 공존하는 도시로 만들 정책에 주목해 달라"고 말했다.김윤기 정의당 대전시당 민생특별위원장은 "정의당은 이번 선거에서 대전지역 후보를 2명밖에 내지 못했지만, 기득권 양당으로부터 독립적인 진보 야당을 세우기 위해 분투했다"며 "신민기 유성구의원 후보와 정은희 대전시의원 비례대표 후보에게 힘을 모아 달라"고 호소했다.후보들도 발언에 나섰다. 정은희 정의당 대전시의원 비례대표 후보는 "한화 폭발 사고 희생자들의 명복을 빈다"면서 "대전은 더 이상 살상무기를 만들고 수출하며 노동자의 목숨을 갉아먹는 죽음의 기지가 돼서는 안 된다. 정의당의 한 석은 대전시의회를 바꾸는 가장 확실한 견제 장치가 될 것"이라고 밝혔다.신민기 정의당 유성구의회 다선거구 후보는 "이번 지방선거 공약들이 개발과 토건으로 점철돼 있다는 시민들의 우려를 들었다"며 "개발과 성장만 말하는 선거에서 생태와 노동, 평화를 말하는 정치가 반드시 필요하다. 대전을 바꾸는 한 표를 정의당에 모아 달라"고 말했다.끝으로 이들은 "일터로 향하는 발걸음이 무사히 집으로 돌아올 수 있도록, 땀 흘려 일하는 노동자들의 권리가 온전히 지켜질 수 있도록 기호 7번 정의당을 지지해 달라"며 "평등·생태·평화의 가치를 지키는 야당으로 시민 삶의 단단한 버팀목이 되겠다"고 호소했다.