성수석 캠프

더불어민주당 성수석 이천시장 후보가 지역 내 대형 개발사업의 경제적 효과를 지역사회에 환원하기 위한 ‘지역경제 상생 5대 공약’을 발표했다.더불어민주당 성수석 이천시장 후보가 지역 내 대형 개발사업의 경제적 효과를 지역사회에 환원하기 위한 '지역경제 상생 5대 공약'을 발표했다.성 후보는 1일 보도자료를 통해 "이천 곳곳에서 대규모 아파트 건설과 산업단지 조성, 물류시설 개발 등이 활발히 진행되고 있지만 정작 지역 업체들의 참여는 제한적인 수준에 머물고 있다"며 "개발 이익이 지역경제 활성화로 이어질 수 있는 선순환 구조를 만들어야 한다"고 밝혔다.성 후보는 현재 진행 중인 각종 개발사업 과정에서 지역 레미콘·건설자재 업체와 장비·운송업체, 지역 중소기업들의 참여 비율이 낮아 지역 경제 파급효과가 기대에 미치지 못하고 있다고 진단했다.이에 따라 성 후보는 지역 내 생산품과 업체 활용을 확대하기 위한 '지역경제 상생 5대 공약'을 제시했다.우선 관급공사와 대규모 민간 개발사업 인허가 과정에서 지역 업체 참여를 확대하는 '이천 우선구매·우선사용제' 도입을 추진한다. 이를 통해 지역에서 생산되는 건설자재와 장비 사용을 적극 유도한다는 계획이다.또 대형 건설현장과 산업단지, 물류시설 등의 지역업체 참여 실적을 공개하는 '지역업체 참여율 공개제'를 도입해 기업들의 지역경제 기여도를 시민들이 확인할 수 있도록 하겠다고 밝혔다.지역 건설·장비·운송업체의 실질적인 일감 확보를 위한 '지역 하도급 목표제'도 공약에 포함됐다. 성 후보는 대형 건설사와의 협약을 통해 지역업체 참여 비율을 높이고 지역 인력 채용을 확대하겠다고 설명했다.이와 함께 시청과 산하기관, 출자·출연기관을 대상으로 지역 중소기업 제품과 소상공인 물품 구매를 확대하는 '관급공사 지역생산품 우선구매 정책'도 추진할 계획이다.마지막으로 공동주택 개발사업과 대형 민간사업 시행사와의 '지역경제 상생협약제'를 신설해 지역 인력 채용과 지역 자재 사용, 지역업체 하도급 참여, 지역 농산물 및 소상공인 이용 확대 등을 유도하겠다고 밝혔다.성 후보는 "지역에서 이뤄지는 개발사업이 지역경제 활성화와 일자리 창출로 이어져야 한다"며 "지역에서 발생한 경제적 효과가 외부로 빠져나가지 않고 지역 안에서 순환하는 경제 구조를 만들겠다"고 말했다.이어 "대기업과 지역 소상공인이 함께 성장하는 상생경제 모델을 구축해 시민 소득 증대와 지역경제 활성화를 이끌어 내겠다"며 "이천의 돈이 이천에서 돌 수 있는 경제 생태계를 조성하겠다"고 강조했다.