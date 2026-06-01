민경선후보캠프

민경선 더불어민주당 고양시장 후보를 응원해주기 위해 꿀벌, 상어 옷을 입은 고양시민들이 유세 현장을 방문했다.비록 집중유세는 취소됐지만 정책 행보는 예정대로 진행됐다.일산시장 앞에서 열린 '고양시 5대 핵심 정책 전달식'에서 민경선 후보는 추미애 후보에게 고양시 발전을 위한 핵심 현안을 담은 정책 제안서를 전달했다.정책에는 ▲K-컬처밸리 아레나 공연장 조속 착공 ▲경제자유구역 최종 지정 ▲UAM(도심항공교통)·우주기지 연구개발 거점 구축 ▲수요응답형 교통수단 '똑버스' 확대 ▲일산대교 통행료 무료화 등이 담겼다.이들 사업은 고양시가 오랫동안 추진해 온 현안이자 민경선 후보가 미래 성장동력으로 제시해 온 핵심 공약들이다.민경선 후보는 "경기도와 고양시가 하나의 톱니바퀴처럼 맞물려 돌아가야 강력한 추진력이 생긴다"며 "도지사와 시장, 시·도의원들이 함께 원팀으로 움직여야 고양 발전의 속도를 높일 수 있다"고 강조했다.이번 전달식은 단순한 공약 발표를 넘어 민주당 소속 도지사·시장 후보 간 정책 공조를 부각하려는 의도가 담긴 것으로 풀이된다.민경선 후보의 이날 일정은 시장 방문에만 그치지 않았다.오전에는 고양지역건축사회와 고양·동고양지역세무사회 관계자들을 잇따라 만나 정책협약을 체결했다.건축사회와의 간담회에서는 도시·건축 관련 위원회에 지역 건축사 참여 확대, 시장 직속 정례 간담회 운영, 건축행정 규제 개선 등이 논의됐다.세무사회와는 민간위탁 결산서 검사 제도 도입, 고향사랑기부제 활성화, 마을세무사 지원 확대 등에 합의했다.이는 민경선 후보가 선거 기간 내내 강조해 온 '소통 행정'과도 연결된다. 전문가들의 현장 경험을 시정에 적극 반영하겠다는 구상이다.민 후보는 "107만 고양시의 가장 큰 자산은 사람"이라며 "전문가와 시민의 목소리가 정책에 반영되는 시정을 만들겠다"고 밝혔다.