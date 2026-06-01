최현덕 캠프

더불어민주당 최현덕 남양주시장 후보가 6·3 지방선거를 앞둔 마지막 주말 대규모 집중 유세를 펼치며 지지층 결집과 표심 공략에 나섰다.더불어민주당 최현덕 남양주시장 후보가 6·3 지방선거를 앞둔 마지막 주말 대규모 집중 유세를 펼치며 지지층 결집과 표심 공략에 나섰다.최 후보는 지난달 30일 다산선형공원에서 열린 집중 유세를 시작으로 와부읍, 오남·진접·퇴계원, 별내 일대를 잇달아 방문하며 하루 종일 강행군을 이어갔다.이날 다산선형공원 유세에는 추미애 경기도지사 후보를 비롯해 최민희·김병주·김용민 국회의원과 더불어민주당 소속 광역·기초의원 후보들이 참석해 지원 유세를 벌였다. 남양주시장 당내 경선에 참여했던 후보들도 함께 자리해 지방선거 승리를 위한 '원팀' 행보를 강조했다.유세 현장에서는 최현덕 후보와 추미애 후보가 남양주 주요 현안 해결을 위한 정책 전달식을 진행했다.양측은 ▲경기도립의료원 조기 건립 ▲경기 동북부 미래산업벨트 조성 ▲지하철 9호선 남양주 연장선 조기 추진 ▲경기 동북부 K-문화관광벨트 구축 ▲규제혁신 특별권역 지정 등을 주요 과제로 제시하며 협력을 약속했다.최 후보는 "남양주 발전을 위해서는 시와 경기도, 중앙정부의 긴밀한 협력이 필요하다"며 "교통과 의료, 산업, 문화 분야의 핵심 사업들을 차질 없이 추진해 시민들이 체감하는 변화를 만들겠다"고 밝혔다.다산 지역 유세를 마친 최 후보는 오후 들어 와부읍 덕소로 이동해 남양주병 지역 시·도의원 후보들과 합동 유세를 진행했다. 이어 오남·진접·퇴계원 등 지역 곳곳을 방문하며 시민들과 만나 지지를 호소했다.저녁에는 별내로데오 사거리에서 집중 유세를 이어갔다. 이 자리에는 박주민·김병주 국회의원 등이 참석해 힘을 보탰으며, 민주당 후보들에 대한 지지를 당부했다.최 후보는 공식 유세 일정 외에도 이날 오전 한강삼패공원에서 진행된 외래종 식물 제거 활동에 참여하는 등 환경 정비 활동에도 나섰다.최현덕 후보는 "남양주 발전이라는 목표 아래 민주당 후보들이 하나로 힘을 모으고 있다"며 "시민들과 약속한 정책들을 책임 있게 추진해 남양주를 경기 동북부 중심도시로 성장시키겠다"고 말했다.