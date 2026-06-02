박정권 캠프

우원식 전 국회의장이 대구 수성못에서 박정권 수성구청장 후보를 만나 반갑게 포옹하고 있다박정권 후보는 수성구의회 의원을 거쳐 국회의장 정책비서관을 역임한 경력을 대표 이력으로 내세우고 있다. 우원식 전 의장이 직접 발탁한 자리다. 우 전 의장은 이날 유세 현장에서 "박정권 후보가 대구에서 험지 활동을 열심히 하는 것을 보고 국회의장실로 불렀다"며 "대구의 가장 큰 문제인 지역 소멸과 지방 불균형 발전 문제를 맡겨 자문위원회를 구성하고 정책을 실체화하는 과정에서 정말 열심히 했다"고 평가했다. 그는 이어 "국회의장실에서 정책으로 단련되고 대구를 사랑하는 사람"이라고 치켜세웠다.박 후보도 "2년 전 대구·경북 대표로 우원식 의장님을 모시러 갔던 것이 인연의 시작이었다"며 "매주 일요일 국가 의전서열 2위인 국회의장께서 직접 지역구 노원구를 찾아 한여름이든 한겨울이든 주민들과 두세 시간씩 대화하고 민원을 받는 모습에 감동받았다"고 회고했다. 그는 "이를 본받아 '찾아가는 구청장실'을 공약에 넣었다"고 덧붙였다.우 전 의장은 대구광역시장에 출마한 김부겸 후보와의 인연도 소개했다. 그는 "오늘 아침에 김부겸 후보를 만났다. 76학번으로 같은 시기 대학을 다닌 동기"라며 "민주화 운동도 함께했던 가장 희망 있는 친구"라고 밝혔다.우 전 의장은 김부겸의 대구 행보에 대해 "대구에서 사랑을 못 받으면 어떻게 대한민국에서 사랑받겠느냐며 고향에 내려가 국회의원 두 번 떨어지고 한 번 당선되고 시장도 떨어진 모습을 보면서 '대구에 바치는 민주당의 정성'이라고 이야기했다"고 말했다.우 전 의장은 대구 시민들을 향해 이색적인 지지 호소를 펼쳤다. 그는 "잘못하는 게 있으면 야단쳐 달라. 다만 김부겸을 통해, 박정권을 통해 야단쳐 달라. 우리 사람한테 맞아야 그 야단이 아프다"며 "대구로부터 진짜 야단을 맞고 잘못된 게 있으면 고쳐 나가겠다"고 말했다.그는 또 비상계엄 저지와 경제 회복을 연결지어 "비상계엄 당일 환율이 폭등하고 우리 돈을 안 받겠다는 나라까지 생겼다. 민주주의가 훼손되면 경제가 한순간에 무너진다"며 "이재명 정부 1년 만에 코스피 8천을 만들었고 외국 자본까지 들어오고 있다"고 강조했다.현장에서는 '오뚝유세단(당내 경선에서 탈락한 후보들 중심으로 구성한 특별 유세단. 부산 및 울산, 대구경북 등 험지에 출마한 의원들 유세를 지원하고 있다)' 박주민 국회의원도 지지 발언에 나섰다(박주민 전 의원은 2025년 대통령 선거 당시에도 대구를 수 차례 방문해 지원 유세를 펼쳤다).박 의원은 "행정과 입법이 실효성을 가지려면 예민하고 섬세하게 민심을 들어야 한다"며 "박정권 후보가 발로 걸어 다니며 계속 주민을 만나고 있다는 것, 그리고 앞으로도 그렇게 하겠다는 것이 기대를 갖게 한다"고 말했다. 그는 "민주당이 내놓을 수 있는 최고의 카드를 대구에 내놨다. 한 번의 기회를 달라. 못 하면 갈아버려도 된다"고 덧붙였다.유세 말미에 우 전 의장은 "김부겸이 당선되면 31년 만의 민주당 대구시장인데, 이재명 대통령이 그 요구를 어떻게 거부하겠느냐"며 "거기에 수성구에서 박정권이 있는데 어떻게 거부합니까"라며 이번 지방선거에서 김부겸 후보와 박정권 후보를 지지 해 줄 것을 당부했다.