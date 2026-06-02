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정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 1일 서울 동작구 남성사계시장을 찾아 상인들과 시민들에게 도보 인사를 하고 있다.박정길
현장에서는 "최중증 발달장애 국가책임제 실현"이라고 적힌 피켓을 들고 정책적 지원 확대를 요구하는 시민도 눈에 띄었다. 최중증 발달장애 국가책임제는 24시간 돌봄이 필요한 발달장애인에 대한 지원을 국가가 책임지고 보장해야 한다는 취지의 요구다.
한편 정 후보가 도착하기에 앞서 류 후보는 남성사계시장 앞에서 유세를 펼치며 시민들에게 지지를 호소했다.
류 후보는 연설에서 "주민을 주인으로 섬기는 구정을 펼치겠다"며 "동작구 발전을 위해 중앙정부와 서울시, 구청이 함께 가는 체계를 만들겠다"고 밝혔다. 이어 "주민들이 원하는 방향으로 재개발·재건축 등 주요 현안을 신속하게 추진할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
또 "구청은 주민의 것이어야 한다"며 "주민의 목소리를 행정의 기준으로 삼고 주민과 소통하는 구청장이 되겠다"고 강조했다.
남성사계시장 방문 일정을 마친 뒤 기자와 만난 류 후보는 남은 선거운동 계획에 대해 "최후의 순간까지, 단 한 명의 주민이라도 더 만나겠다는 각오로 현장을 누비고 있다"며 "선거운동 마지막까지 주민들의 목소리를 경청하고 지지를 호소하겠다"고 밝혔다.
정 후보가 지난달 30일 동작구 보라매공원
을 찾은 데 이어 이날 다시 동작구를 방문한 이유에 대해서는 "동작 발전을 응원하고 힘을 보태기 위한 방문"이라며 "지역 주민들과 직접 만나 소통하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각한다"고 밝혔다.
한편 이번 동작구청장 선거는 더불어민주당 류삼영 후보, 국민의힘 김정태 후보, 개혁신당 박일하 후보 간 3파전으로 치러질 전망이다.
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