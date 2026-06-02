울산시의회

국민의힘 김기현 의원(울산 남구을)이 5월 26일 김두겸 울산시장 후보, 박성민 의원(울산 중구)과 함께 울산시의회에서 기자회견을 갖고 민주-진보 단일화와 관련한 입장을 밝히고 있다.5선(울산 남구을)의 김기현 울산 총괄선대위원장이 6.3지방선거일을 하루 앞둔 2일 입장문을 내고 "민생 포기 정권, 법치파괴 정당, 배은망덕 후보에게 울산의 미래를 맡길 수는 없다"며 국민의힘 후보 지지를 당부했다.김기현 총괄선대위원장은 "선거 기간 울산 곳곳을 누비며 만난 시민 여러분의 모습은 팍팍함 그 자체였다"며 "하지만 정작 민생문제를 해결해야 할 이재명 정권은 민생은 안중에도 없고, 그저 '주식으로 돈 벌었지 않냐'라는 허울뿐인 쉰 소리로 국민을 무시할 뿐"이라고 주장했다.또한 "권력을 사유화하고, 삼권을 독점하며 대한민국을 망가뜨리고 있는 이재명 정권과 민주당을 조금이라도 견제할 수 있도록, '법파 정권'을 심판하기 위해 국민의힘 기호 2번 후보들을 지지해 주시기를 간곡하게 부탁드린다"고 밝혔다.김기현 총괄선대위원장은 또 "이번 선거는 울산시민을 배신한 '배은망덕 후보'를 심판하는 선거"라며 "민주당 김상욱 후보는 국민의힘이 집권당인 시절, 낙하산 공천으로 권력을 누리다가, 권력이 민주당 쪽으로 기울자 새로운 권력을 좇아 쏜살같이 민주당으로 당적을 세탁한 철새 정치인"이라고 주장했다.이어 "국민의힘의 가치를 믿고 찍어준 울산시민의 지지와 은혜를 저버린 말 그대로 배은망덕한 후보"라며 "범여권 후보 단일화 과정에서도 그대로 드러나 자신에게 불리하면 이미 했던 약속도 손바닥 뒤집듯 뒤집고, 결국은 자신이 유리한 대로 규칙까지 바꿔가며 따뜻한 온실을 차지하는 행태를 보였다"고 주장했다.그러면서 "그가 권력 앞에서는 110만 울산시민의 삶도 가차 없이 내팽개치리라는 것을 짐작할 수 있다"며 "이번 선거는 권력 앞에 시민과의 약속도 헌신짝처럼 내팽개친 철새 정치인을 주권자인 울산 시민들의 정의로운 투표로 대한민국 정치판에서 퇴출하는 선거가 돼야 한다"고 거듭 주장했다.김기현 총괄선대위원장은 "울산이 중단 없는 전진을 할 수 있도록, 충분히 검증받은 행정 전문가 김두겸 시장 후보를 비롯한 우리 국민의힘 후보들에 대한 압도적인 지지를 부탁드린다"며 "그동안 오늘의 자랑스러운 울산을 만드는데 앞장서 온 보수정당, 저희 국민의힘 후보들이 다시 한번 기회를 받아 꼭 울산의 미래를 더욱 빛나게 하겠다"고 강조했다.