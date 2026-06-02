진보당 울산시당

김종훈 전 울산시장 후보가 2일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 정당투표 진보당 지지를 호소하고 있다.6.3지방선거 민주-진보 울산시장 후보단일화 과정에서 민주당 김상욱 후보측의 요구를 받아들인재경선 결단을 보여 준 진보당 김종훈 전 울산시장 후보가 투표일을 하루 앞두고 '정당투표는 5번, 진보당을 지지해 줄 것"을 호소하고 나섰다.김종훈 전 울산시장 후보는 2일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "저와 진보당은 그동안의 정치 경험과 행정 성과를 넘어, 110만 울산시민 모두를 책임지겠다는 포부로, 선거를 치러왔다"며 "그리고 정말 많은 시민들께서 지지와 성원을 보내주셨다"고 전제했다.이어 "그 성원의 한가운데에는 분명한 열망이 있었는데, '이번에는 반드시 내란을 청산하고 싶다는 마음, 이번에는 반드시 울산을 바꿔달라'는 간절한 요구였다"며 "그 시민들의 뜻이 있었기에 민주진보 후보 단일화도 이뤄낼 수 있었다"고 밝혔다.그러면서 "저에게 보내주셨던 지지와 성원, 응원과 격려를 저와 같은 마음으로 함께해온, 지금도 열심히 뛰고 있는 진보당 후보들에게 보내달라"며 "그리고 정당투표는 5번 진보당을 선택해달라"고 호소했다.김종훈 전 울산시장 후보는 "이번엔 반드시 울산을 바꿔야 한다는 여러분의 열망을 진보당이 가장 치열하게, 가장 헌신적으로 실천하겠다"며 "내란을 일으켜 놓고도 다시 권력을 탐하는 세력에 단호히 맞서겠다. 혐오와 왜곡이 아니라 상식과 합리가 통용되는 정치를 만들고 불통정치, 독단행정이 아니라 시민참여, 시민주권 울산을 만들겠다"고 강조했다.또한 "진보정치에 대한 여러분의 기대와 바람이 헛되지 않도록, 정치가 왜 존재하는지, 정치가 누구를 위해 존재해야 하는지 늘 되새기겠다"며 "여러분께서 보내주신 마음을 잊지 않고 진보당은 늘 시민 곁에서 배우고, 늘 시민과 함께 혁신하며, 반드시 그 사랑에 보답하는 정치를 보여드리겠다"고 덧붙였다.