현근택 캠프

6·3 지방선거를 이틀 앞두고 용인시장 선거가 정책 경쟁보다 고발전과 상호 비방으로 얼룩지고 있다. 더불어민주당 현근택 후보와 국민의힘 이상일 후보 측은 서로를 향한 법적 대응을 이어가는 한편, 각종 의혹을 제기하며 막판 표심 잡기에 총력을 기울이고 있다.6·3 지방선거를 이틀 앞두고 용인시장 선거가 정책 경쟁보다 고발전과 상호 비방으로 얼룩지고 있다. 더불어민주당 현근택 후보와 국민의힘 이상일 후보 측은 서로를 향한 법적 대응을 이어가는 한편, 각종 의혹을 제기하며 막판 표심 잡기에 총력을 기울이고 있다.이번 선거전의 중심에는 공직선거법 위반 여부를 둘러싼 상호 고발이 자리하고 있다.국민의힘 이상일 후보 선거대책위원회는 지난달 30일 현근택 후보를 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 고발했다. 이 후보 측은 현 후보가 방송토론회에서 변호사 시절 수행했던 사건들과 관련해 "대부분 국선변호 사건"이라고 설명한 부분이 사실과 다르다고 주장하고 있다.반면 민주당은 이상일 후보를 향한 공세 수위를 높이고 있다. 이언주 의원을 비롯한 용인지역 민주당 4명의 국회의원들은 1일 국회에서 기자회견을 열고 이상일 후보를 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 고발했다고 밝혔다.민주당 측은 이상일 후보가 선거공보와 토론회 과정에서 실제 제정되지 않은 70세 이상 어르신 버스비 지원 조례를 이미 시행된 정책인 것처럼 홍보했다고 주장했다. 또 도시철도망 구축계획과 관련한 공약 홍보 내용도 문제 삼고 있다.선거 막판 들어서는 후보 간 공방을 넘어 지지자와 시민들까지 법적 다툼에 뛰어드는 양상도 나타나고 있다.지난달 29일 한 시민은 현근택 후보의 주민등록 문제를 제기하며 위장전입 및 허위사실 공표 혐의로 고발장을 제출했다. 이에 또 다른 시민이 해당 고발을 허위라고 주장하며 무고 혐의로 맞고발에 나섰다.