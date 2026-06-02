강병덕 캠프

더불어민주당 강병덕 하남시장 후보가 하남갑 국회의원 보궐선거에 출마한 이광재 후보와 함께 선거 막판 총력전에 나섰다.더불어민주당 강병덕 하남시장 후보가 하남갑 국회의원 보궐선거에 출마한 이광재 후보와 함께 선거 막판 총력전에 나섰다.강병덕 후보 선거대책위원회는 지난 1일 "공식 선거운동이 종료되는 2일 자정까지 시민들과의 접촉을 최대한 늘리기 위해 48시간 연속 유세에 돌입한다"고 밝혔다.이번 유세는 지난 5월 31일부터 72시간 무박 유세를 진행 중인 이광재 후보와 연계해 추진되는 것으로, 민주당 후보들이 선거 마지막 순간까지 현장을 누비며 지지를 호소하는 데 초점이 맞춰졌다.강 후보는 선거운동 기간 남은 이틀 동안 원도심을 비롯해 미사·감일·위례 등 하남 전역을 순회하며 시민들과 직접 만나는 집중 유세를 이어갈 계획이다. 또한 야간 시간대에도 편의점과 상가, 근무 현장 등을 찾아 시민들과 소통하며 현장 행보를 이어간다는 방침이다.강 후보 측은 이번 유세가 단순한 거리 연설이 아닌 시민들과 직접 만나 의견을 듣고 지역 현안을 공유하는 현장 중심 선거운동이 될 것이라고 설명했다.선대위 관계자는 "선거운동이 끝나는 순간까지 시민들의 목소리를 듣겠다는 각오로 총력 유세를 진행하고 있다"며 "하남의 변화와 발전을 바라는 시민들의 뜻을 마지막까지 현장에서 확인하겠다"고 말했다.강 후보는 "남은 시간 동안 더 많은 시민들을 만나고 더 많은 이야기를 듣고 싶다"며 "하남의 미래를 위한 정책과 비전을 시민들에게 직접 설명하고 공감을 얻기 위해 끝까지 최선을 다하겠다"고 밝혔다.민주당 하남시장·국회의원 후보들은 본투표를 앞두고 공동 유세와 현장 방문을 이어가며 막판 지지층 결집에 집중하고 있다.