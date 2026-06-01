박정훈

더불어민주당 한병도 원내대표가 6·3 지방선거를 사흘 앞둔 5월 31일 경기 광주시를 찾아 박관열 광주시장 후보 지원 유세에 나섰다.더불어민주당 한병도 원내대표가 6·3 지방선거를 사흘 앞둔 5월 31일 경기 광주시를 찾아 박관열 광주시장 후보 지원 유세에 나섰다.한 원내대표는 이날 경안시장 일원에서 열린 집중 유세에 참석해 시민들과 상인들을 만나며 박관열 후보와 더불어민주당 광역·기초의원 후보들에 대한 지지를 호소했다.이날 유세 현장에는 소병훈 국회의원과 안태준 국회의원을 비롯해 민주당 소속 광역·기초의원 후보, 당원 및 지지자들이 함께해 선거 막판 세 결집에 나섰다.한 원내대표는 유세 연설에서 "광주의 교통 문제 해결과 도시 발전을 위해서는 중앙정부와 경기도, 광주시가 긴밀히 협력해야 한다"며 "이재명 정부의 국정 동력과 집권여당의 힘을 지역 발전으로 연결할 수 있는 후보가 필요하다"고 강조했다.이어 "시민 삶의 변화를 만들어내는 것은 결국 유능한 지방정부"라며 "박관열 후보가 추진하는 주요 현안들이 차질 없이 진행될 수 있도록 국회 차원에서도 필요한 예산과 정책 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.박관열 후보는 "광주시는 오랜 기간 중첩규제와 교통난으로 성장에 제약을 받아왔다"며 "이제는 중앙정부와 경기도, 광주시가 함께 협력해 광주의 새로운 도약을 이끌어야 할 시점"이라고 밝혔다.또 "목현 우회도로 추진을 비롯해 규제 합리화, 교통 인프라 확충, 생활 기반시설 개선 등 시민들이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"며 "집권여당과의 협력을 바탕으로 광주의 미래 성장 기반을 구축하겠다"고 말했다.민주당 광주시장 후보와 지방의원 후보들은 본투표를 앞두고 광주 전역에서 집중 유세와 투표 참여 캠페인을 이어가며 막판 표심 잡기에 나서고 있다.민주당 측은 남은 선거 기간 동안 지역 주요 거점을 중심으로 총력 유세를 이어가며 지지층 결집과 투표율 제고에 집중한다는 계획이다.