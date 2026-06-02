연합뉴스

더불어민주당 전재수 부산시장 후보와 하정우 북갑 국회의원 보궐선거 후보가 지난 5월 23일 오후 부산 북구 구포시장 쌈지공원에서 합동유세를 하고 있다.6.3 지방선거 선거운동기간 마지막 날인 2일, 전재수 더불어민주당 후보는 "부산을 일으킬 마지막 기회"라며 변화에 방점을 찍었다. 목이 쉰 채로 사흘 전부터 부산 전역을 훑고 있는 전 후보는 이날도 영도구와 서구, 사하구 등으로 이동하며 도보 인사에 집중했다.눈길을 끄는 건 이번 선거운동의 마지막 유세 장소다. 그는 자신의 부산시장 선거 출마로 국회의원 보궐선거가 진행 중인 북구갑을 최종 유세 공간으로 잡았다. 이 자리엔 하정우 민주당 보궐 후보가 함께 오른다. 막판 합동유세로 부산시장 선거에서 보궐까지 승기를 굳히겠단 계획이다.전 후보는 상대인 박형준 국민의힘 부산시장 후보와 달리 이날 별도의 기자회견을 열지 않았다. 대신 오전 일찍 영도구를 찾아 이른바 '전재수가 다간다' 유세를 이어갔다. 전날 한화에어로스페이스 대전 사업장 폭발 사고로 인해 선거운동 기조는 차분했다. 세를 집결하는 요란함을 지양하고, 다소 조용한 유세에 공을 들였다.동선은 원도심과 서부산에 집중된 모습이다. 전 후보 선대위가 공개한 일정을 보면, 영도구와 서구, 사하구, 부산진구가 유세 일정 목록에 올랐다. 선거전의 끝을 장식할 유세는 낙동강벨트인 '북구'다. 정확히는 오후 8시 40분 북구갑의 덕천동 뉴코아아울렛 앞에서 유세를 하고 길을 걸으며 선거운동을 마무리한다.하정우 후보 선대위도 막판 유세를 같은 시간·장소로 공지했다. 투표일 하루 전, 전 후보는 하 후보와 박민식(국민의힘)·한동훈(무소속) 후보가 서로 3파전 상황인 북구갑에 크게 힘을 싣는 분위기다. 전 후보 측은 "합동 유세는 두 번, 북구 지원은 다섯 번째"라며 "(부산과 북구갑에) 하정우가 필요하다는 메시지가 같이 나가게 될 것"이라고 말했다.우열을 가리기 힘들 정도로 치열했던 시간표가 이제 거의 다한 상황에서 전 후보는 자신의 페이스북에 공개 글까지 올려 표심 다지기에 주력했다. 박 후보에 맞선 도전자의 처지에서 '부산시장 탈환'을 노리는 그는 "이번이 부산을 일으킬 마지막 기회이며, 전재수를 선택해야 부산이 바뀐다"라는 발언을 앞세웠다.'스윙보터(유동 투표층)' 지역임에도 결과적으로는 한쪽으로 기운 정치 지형의 문제까지 지적했다. 그는 "부산 선거는 (민주당에) 늘 어렵고, 민심은 한없이 무겁고 준엄했다"라며 "그럴수록 더 낮은 자세로 듣고 한 걸음 더 가까이 다가가려 했다"라고 선거전 소회를 밝혔다.그러면서 전 후보가 부각한 건 '선택'이다. 그는 "이대로 주저앉아 멈출 것인가 아니면, 다시 힘차게 뛸 것인가 부산은 지금 중요한 갈림길"이라며 해양수산부 이전, 해사전문법원 설립, HMM 유치, 북극항로 추진 등 이재명 정부가 밀고, 자신이 관여한 성과를 계속 이어가야 한다고 강조했다.글의 끝에선 "천금 같은 기회를 놓치지 않겠다"라며 부산에서 역대 두 번째로 민주당 지방정부를 만들어 줄 것을 유권자들에게 당부했다. 그는 "말이 아니라 결과로, 정쟁이 아니라 실행으로 모든 것을 걸고 변화를 증명하겠다"라며 "시민 여러분의 소중한 한 표가 부산의 내일을 결정한다"라고 썼다.