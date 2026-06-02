박순찬

선거기간 중에 특히 악화되는 병이 있으니 색깔론 병이다. 후보자 토론회에서 국민의힘 후보들은 약속이나 한 듯 상대 후보에게 '주적이 누구냐'는 질문을 던지고 있다.그러한 질문을 받음으로써 사상적 의심을 받는 존재가 되길 기대하는 낡은 수법인 것이다. 무소속으로 출마한 한동훈 후보 또한 같은 질문 공세를 펼치고 있으니, 그 뿌리가 같음을 드러내 보이고 있다.