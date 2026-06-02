민조당 울산시댱

6월 2일 울산시의회 프레스센터에서 더불어민주당 김태선 울산선대위 총괄상임선대위원장이 김상욱 울산시장 후보 지지를 당부하는 기자회견을 하고 있다.6.3지방선거 투표일을 하루 앞둔 2일 더불어민주당 김태선 울산선대위 총괄상임선대위원장이 기자회견을 갖고 국민의힘의 변하지 않는 모습을 지적하며 김상욱 울산시장 후보 지지를 당부했다.김태선 총괄상임선대위원장은 "1년 전, 우리는 대한민국의 변화를 선택했고, 내일 우리는 새로운 울산을 선택해야 할 순간"이라며 "지난 1년 동안 국민은 정치가 달라지면 나라가 달라질 수 있다는 사실을 직접 경험했다"며 이같이 밝혔다.이어 "위기 앞에서 정부는 더 빠르게 움직였고, 국민의 목소리를 듣기 위해 현장으로 향했으며 올해 1분기 대한민국 경제성장률은 OECD 1위를 기록했고 수출도 세계 5위 수준으로 일본을 앞서 대한민국 경제에 대한 국내외의 신뢰와 기대가 높아지고 있다"며 "대통령이 바뀌자 나라가 완전히 달라지고 있다"고 덧붙였다.그러면서 "이제 그 변화가 울산으로 이어져야 한다"며 "지난 4년의 울산시정은 불통과 독선으로 시민의 목소리를 외면했고 울산은 후퇴를 거듭해 왔다"며 "시민의 삶을 챙겨야 할 시정은 시민보다 보여주기에 더 관심이 있었고, 미래를 준비해야 할 울산은 제자리걸음을 반복했다. 대한민국은 앞으로 가는데 울산만 뒤로 가고 있다"고 주장했다.또한 "국민의힘 역시 달라지지 않았다"며 "국민이 요구한 것은 반성과 쇄신이었지만 국민의힘은 내란에 대한 진정한 반성도, 과거와의 단절도 보여주지 못했고 여전히 윤어게인을 외치며 국민이 요구한 변화의 길을 거부하고 있다"고 지적했다.김태선 총괄상임선대위원장은 "이번 선거는 울산 정치의 방향을 결정하는 분기점"이라며 "울산이 더 이상 과거에 머물지 않고 미래로 나아가기 위해서는 반드시 변화가 필요하고 그 변화는 내일 시민 여러분의 한 표로 시작된다"고 강조했다.이어 "대한민국의 변화에 발맞춰 울산도 바뀌어야 하며 이재명 정부와 함께 뛰는 지방정부가 필요하다"며 "윤석열에서 이재명으로 바꾸었듯이 무능한 김두겸에서 유능한 김상욱으로 바꿔야 울산도 바뀐다"고 주장했다.또한 "중앙정부와 지방정부가 같은 방향을 바라볼 때 울산의 미래산업도, 청년의 일자리도, 시민의 삶도 더 빠르게 변화할 수 있다"며 "대한민국은 이미 앞으로 나아가고 있어 이제 울산이 응답할 차례다. 시민 여러분의 한 표로 새로운 울산을 열어달라"고 호소했다.