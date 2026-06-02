박정길

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 류삼영 동작구청장 후보와 함께 1일 서울 동작구 남성사계시장을 찾아 대전 한화에어로스페이스 공장 폭발 사고를 고려해 예정됐던 유세를 중단하고 시민들에게 도보로 인사를 나누고 있다.대전 한화에어로스페이스 공장 폭발 사고의 여파로 유세 일정을 축소한 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 1일 서울 동작구 남성사계시장을 찾아 상인과 시민들을 만나 민생 현장의 목소리를 들었다.정 후보는 이날 오후 동작구 이수역 인근 남성사계시장을 방문해 류삼영 더불어민주당 동작구청장 후보와 함께 상인들의 목소리를 듣고 현장 민심을 살폈다.이날 현장을 찾은 정 후보는 오전 발생한 대전 한화에어로스페이스 공장 폭발 사고를 언급하며 예정됐던 선거운동 일정을 대폭 축소했다고 밝혔다.정 후보는 "오늘 예정된 유세는 중단하고 시민들에게 도보로 인사하는 일정으로 변경했다"고 말했다. 현장에서는 일부 지지자들이 후보 이름을 연호하려 하자 자제를 요청하는 모습도 보였다.당초 정 후보 측은 유세단과 함께 공개 선거운동을 진행할 계획이었지만, 폭발 사고로 인한 사회적 분위기를 고려해 대규모 유세를 자제하고 상인 및 시민들과의 인사 중심 일정으로 전환했다.두 후보는 이날 오후 6시 40분부터 약 20분간 남성사계시장을 돌며 상인들과 직접 만나 인사를 나누고 현장의 의견을 청취했다. 시장 곳곳에서는 상인들과 시민들이 후보들에게 손을 내밀며 반갑게 인사를 건넸고, 두 후보는 일일이 악수하며 대화를 나눴다.정 후보는 상인들의 애로사항을 경청하며 민생경제 회복의 중요성을 강조했고, 류 후보 역시 지역 현안과 주민들의 의견을 들으며 현장 행보를 이어갔다.