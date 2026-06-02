최우혁

유세 도중 목이 쉰 김부겸 후보를 위해 캠프 관계자에게 음료수를 건네고 인사하는 시민더불어민주당 김부겸 대구시장 후보가 선거 이틀 전인 1일 대구 지하철 2호선 감삼역 출구 앞에서 유세를 펼치며 대구 시민들의 지지를 호소했다.유세 차량에 올라 마이크를 잡은 김 후보는 전날인 5월 31일 저녁 율하지구 연설 때와 비교해 목이 눈에 띄게 쉬어 있었다. 한 시민은 유세차 앞에 서 있는 김 후보에게 음료를 건네기도 했다.김 후보는 연설 첫머리부터 대구 경제 문제를 꺼냈다. 그는 "30년간 대구 경제가 전국 최하위를 면치 못했는데도 아무 대책이 없었다"며 "이대로는 더 이상 안 된다는 것을 시민들도 안다"고 목소리를 높였다. 이어 "대구 시민들은 절박한데 일부에서는 대구시장 자리를 정치 투쟁의 담보물 정도로 생각하는 것 같다"고 비판했다. 그는 신공항 건설과 공항 이전 부지를 AI·로봇 핵심 산업 기지로 만들겠다는 구상을 밝히며 "대구 아들딸들을 위한 미래 먹거리를 만드는 것이 내 꿈"이라고 강조했다.김 후보는 대구와의 인연을 언급하며 출마 배경을 설명했다. 그는 "대구 시민 여러분이 국회의원을 뽑아주신 덕분에 장관으로도, 총리로도 일할 수 있었다"며 "그 마음의 빚을 시민 여러분께 갚고 싶다"고 말했다. 이어 "지방선거 때만 되면 될 만한 민주당 인물이 없어 어쩔 수 없이 상대 정당 후보를 찍었다는 말씀을 많이 들었는데, 이제 여러분이 키운 김부겸을 한번 써주실 때가 됐다"고 호소했다. 그러면서 "아직도 이재명 정권 4년이 남아 있는데 대책 없이 정치 투쟁이나 하겠다는 분들에게 대구 살림을 맡겨서는 안 된다"고 목소리를 높였다.김 후보는 자신을 지지해야 할 이유로 세 가지를 제시하며 이를 "1타 3피"라고 표현했다. 첫째는 민주당 강경파 견제다. 그는 "민주당이 국민 눈높이를 무시하면 31년 만에 시민들이 선택한 민주당 시장이 가만히 있겠느냐"며 본인이 당내 온건파 대표 주자임을 내세웠다. 지난 5월 3일 특검법에 반대 입장을 밝혔고, 사흘 뒤 민주당 중앙당이 추진 철회를 선언한 사례를 근거로 들었다. 그는 "민주당 정권의 독주를 견제하려면 김부겸이 가장 좋은 카드"라고 강조했다.둘째는 건강한 보수의 재건이다. 김 후보는 "지지율 20%도 못 받는 현 야당이 보수의 심장이라는 대구를 또 가져가면 건강한 보수가 언제 일어서겠느냐"고 반문했다. 그는 진정한 보수의 조건으로 애국심, 도덕적 기준, 희생 정신, 비전과 능력을 제시하며 "김부겸을 찍어주시는 것이 단단하고 신뢰받는 보수 정당이 다시 일어설 수 있는 최고의 기회"라고 주장했다.셋째는 신공항 건설과 K2 부지 활용이다. 김 후보는 신공항 건설 기간 중 연간 2조~3조 원 규모의 건설 투자가 이뤄지고, 그 수익이 대구 지역 기업과 시민들에게 돌아올 것이라고 밝혔다. 또한 군 공항 이전 후 확보되는 240만~450만 평 규모의 도심 부지에 삼성·SK·현대차·LG 등 대기업을 유치해 AI·로봇 산업 기지로 조성하겠다는 구상을 내놓았다.그는 삼성 이재용·현대차 정의선·SK 최태원·LG 구광모 회장에게 초청장을 보내겠다며 "코로나19 당시 국무총리로서 5대 그룹 총수들과 협력해 청년 일자리 10만 개를 만든 경험과 인맥을 모두 동원하겠다"고 말했다. 아울러 지난 5월 28일 군위 장날 당 원내대표·정책위 의장·국토위 간사를 초청해 신공항 추진을 다짐받았다고 어필했다.김 후보는 낙동강 취수원 문제에 대해서도 언급했다. 그는 "총리 재임 시 구미시장·대구시장을 불러 해평취수장으로 이전하기로 합의한 적이 있는데 그 후 시장들이 다 지키지 않았다"며 "강변여과나 복류수 시험이 여의치 않으면 깨끗한 물을 반드시 책임지겠다"고 약속했다.연설 후반부에서 김 후보는 유세 기간의 소회를 밝혔다. 그는 "대구 곳곳을 누비며 최저임금도 못 받는 청년들을 만났다"며 "뼈저리게 느꼈다. 내가 몸을 갈아서라도 이 대구를 살려야겠다는 절박한 마음이 들었다"고 말했다. 이어 "국무총리까지 지낸 것은 대구 시민들의 은덕"이라며 "내 인생의 마지막 자존심과 모든 능력을 걸고 대구를 살려내겠다"고 다짐했다.연설을 마무리하며 김 후보는 "오늘 이 자리를 떠나시면 지인 다섯 분께 전화해 대구가 안 바뀌면 큰일 난다고 전해달라"고 지지를 당부했다.한편, 대구시장 선거에는 김부겸 후보와 추경호 국민의힘 후보가 출마했다.