방세환 캠프

용인 반도체 클러스터 용수공급 사업이 추진되는 가운데 국민의힘 방세환 광주시장 후보가 국가사업과 연계한 광주시 발전 방안을 제시했다.용인 반도체 클러스터 용수공급 사업이 추진되는 가운데 국민의힘 방세환 광주시장 후보가 1일 국가사업과 연계한 광주시 발전 방안을 제시했다.최근 반도체 클러스터 용수공급 사업과 관련해 광주시가 관로 통과 지역으로 포함되면서 지역 내에서는 개발 이익 공유와 상생 대책 마련 필요성이 제기되고 있다.방 후보는 국가 차원의 반도체 산업 육성 필요성에 공감하면서도 광주시 역시 사업 추진 과정에서 지역 발전 기회를 확보해야 한다는 입장을 밝혔다.방 후보는 여주시와 안성시의 사례를 언급하며 용수공급 사업과 연계한 지역 발전 모델을 검토해 왔다고 설명했다. 여주시는 관련 사업과 함께 산업단지 조성 등을 추진했고, 안성시도 기반시설 확충과 기업 유치 정책을 통해 지역 발전 효과를 도모한 바 있다.이에 따라 방 후보는 당선될 경우 경기도와 정부 부처, 한국수자원공사, 용인시, 산업계 등이 참여하는 가칭 '광주-용인 상생협의체' 구성을 추진하겠다고 밝혔다.방 후보가 제시한 주요 상생 방안은 ▲자연보전권역 등 중첩 규제 개선 ▲교통·생활 인프라 확충 ▲반도체 연관 산업 및 첨단기업 유치 등이다.규제 개선과 관련해서는 광주시가 오랜 기간 각종 환경·수도권 규제를 받아온 만큼 국가전략사업 참여에 따른 제도 개선 논의가 필요하다는 입장을 내놨다.또 용수관로가 통과하는 지역을 중심으로 도로망과 생활SOC 확충, 하천 정비 등 기반시설 개선 사업을 추진해 시민들이 체감할 수 있는 효과를 만들겠다고 밝혔다.산업 분야에서는 반도체 소재·부품·장비 기업과 물산업 관련 기업 유치를 통해 광주를 반도체 배후 산업 거점으로 육성하겠다는 구상도 제시했다.반도체 산업계에서는 대규모 클러스터 조성에 따라 협력업체들의 추가 입지 수요가 발생할 것으로 예상하고 있다. 이에 따라 광주 지역이 관련 기업 유치 가능성을 확보할 수 있을지 관심이 모아지고 있다.방 후보는 "광주가 국가사업에 협력하는 만큼 지역 발전을 위한 실질적인 성과도 함께 마련돼야 한다"며 "정부와 경기도, 관계기관과 협의를 통해 상생 방안을 추진하겠다"고 밝혔다.한편 용인 반도체 클러스터 용수공급 사업은 국가 첨단산업 육성 정책의 일환으로 추진되고 있으며, 관련 지방자치단체들은 사업 추진 과정에서 지역 발전 방안과 상생 대책 마련을 요구하고 있다.