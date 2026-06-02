김경희 캠프

김경희 이천시장 후보가 청년 창업 생태계 활성화를 핵심 미래 전략으로 제시하며 청년들이 지역에서 안정적으로 도전하고 성장할 수 있는 환경 조성에 나서겠다고 밝혔다.김경희 이천시장 후보가 청년 창업 생태계 활성화를 핵심 미래 전략으로 제시하며 청년들이 지역에서 안정적으로 도전하고 성장할 수 있는 환경 조성에 나서겠다고 밝혔다.김 후보는 1일 청년 정책 구상을 발표하며 "청년에게 필요한 것은 단순한 응원이 아니라 실제로 창업에 도전하고 지속적으로 성장할 수 있는 기반"이라며 "청년이 떠나는 도시가 아니라 배우고 도전하며 꿈을 실현할 수 있는 도시를 만들겠다"고 말했다.김 후보는 이천시 청년창업지원센터 운영 성과를 소개하며 청년 창업 지원 정책의 중요성을 강조했다. 청년창업지원센터는 독립 오피스와 메이커스페이스를 비롯해 교육실, 상담지원센터, 동아리실, 과학특화도서관, AR·VR 스포츠 공간 등을 갖추고 있으며, 창업 초기 청년들이 겪는 공간과 비용 부담을 덜어주는 역할을 하고 있다.현재 센터에는 16개 청년기업이 입주해 있으며, 초기 창업자와 예비 창업자들이 지식서비스, 기술창업, 일반창업 등 다양한 분야에서 사업을 추진하고 있다.김 후보는 "창업은 개인의 도전을 넘어 지역 경제의 새로운 성장 동력을 만드는 일"이라며 "청년들의 아이디어가 사업으로 이어지고, 그 성과가 지역 발전으로 연결될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.특히 창업 공간 지원을 넘어 교육과 멘토링, 투자 연계, 판로 개척까지 이어지는 체계적인 지원 시스템 구축 계획도 제시했다.그는 "청년들이 서울이나 대도시로 떠나지 않고도 이천에서 충분히 경쟁력을 키울 수 있어야 한다"며 "창업지원센터를 중심으로 청년 창업의 전 과정을 지원하는 성장 사다리를 구축하겠다"고 설명했다.김 후보는 이천의 산업 경쟁력과 청년 창업을 연계하는 방안도 강조했다. 반도체 산업을 비롯해 드론, 콘텐츠, 미래산업, 생활서비스 분야 등 지역의 성장 산업과 청년 창업을 연결해 새로운 기업과 일자리를 창출하겠다는 구상이다.그는 "이천은 SK하이닉스를 중심으로 한 반도체 산업 기반과 농업·문화·관광 자원을 함께 갖춘 성장 잠재력이 큰 도시"라며 "여기에 청년들의 창의성과 기술력이 더해진다면 새로운 산업 생태계를 만들어낼 수 있다"고 말했다.이어 "창업은 성공만큼 실패의 경험도 중요한 과정"이라며 "실패하더라도 다시 도전할 수 있도록 행정이 든든한 버팀목 역할을 하겠다"고 덧붙였다.김 후보는 "청년이 꿈을 포기하지 않고 도전할 수 있는 환경을 만드는 것이 곧 이천의 미래를 준비하는 일"이라며 "청년이 머물고 성장하는 도시, 청년의 가능성이 지역 발전으로 이어지는 이천을 만들겠다"고 강조했다.