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26.06.02 07:43최종 업데이트 26.06.02 07:48
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박순찬
선거기간 중에 특히 악화되는 병이 있으니 색깔론 병이다. 후보자 토론회에서 국민의힘 후보들은 약속이나 한 듯 상대 후보에게 '주적이 누구냐'는 질문을 던지고 있다.

그러한 질문을 받음으로써 사상적 의심을 받는 존재가 되길 기대하는 낡은 수법인 것이다. 무소속으로 출마한 한동훈 후보 또한 같은 질문 공세를 펼치고 있으니, 그 뿌리가 같음을 드러내 보이고 있다.
덧붙이는 글 이 기사는 장도리사이트 ( https://jangdori.tistory.com )에도 실립니다.
#주적 #이명박 #박근혜
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