민주노총대구지역본부

▲ 2026.4.21. 대구시청 앞 기자회견 ‘시민이 참여하는 탄소중립을 위해! 정책으로 대구를 바꾸자’ 대구기후위기비상행동은 전국 최소 규모의 대구시 탄녹위 구성 등을 개선할 것을 대구시에 촉구했다.실제로 현재 대구시 탄녹위는 당연직 6명과 위촉직 10명, 단 16명으로 운영되고 있다. 위원회가 작다는 것은 그만큼 다양한 사회적 주체의 목소리를 담아내기 어렵다는 뜻이기도 하다. 다행히 최근 대구시가 조례를 개정하여 탄녹위 인원을 30~40명 선으로 늘리겠다는 계획을 밝혔다. 외형적 규모를 키우겠다는 결단은 반가운 일이다.그러나 단순히 위원회의 머릿수를 늘리는 것으로 기후정책이 시민 곁으로 다가갈 수 있을까. 물론 현행 탄녹위에도 시민사회를 대표하는 위촉직 위원이 있다. 그러나 문제는 시민의 '참여 여부'가 아니라 '참여 방식'에 있다. 위원은 무작위 추첨으로 뽑힌 것이 아니어서, 성별·연령·거주지를 두루 반영한 '평범한 다수'를 대표하지 못한다. 무엇보다 위원회는 행정이 마련해 올린 안건을 심의·의결하는 자리다. 대중교통의 불편함, 폭염 속에서 일하는 현장 노동자의 안전 같은 밀착형 의제를, 시민 스스로 발의하고 우선순위에 올리는 구조가 아니다.시민들은 내가 사는 동네에서 어떻게 탄소 배출을 줄여야 하는지, 시가 추진하는 온실가스 감축 목표가 내 삶과 어떤 연관이 있는지 알기가 어렵다. 단적인 예로, 대구시의 2024년 기준 온실가스 감축 실적은 목표의 68%에 그쳤다. 그러나 어떤 사업이 미달했고 무엇으로 대체·보완되는지 시민들은 알 길이 없다. 정책의 수립 과정에서 소외된 시민들에게 결과물만 알리고 '동참해달라'고 요구하는 방식은 한계에 부딪힐 수밖에 없다. 탄녹위의 확대 개편을 넘어, 시민이 주체가 되는 새로운 틀이 필요한 이유다.6.3 지방선거를 앞두고 광역 및 기초단체장 후보 기후공약 전수조사에 참여했다. 살펴본 대구 지역 후보들의 선거공보는 과거의 문법에서 벗어나지 못하고 있었다. '기후'나 '생태'라는 단어가 간혹 눈에 띄었지만, 밑바탕은 여전히 토목공사와 개발 공약들이 촘촘히 뒤섞여 있었다. 진정으로 기후위기 관점에서 지역의 미래를 숙고하고 구체적인 전환 정책을 제시하는 후보는 거의 찾아보기 어려웠다.선거를 앞두고 시민이 참여하는 기후공약 공론장을 열었다. 논의 끝에 마련한 기후정책 제안서를 후보자들에게 전달했다. 시민의 목소리가 행정에 반영되기를 바라는 간절한 마음이었으나, 화답한 후보는 많지 않았다. 눈앞의 표를 쫓는 선거 정국에서, 시민들의 삶을 지키는 기후 의제는 뒷전으로 밀려난다.