남소연

'A씨는 기표를 마친 뒤 투표함에 투표용지를 넣는 과정에서 교육감 선거에는 투표하지 않은 사실을 뒤늦게 인지했고, 이후 기표소에 다시 들어가려 했다. 현장 선거관리 사무원들이 이를 제지하자 A씨가 실랑이를 벌이다가 손에 들고 있던 교육감 선거 투표용지를 찢었다.'

송언석 국민의힘 공동선거대책위원장이 1일 서울 여의도 국회에서 6.3 지방선거 대국민 호소 기자회견을 하고 있다.이재명 대통령을 향한 국민의힘의 공세는 A씨의 입건 사실을 전한 언론 보도 내용에 기초한 것으로 보인다.당시 상황을 전한 보도를 종합하면 다음과 같다.<뉴스1> 등 일부 보도는 A씨가 교육감 선거 투표용지를 손에 든 채 기표소 밖으로 나온 뒤, 교육감 선거의 정당 표시 여부 등을 놓고 선거사무원과 말다툼을 벌였다는 내용도 덧붙였다.국민의힘이 문제를 제기하는 부분도 바로 이재명 대통령과 달리 '기표소 재입장'이 불허된 대목이었다.그러나 선거관리위원회가 파악한 사실 관계는 상당히 달랐다. 경기도 선거관리위원회에 따르면, A씨는 '교육감 선거 투표용지에 기표하지 않았다'라고 말하지도 않았고, '못 한 기표를 위해 기표소로 돌아가겠다'라는 의사를 밝히지도 않았다.경기도 선관위 측 관계자는 1일 <오마이뉴스>에 "A씨는 교육감 투표용지를 들고 투표소 밖으로 나가려고 했기 때문에 선거관리 사무원들로부터 제지를 받았던 것"이라면서 "기표하지 못한 투표용지에 기표를 마무리하겠다고 기표소로 돌아가겠다는 의사를 밝힌 상황은 아니었다"라고 설명했다.이 관계자에 따르면, A씨는 투표소에 도착했을 때부터 "OO 지역 출신은 기호 X번 찍어야지"라는 취지의 발언을 공개적으로 외치는 등 소란을 피워 이미 선거관리 사무원들로부터 주의를 받은 상태였다. 이후 기표소에서 나온 A씨는 교육감 선거 투표용지를 제외한 나머지 투표용지들을 투표함에 넣은 뒤, 교육감 투표용지만 손에 쥔 채 투표소 밖으로 나가려고 했다.이 관계자는 "투표용지 반출은 금지되어 있다. 현장에서 당연히 제지했고, 그러자 A씨가 언성을 높이면서 이유를 밝히지 않은 채 기표소 방향으로 향했다"라며 "투표소 안에는 이미 다른 선거인들이 기표 중이었다. 다른 선거인의 투표를 방해할 수 있는 소란은 금지되기 때문에 현장에서는 A씨가 다시 기표소로 들어가지 못하도록 막고, 해당 투표용지를 투표함에 넣도록 안내한 것"이라고 말했다.그는 "그러자 흥분한 A씨가 투표용지를 현장에서 찢어버렸다. 투표용지를 훼손하면 사실확인서를 작성해야 하는데, 이 과정에서 신분증 확인 요청에도 불응했다"라며 "이런 일련의 상황 때문에 투표관리관이 경찰에 A씨를 인계했다"라고 덧붙였다.A씨를 입건한 부천오정경찰서는 <오마이뉴스>에 "수사 중인 사건이라 자세한 것은 밝힐 수 없다"라면서도 "'기표를 하지 못한 교육감 투표용지에 다시 기표하기 위해 기표소로 들어가려고 했다'는 것은 A씨가 경찰에 주장한 내용"이라고 확인했다. 이어 "해당 주장이 사실에 부합하는지는 당시 현장에 있던 목격자들의 진술을 토대로 수사 중이다"라고 덧붙였다.정리하면, A씨의 사례는 단순히 투표를 마무리하기 위해 '기표소에 다시 들어가려고 했던' 사례가 아니었다. 현장 관계자들의 안내와 제지에 따르지 않은 채 소란을 피웠고, 본인이 기표소에 다시 들어가야 하는 이유에 대해서도 명확히 밝히지 않았다. 오히려 투표함에 특정 투표용지만 투입하지 않았고, 해당 투표용지 반출을 시도했다가 제지당하자 투표용지를 훼손했다.