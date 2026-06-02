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26.06.02 09:46최종 업데이트 26.06.02 09:46
6 3 지방선거를 앞두고 후보들은 앞다퉈 개발과 성장 공약을 내놓고 있다. 하지만 기후위기 시대, 지역정치에 필요한 것은 더 많은 개발이 아니라 어떻게 더 지속가능한 지역을 만들 것인가에 대한 질문일 것이다. 기후위기는 에너지와 교통, 노동과 돌봄, 재난과 불평등까지 우리 삶 전반과 연결된 문제다.

이번 연속 기고는 '6 3 지방선거, 기후시민의회로 시민주권을 찾읍시다' 캠페인을 소개하며, 기후위기 시대 왜 새로운 민주주의가 필요한지를 묻고자 한다. 캠페인 준비 과정의 에피소드부터 지역 공론장의 경험과 한계, 국내외 기후시민의회 사례까지 함께 살펴보며, 왜 지금 지역의 기후 거버넌스의 새 판을 짜야 하는지 이야기해 보려 한다.[기자말]

유난히 더위가 일찍 찾아온 올해, 대구의 여름은 벌써 시작이다. 해마다 최고 기온을 경신했다는 뉴스를 접하며 우리는 기후위기를 온몸으로 체감한다. 전 세계가 탄소 배출을 줄여야 한다고 한다. 대구는 탄소중립 선도도시가 되겠다고 한다. 하지만 정작 그 대구에서 정확히 어떤 정책이 실행되고 있는지, 나의 일상은 어떻게 바뀌어야 하는지 명확히 아는 시민은 얼마나 될까.

기후위기는 우리의 삶을 송두리째 뒤흔드는 삶의 문제다. 그렇기에 이를 해결할 기후정책 역시 시민의 삶 가장 가까운 곳에 머물러야 한다. 지금 대구에 필요한 것은 평범한 시민들이 모여 삶의 목소리로 채워가는 실질적인 공론장이다.

시민은 멀게 느껴지는 대구 기후 정책

지방자치단체의 기후 정책을 심의·의결하는 핵심 기구로 '탄소중립녹색성장위원회'(아래 탄녹위)가 있다. 현재 '대구광역시 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례'는 위원회를 "위원장 1명과 부위원장 1명을 포함하여 20명 이내의 위원"으로 구성하도록 규정하고 있다. 이는 전국 17개 광역시도 가운데 가장 적은 숫자다.

대구시청 앞 대구기후위기비상행동 기자회견▲ 2026.4.21. 대구시청 앞 기자회견 ‘시민이 참여하는 탄소중립을 위해! 정책으로 대구를 바꾸자’ 대구기후위기비상행동은 전국 최소 규모의 대구시 탄녹위 구성 등을 개선할 것을 대구시에 촉구했다.민주노총대구지역본부

실제로 현재 대구시 탄녹위는 당연직 6명과 위촉직 10명, 단 16명으로 운영되고 있다. 위원회가 작다는 것은 그만큼 다양한 사회적 주체의 목소리를 담아내기 어렵다는 뜻이기도 하다. 다행히 최근 대구시가 조례를 개정하여 탄녹위 인원을 30~40명 선으로 늘리겠다는 계획을 밝혔다. 외형적 규모를 키우겠다는 결단은 반가운 일이다.

그러나 단순히 위원회의 머릿수를 늘리는 것으로 기후정책이 시민 곁으로 다가갈 수 있을까. 물론 현행 탄녹위에도 시민사회를 대표하는 위촉직 위원이 있다. 그러나 문제는 시민의 '참여 여부'가 아니라 '참여 방식'에 있다. 위원은 무작위 추첨으로 뽑힌 것이 아니어서, 성별·연령·거주지를 두루 반영한 '평범한 다수'를 대표하지 못한다. 무엇보다 위원회는 행정이 마련해 올린 안건을 심의·의결하는 자리다. 대중교통의 불편함, 폭염 속에서 일하는 현장 노동자의 안전 같은 밀착형 의제를, 시민 스스로 발의하고 우선순위에 올리는 구조가 아니다.

시민들은 내가 사는 동네에서 어떻게 탄소 배출을 줄여야 하는지, 시가 추진하는 온실가스 감축 목표가 내 삶과 어떤 연관이 있는지 알기가 어렵다. 단적인 예로, 대구시의 2024년 기준 온실가스 감축 실적은 목표의 68%에 그쳤다. 그러나 어떤 사업이 미달했고 무엇으로 대체·보완되는지 시민들은 알 길이 없다. 정책의 수립 과정에서 소외된 시민들에게 결과물만 알리고 '동참해달라'고 요구하는 방식은 한계에 부딪힐 수밖에 없다. 탄녹위의 확대 개편을 넘어, 시민이 주체가 되는 새로운 틀이 필요한 이유다.

