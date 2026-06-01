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'이한주 대통령 정책특보' 응원 글이 실린 이남호 전북교유감 후보 선거 공보.이남호
이남호 전북교육감 후보가 선거공보에 이한주 대통령 정책특보(국무총리실 산하 경제·인문사회연구회 이사장) 등의 응원 글을 무단 게재한 의혹에 대해 전북 선거관리위원회(선관위)가 "(선거법 위반 의혹 등에 대한) 사실 확인을 벌이고 있다"라고 밝혔다. 전북 선관위는 이르면 선거 직전인 오는 2일, 사실 확인 결과를 내놓을 가능성이 있는 것으로 보인다. 천호성 전북교육감 후보 쪽은 이남호 후보를 '허위사실 공표에 의한 공직선거법 위반' 혐의로 선관위에 신고했다.
확인 결과 2일에 발표? 선관위 "단정해서 말하기 어려워"
1일 오후, 전북 선관위 주요 관계자는 <오마이뉴스>에 "지난 5월 30일자 (<오마이뉴스>) 기사에서 '법 위반 검토 착수'라고 보도했는데, 이제는 사실 확인 중인 단계"라고 밝혔다. 그러면서 이 관계자는 '그렇다면 내일(2일) 결과가 나오느냐'라는 <오마이뉴스> 물음에 "그것은 단정해서 말하기 어렵다"라고 설명했다.
상당수의 유권자를 오도한 중대 선거법 위반 사건에 대해서는, 선관위가 선거 직전에 조사, 확인 결과를 발표해왔다는 점에 비춰보면, 전북 선관위가 확인 결과를 선거 하루 전인 1일쯤 발표할 가능성도 있다.
앞서, <오마이뉴스>는 지난 5월 30일자 기사 "[단독] 이한주 대통령 특보가 특정 교육감 응원?...'허락 없이 사용'"
(https://omn.kr/2ifbd)과 지난 5월 31일자 기사 "[단독] 이 대통령 특보 글 관련 석연찮은 해명... 선관위 '법 위반 검토'"
(https://omn.kr/2ifuq)에서 "이남호 후보가 이한주 대통령 정책특보 등의 응원 글을 선거공보에 당사자 허락 없이 게재해 '선거법 위반' 논란이 일고 있다. 전북 선관위는 이번 사안과 관련, '선거법 위반' 여부에 대한 검토에 착수할 예정"이라고 보도한 바 있다.
한편, 천호성 후보 쪽은 1일 오후 이남호 후보를 '허위사실공표죄 위반' 혐의로 전북 선관위에 신고서를 냈다.
천호성 후보 "묵인하면 공직자 명의 무단 사용, 허위 홍보 반복될 것"
천 후보 쪽은 신고서에서 "이남호 후보는 선거중립 의무 논란이 제기될 수 있는 현직 대통령 정책특보의 명의·직함·이미지와 추천성 문구를 사전 동의 없이 선거공보물에 무단 사용하여 마치 해당 인사가 이 후보를 공개 지지하는 것처럼 허위 사실을 공표했다"라면서 "이는 공직선거법 제250조 제1항(허위사실공표죄)에 정면으로 위배될 소지가 매우 크며, 공직사회의 정치적 중립성을 심각하게 훼손한 중대한 선거범죄에 해당하므로 철저한 조사와 엄정한 처벌을 요청한다"라고 밝혔다.
이어 천 후보 쪽은 "만일 이와 같은 행위를 묵인할 경우, 향후 선거마다 공직자·사회지도층의 명의와 이미지를 무단 차용한 허위 선거 홍보가 반복될 우려가 매우 크다"라면서 "따라서 선관위는 본 사건을 민주주의 핵심 질서인 선거 공정성을 훼손한 중대한 선거범죄로 인식하여 신속한 조사와 엄정한 조치를 취해야 할 것"이라고 요구했다.
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