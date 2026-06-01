울산시의회

국민의힘 천기옥 울산 동구청장 후보가 5월 29일 시의회 프레스센터에서 가진 기자회견에서 상대편 진뵤당 박몬옥 후보를 향해 종북론을 제기하고 있다.세계 최대 규모 조선소를 도시 기반으로 해 노동자의 도시로 불리는 울산 동구에서는 지난 각종 선거 때마다 유독 후보자 간의 '종북' 잣대 논란이 잦았다.보수 정당 후보들이 진보당 후보를 겨냥해 종북을 이슈화하려는 선거 전략인데, 이번 6.3지방선거에서도 재현되면서 급기야 법적 문제로까지 비화되고 있다. 그 주체들은 국민의힘과 진보당의 울산 동구청장 후보들이다.포문을 연 국민의힘 천기옥 동구청장 후보는 지난달 27일 방송토론회와 29일 시의회 프레스센터에서 가진 기자회견에서 연일 종북론을 제기했다.천 후보는 "박문옥 후보의 과거 방북 사진 중 김일성·김정일 초상화 아래에서 촬영된 사진, 그리고 '다시 가고 싶다' '꼭 다시가자'는 취지의 댓글들이 여전히 SNS에 남아있다"고 문제 삼았다.또 "박 후보가 '아직도 AI 시대에 색깔론이냐'라고 말했다"면서 "AI 시대라고 해서 검증이 사라지나, AI 시대라고 안보 문제를 가볍게 넘겨서 되나"며 거듭 종복론을 제기했다. 천기옥 후보는 이런 내용을 담은 문자메시지를 유권자들에게 발송하기도 했다.이에 진보당 박문옥 후보는 지난 28일 자신의 SNS에 "2002년 남북공동선언이 발표되고 그뒤 남북교류가 열리며 2004년 울산에서는 울산시 예산도 지원되어 상공회의소, 민주평통, 언론기관 등 전세기를 내어 평양을 다녀 온 적이 있다. 그걸 마치 안보관이 문제가 있어 평양을 갔다온 것처럼 호도하니 참 안타깝다"고 반박했다.그러면서 "이런 색깔론은 더 이상 통하지 않는다는 것을 우리 동구주민들이 꼭 보여주시리라 믿는다"고 덧붙였다.하지만 천기옥 후보의 공세가 끝나지 않자 결국 진보당이 나섰다. 진보당 울산시당은 1일 "국민의힘 천기옥 동구청장 후보를 공직선거법 위반(허위 사실 공표 및 후보자 비방), 명예훼손으로 선관위와 경찰에 고발했다"고 밝혔다.진보당 울산시당은 "천기옥 후보는 지난달 29일 기자회견 및 언론 인터뷰, 문자메시지, SNS 등을 통해 진보당 박문옥 동구청장 후보의 과거 남북 교류 활동을 종북 이미지로 조장하는 등 사실관계를 왜곡, 과장해 비방했다"고 밝혔다.이어 "이는 때지난 색깔론과 종북몰이임은 물론, 명백한 공직선거법 위반, 형법 위반"이라며 "천기옥 후보의 이런 혐의에 대해 울산 동구 선관위와 울산 동부경찰서에 고발장을 접수했다. 엄정한 수사와 처벌이 집행되기를 촉구한다"고 밝혔다.