6.3 지방선거, 개발 공약에 묻힌 기후위기 대응

6.3 지방선거를 앞두고 광역 및 기초단체장 후보 기후공약 전수조사에 참여했다. 살펴본 대구 지역 후보들의 선거공보는 과거의 문법에서 벗어나지 못하고 있었다. '기후'나 '생태'라는 단어가 간혹 눈에 띄었지만, 밑바탕은 여전히 토목공사와 개발 공약들이 촘촘히 뒤섞여 있었다. 진정으로 기후위기 관점에서 지역의 미래를 숙고하고 구체적인 전환 정책을 제시하는 후보는 거의 찾아보기 어려웠다.

선거를 앞두고 시민이 참여하는 기후공약 공론장을 열었다. 논의 끝에 마련한 기후정책 제안서를 후보자들에게 전달했다. 시민의 목소리가 행정에 반영되기를 바라는 간절한 마음이었으나, 화답한 후보는 많지 않았다. 눈앞의 표를 쫓는 선거 정국에서, 시민들의 삶을 지키는 기후 의제는 뒷전으로 밀려난다.

‘시민이 함께 쓰는 대구기후공약’ 공론장▲ 2026.5.7. ‘시민이 함께 쓰는 대구기후공약’ 공론장 에너지, 건물, 교통, 기후돌봄 부분에서 시민이 제안하는 기후공약을 도출했다.대구기후위기비상행동

이번 6.3 지방선거는 그 어느 때보다 대구의 선거 결과에 많은 이들의 이목이 쏠리고 있다. 정치적 지형의 변화 가능성을 두고 다양한 예측이 오간다. 하지만 근본적으로 중요한 것은 '시장이 바뀔 때마다 지역의 기후정책이 흔들려서는 안 된다'는 점이다. 권력의 향방에 따라 재생에너지 정책이 축소되거나, 보존해야 할 습지가 개발 논리에 밀려 사라지는 일이 반복되어서는 기후위기에 대응할 수 없다. 행정의 수장이 바뀌더라도 일관성 있게 추진할 수 있는 단단한 정책적 기반은, 깨어있는 시민 합의를 통해서 만들어진다.

대구에서 '기후시민의회'라는 가능성을 묻다

소수의 위원회나 4년마다 돌아오는 선거에만 지역의 미래를 맡겨둘 수 없다면, 우리에게 어떤 대안이 있을까. 그 해답이 바로 '기후시민의회'다.

기후시민의회는 무작위 추첨을 통해 성별, 연령, 거주 지역 등을 고려하여 대구 시민을 대표할 수 있는 평범한 이들로 구성하는 대의 기구다. 이들은 전문가들로부터 객관적인 정보를 학습하고, 충분한 토론과 숙의 과정을 거쳐 지역에 꼭 필요한 기후 정책을 직접 제안한다. 내가 타는 버스 노선, 우리 동네의 녹지 공간, 지역 기업의 탄소 배출 문제 등 삶에 밀착된 의제를 시민의 언어로 다룰 수 있다. 기후시민의회는 이미 해외 여러 도시와 국내 일부 지자체에서 긍정적인 사례를 남겼다.

더욱이 시민 숙의 기구의 제도화는 이미 국가적 흐름이다. 2026년 3월 개정한 '탄소중립·녹색성장 기본법'은 시민들이 숙의와 공론을 통해 기후정책을 직접 제안하는 국민 참여 기구인 '기후시민회의'를 법적으로 신설했다. 시민이 정책 형성의 주체로 나서는 길이 이미 법으로 열린 것이다.

대구 또한 지금에서 한 걸음 더 나아갈 수 있다. 단순한 의견을 듣는 통로를 넘어, 시민들이 도출한 합의가 실질적인 정책 권한으로 이어지는 명실상부한 '기후시민의회'로 말이다. 시민들이 직접 치열하게 토론하여 도출한 합의안은 강력한 실행력이 있다. 시장이 바뀌어도 결코 뒤흔들리지 않는 이정표가 된다. 시민 곁에 기후정책이 있을 때, 비로소 우리의 내일은 안전할 수 있다.

기후거버넌스 정책 촉구 캠페인 바로가기: https://campaign.do/go.CCA
덧붙이는 글 이 기사는 디지털공론장 빠띠에도 실립니다. 글쓴이는 생명평화아시아 사무국장이자 대구기후위기비상행동 공동집행위원장입니다.

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6.3 지방선거
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