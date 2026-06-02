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26.06.02 09:16최종 업데이트 26.06.02 09:16
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정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 류삼영 동작구청장 후보와 함께 1일 서울 동작구 남성사계시장을 찾아 대전 한화에어로스페이스 공장 폭발 사고를 고려해 예정됐던 유세를 중단하고 시민들에게 도보로 인사를 나누고 있다.박정길

대전 한화에어로스페이스 공장 폭발 사고의 여파로 유세 일정을 축소한 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 1일 서울 동작구 남성사계시장을 찾아 상인과 시민들을 만나 민생 현장의 목소리를 들었다.

정 후보는 이날 오후 동작구 이수역 인근 남성사계시장을 방문해 류삼영 더불어민주당 동작구청장 후보와 함께 상인들의 목소리를 듣고 현장 민심을 살폈다.

이날 현장을 찾은 정 후보는 오전 발생한 대전 한화에어로스페이스 공장 폭발 사고를 언급하며 예정됐던 선거운동 일정을 대폭 축소했다고 밝혔다.

정 후보는 "오늘 예정된 유세는 중단하고 시민들에게 도보로 인사하는 일정으로 변경했다"고 말했다. 현장에서는 일부 지지자들이 후보 이름을 연호하려 하자 자제를 요청하는 모습도 보였다.

당초 정 후보 측은 유세단과 함께 공개 선거운동을 진행할 계획이었지만, 폭발 사고로 인한 사회적 분위기를 고려해 대규모 유세를 자제하고 상인 및 시민들과의 인사 중심 일정으로 전환했다.

두 후보는 이날 오후 6시 40분부터 약 20분간 남성사계시장을 돌며 상인들과 직접 만나 인사를 나누고 현장의 의견을 청취했다. 시장 곳곳에서는 상인들과 시민들이 후보들에게 손을 내밀며 반갑게 인사를 건넸고, 두 후보는 일일이 악수하며 대화를 나눴다.

정 후보는 상인들의 애로사항을 경청하며 민생경제 회복의 중요성을 강조했고, 류 후보 역시 지역 현안과 주민들의 의견을 들으며 현장 행보를 이어갔다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 1일 서울 동작구 남성사계시장을 찾아 상인들과 시민들에게 도보 인사를 하고 있다.박정길

현장에서는 "최중증 발달장애 국가책임제 실현"이라고 적힌 피켓을 들고 정책적 지원 확대를 요구하는 시민도 눈에 띄었다. 최중증 발달장애 국가책임제는 24시간 돌봄이 필요한 발달장애인에 대한 지원을 국가가 책임지고 보장해야 한다는 취지의 요구다.

한편 정 후보가 도착하기에 앞서 류 후보는 남성사계시장 앞에서 유세를 펼치며 시민들에게 지지를 호소했다.

류 후보는 연설에서 "주민을 주인으로 섬기는 구정을 펼치겠다"며 "동작구 발전을 위해 중앙정부와 서울시, 구청이 함께 가는 체계를 만들겠다"고 밝혔다. 이어 "주민들이 원하는 방향으로 재개발·재건축 등 주요 현안을 신속하게 추진할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

또 "구청은 주민의 것이어야 한다"며 "주민의 목소리를 행정의 기준으로 삼고 주민과 소통하는 구청장이 되겠다"고 강조했다.

남성사계시장 방문 일정을 마친 뒤 기자와 만난 류 후보는 남은 선거운동 계획에 대해 "최후의 순간까지, 단 한 명의 주민이라도 더 만나겠다는 각오로 현장을 누비고 있다"며 "선거운동 마지막까지 주민들의 목소리를 경청하고 지지를 호소하겠다"고 밝혔다.

정 후보가 지난달 30일 동작구 보라매공원을 찾은 데 이어 이날 다시 동작구를 방문한 이유에 대해서는 "동작 발전을 응원하고 힘을 보태기 위한 방문"이라며 "지역 주민들과 직접 만나 소통하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각한다"고 밝혔다.

한편 이번 동작구청장 선거는 더불어민주당 류삼영 후보, 국민의힘 김정태 후보, 개혁신당 박일하 후보 간 3파전으로 치러질 전망이다.

#더불어민주당 #정원오 #남성사계시장 #지방선거 #민생현장

6.3 지방선거
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