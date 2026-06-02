▲‘시민이 함께 쓰는 대구기후공약’ 공론장
▲ 2026.5.7. ‘시민이 함께 쓰는 대구기후공약’ 공론장 에너지, 건물, 교통, 기후돌봄 부분에서 시민이 제안하는 기후공약을 도출했다.대구기후위기비상행동
이번 6.3 지방선거는 그 어느 때보다 대구의 선거 결과에 많은 이들의 이목이 쏠리고 있다. 정치적 지형의 변화 가능성을 두고 다양한 예측이 오간다. 하지만 근본적으로 중요한 것은 '시장이 바뀔 때마다 지역의 기후정책이 흔들려서는 안 된다'는 점이다. 권력의 향방에 따라 재생에너지 정책이 축소되거나, 보존해야 할 습지가 개발 논리에 밀려 사라지는 일이 반복되어서는 기후위기에 대응할 수 없다. 행정의 수장이 바뀌더라도 일관성 있게 추진할 수 있는 단단한 정책적 기반은, 깨어있는 시민 합의를 통해서 만들어진다.
대구에서 '기후시민의회'라는 가능성을 묻다
소수의 위원회나 4년마다 돌아오는 선거에만 지역의 미래를 맡겨둘 수 없다면, 우리에게 어떤 대안이 있을까. 그 해답이 바로 '기후시민의회'다.
기후시민의회는 무작위 추첨을 통해 성별, 연령, 거주 지역 등을 고려하여 대구 시민을 대표할 수 있는 평범한 이들로 구성하는 대의 기구다. 이들은 전문가들로부터 객관적인 정보를 학습하고, 충분한 토론과 숙의 과정을 거쳐 지역에 꼭 필요한 기후 정책을 직접 제안한다. 내가 타는 버스 노선, 우리 동네의 녹지 공간, 지역 기업의 탄소 배출 문제 등 삶에 밀착된 의제를 시민의 언어로 다룰 수 있다. 기후시민의회는 이미 해외 여러 도시와 국내 일부 지자체에서 긍정적인 사례를 남겼다.
더욱이 시민 숙의 기구의 제도화는 이미 국가적 흐름이다. 2026년 3월 개정한 '탄소중립·녹색성장 기본법'은 시민들이 숙의와 공론을 통해 기후정책을 직접 제안하는 국민 참여 기구인 '기후시민회의'를 법적으로 신설했다. 시민이 정책 형성의 주체로 나서는 길이 이미 법으로 열린 것이다.
대구 또한 지금에서 한 걸음 더 나아갈 수 있다. 단순한 의견을 듣는 통로를 넘어, 시민들이 도출한 합의가 실질적인 정책 권한으로 이어지는 명실상부한 '기후시민의회'로 말이다. 시민들이 직접 치열하게 토론하여 도출한 합의안은 강력한 실행력이 있다. 시장이 바뀌어도 결코 뒤흔들리지 않는 이정표가 된다. 시민 곁에 기후정책이 있을 때, 비로소 우리의 내일은 안전할 수 있다.
기후거버넌스 정책 촉구 캠페인 바로가기: https://campaign.do/go.CCA
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