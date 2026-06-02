박형준 후보 캠프

국민의힘 박형준 부산시장 후보가 6.3 지방선거 투표일 전날인 2일 오전, 부산시의회 브리핑룸을 찾아 지지호소 기자회견을 열고 있다.6.3 지방선거일을 하루 남겨둔 2일, 총력전에 들어간 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 견제의 필요성과 '이재명 정부와 더불어민주당 심판' 성격의 한 표를 호소했다. 선거가 막바지에 다다른 까닭에 그의 입에선 지지층을 투표장으로 부를 "낙동강 전선" 등의 발언도 빠지지 않았다. 이날 금정·동래·해운대·연제구를 샅샅이 훑는 박 후보는 최종 유세를 부산진구 서면 쥬디스태화 앞으로 잡았다.선거운동기간 시계 초침이 마지막을 가리킨 이날 오전, 박 후보는 부산시의회 브리핑룸을 찾아 선거 막판 기자회견을 열었다. 준비한 글의 시작에는 현 시정 연속의 필요성을 담았는데, 중간부터는 정부·여당을 향한 날 세우기에 공을 들였다.먼저 박 후보는 "지난 5월 21일 자정 심야버스 탑승을 시작으로 내내 걸어서 민심 속으로 들어갔다"라며 "다시 시장으로 당선되면 시민 여러분의 하루하루를 천금처럼 소중히 여기겠다"라고 약속했다. 지난 보궐선거 당선과 재선을 거쳐 지금까지 5년을 성과로 채웠지만, 박 후보는 여전히 시간이 부족하다고 했다. 그는 "이제 세계도시 부산은 미래의 꿈이 아닌 현실로 지금 필요한 건 중단없는 발전"이라면서 연임을 호소했다.그러다 정권 비판 대목부턴 발언의 강도가 점점 세졌다. 보수층 감성을 건드리는 발언이 어김없이 튀어나왔다. 박 후보는 민주당의 사법개혁 시도와 공소취소 특검법 추진을 개악으로 묘사하며 "거짓말을 일삼는 무능한 후보에게 부산의 미래를 맡길 수 없고, 권력의 독선과 독주에도 경종을 울려야 한다"라고 주장했다.사전투표 당시 이 대통령이 기표소에 들어갔다가 나와 도장 관련 문의를 한 일을 두고서, 국민의힘 비판 기조에도 편승했다. 그는 "대통령의 태도는 이미 이분이 권력에 취했음을 여실히 보여준다"라며 동시에 최근 전통시장 등 전국을 도는 행보까지 싸잡아 "교묘한 방법으로 선거중립 의무를 저버리고 있다"라고 규탄했다.이 대통령을 마치 왕에 빗대기도 했다. 그는 "대한민국은 왕의 나라가 아니다. 국민의 나라"라며 "이번 선거에서 반드시 이재명 정권의 독주·폭주 견제, 권력 사유화를 분쇄해야 한다"라고 지지층 결집을 당부했다. 그러면서 그 전제로는 보수의 단결을 들었다.박 후보는 "가장 먼저 보수의 분열부터 극복해야 하며, (그렇지 않다면) 분열의 끝은 패배"라고 모두가 투표장을 나와야 한다고 강조했다. 그는 "선거가 끝난 뒤 자신이 통합·쇄신에 앞장서겠다"라고 각오도 더했다. 특히 "압도적 지지로, 낙동강 전선의 최후 보루 부산만은 지켜야 한다"라고 당부했다.본투표일 전날을 기자회견으로 시작한 박 후보는 바로 전통시장으로 발걸음을 옮긴다. 남은 시간 쉼없이 시민을 만나는 데 집중한다. 박 후보 선대위는 금정구 오시게 시장, 동래구 노인복지회관, 해운대 점심 무료 배식, 동래구 동래시장, 부산시 노인복지회관 등 거의 1~2시간 단위로 이동하는 일정을 언론에 공지했다. 박 후보 측은 "오후엔 서면역에서 도보로 걸으며 쥬디스태화 앞에서 피날레 유세를 펼칠 예정"이라고 밝혔다.한편, 2주 동안 부산 지방선거 수성전에 힘을 쏟았던 국민의힘도 이날 부산선거대책위 차원의 성명을 내어 박 후보를 적극적으로 지원 사격했다. 부산선대위 역시 "타협과 건강한 견제의 원리가 정상적으로 작동하는 대한민국을 위해 투표로 보여달라"라며 전국적 민주당 압승과 달리 영남권만 빨간 물결이 일었던 지난 22대 총선 상황의 재현을 간절히 바랐다.