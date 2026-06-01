박정훈

6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일, 국민의힘 이현재 하남시장 후보가 기자회견을 열고 하남시 발전을 위한 재선 필요성을 강조하며 지지를 호소했다.6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일, 국민의힘 이현재 하남시장 후보가 기자회견을 열고 하남시 발전을 위한 재선 필요성을 강조하며 지지를 호소했다.이현재 후보는 이날 기자회견에서 "이번 선거는 하남이 수도권 대표 자족도시로 도약하느냐, 아니면 성장 동력을 잃고 퇴보하느냐를 결정하는 중요한 선택"이라며 "시민들께서 반드시 투표에 참여해 하남 발전을 이끌 적임자를 선택해 달라"고 말했다.이 후보는 먼저 위례·감일 지역 주민들을 향해 "그동안 지역 현안 해결을 위해 노력해 왔지만 상대적 박탈감을 느끼게 한 부분에 대해서는 송구하게 생각한다"며 "앞으로는 위례와 감일 주민들이 소외감을 느끼지 않도록 더욱 세심하게 챙기겠다"고 밝혔다.이어 향후 4년간 하남 발전을 위한 핵심 비전으로 ▲2030년 투자유치 10조 원 달성 ▲지하철 5개 노선 시대 완성과 교통난 해소 ▲2030년 주요 대학 합격자 1천 명 배출 ▲수도권 최고 수준의 복지도시 조성 등을 제시했다.특히 교통 분야에서는 하남과 강남을 연결하는 광역버스 좌석예약제 확대와 전세버스 투입 등을 통해 출퇴근 불편을 줄이겠다고 밝혔다. 이와 함께 출산장려금 확대, 어르신 교통비 지원, 청년 교통비 지원 등 생활밀착형 공약도 소개했다.이날 기자회견에는 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 참석해 이 후보에 대한 지지를 표명했다.김 전 위원장은 "이현재 후보와는 오랜 기간 인연을 이어왔다"며 "지방자치단체장은 정치적 구호보다 시민의 일상을 책임질 수 있는 행정 경험과 능력이 중요하다"고 말했다.이어 "이현재 후보의 당선이 시민들의 생활 편의를 높이고 하남의 경쟁력을 높이는 데 도움이 될 것으로 생각한다"며 지지를 당부했다.이 후보는 마무리 발언에서 "하남은 지금 중요한 성장의 기로에 서 있다"며 "40년 공직 경험과 행정 역량을 바탕으로 하남의 발전을 이어가겠다"고 밝혔다.