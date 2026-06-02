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추경호 국민의힘 대구시장 후보가 입장해있는 '추사모(추경호와함께하는사람들)' 채팅방카카오톡 캡처
특히 참여자 명단 속 '추경호' 계정은 실제 추 후보 연락처를 통해 확인해보니 그의 것과 일치했다. 채팅방에는 추 후보만 있는 것이 아니었다. 연락처를 통해 확인해 보니 국민의힘 장동혁 국민의힘 대표, 박수영·윤상현 등 현역 의원들, 이철우 경북도지사도 채팅방에 입장해 있었다.
더해 강은희 대구교육감 후보(현직), 권오상 국민의힘 대구 서구청장 후보의 이름도 눈에 띄었다. 해당 인물들은 각각 '강은희_대구교육', '권오상'이라는 프로필명을 했고 '권오상'의 경우 자신의 선거 공보물을 프로필과 배경사진으로 하고 있었다. 이밖에 김재영·허시영 대구시의원, 김소은·박영숙 수성구의원, 권숙자·도하석 달서구의원 등 프로필명도 곳곳에 있었다.
수시로 가짜뉴스 유포 "간첩에 대구 넘기면 중국의 개"
해당 카톡방에서는 더불어민주당의 기호인 '1번'을 찍는 지지자들이 죽어야 이 나라가 산다는 내용의 포스터가 여러 차례 공유됐다. 지난달 28일 한 사용자는 "일(1)찍 죽어야 이(2) 나라가 산다"는 문구가 담긴 포스터를 공유했다. 포스터에는 젊은 여성이 국회 앞에서 해당 문구가 적힌 피켓을 들고 있는 모습이 합성돼 있었다.
해당 포스터는 채팅방에서 반복해서 공유됐다. 같은 날 또 다른 사용자가 이를 올렸고, 다음 날인 29일에는 서로 다른 사용자 세 명이 각각 게시했다. 다른 사용자는 문구는 같지만, 이번에는 한 여성이 태극기 앞에서 해당 문구가 적힌 피켓을 들고 소리치는 것처럼 합성한 버전을 공유했다.