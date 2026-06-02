카카오톡 캡처

추 후보도 입장해 있는 '추사모(추경호와함께하는사람들)' 채팅방에 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보에 대한 네거티브성 메시지가 오가고 있다.채팅방에선 상대인 김부겸 더불어민주당 후보를 비방하거나 가짜뉴스를 퍼나르는 일도 벌어졌다. 지난달 28일 한 사용자는 "간첩 김부겸에게 대구까지 넘긴다면 대한민국은 중국의 개가 될 것"이라는 메시지를 공유했다. 2일에도 "(추 후보 내란중요임무종사 혐의 문제를 좌파들이) 이런 식으로 퍼나르고 있으니 우리도 간첩 돈 받은 것 퍼날라야 됩니다"라고 주장하는 글이 올라왔다.지난달 31일에는 다른 사용자가 전날(30일) 대구 동성로에서 순회 유세를 진행한 김 후보를 두고 "많은 인원을 동원해 세를 과시했다"며 "어디서 그리 많은 돈이 나오는지 기가 막히다"고 말했다. 현장에 모인 이들이 김 후보 지지자가 아닌 금전으로 동원된 인력이라는 취지다.지난달 29일 한 사용자는 "민주당이 김부겸 버렸다, 경상도 전선붕괴"라는 제목의 영상을 공유하기도 했다. 해당 영상은 유튜브 채널 '버미TV2'에 게시된 것으로 "민주당이 김 후보를 버려 현재 혼비백산하는 상황"이라며 "추 후보가 탱크처럼 마구 밀어붙이는데 김 후보는 퇴각을 시작했다"는 내용이 담겼다.특히 이 채팅방에선 부정선거 음모론이 활발히 공유됐다. 음모론이 담긴 포스터와 함께 "사전투표를 하면 나라를 중국에 넘긴다", "사전투표는 부정선거의 온상", "자유우파 국민들은 사전투표를 거부한다" 등 메시지가 다수 게시됐다. 대표적으로 사전투표 전날인 지난달 28일 한 사용자는 "사전투표는 나라를 중국에 넘기는 매국행위"라는 주장이 담긴 포스터를 공유했다. 같은 날 다른 사용자도 "자유우파 국민들은 사전투표 거부한다! 6·3 당일투표합시다!"라고 적힌 포스터를 올렸다.한 사용자는 "CCP(영어로 표기된 중국공산당의 약자)의 노예로 살고 싶다면 어쩔 수 없지만, 대한민국을 사랑한다면 사전투표를 하지 말자"고 주장했다. 그는 이어 "사전투표는 부정선거의 온상이 될 수 있다"라고 적힌 포스터를 공유하며 혐중 정서와 부정선거 음모론을 연결 짓는 주장을 펼쳤다.