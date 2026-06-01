연합뉴스

더불어민주당 김경수(왼쪽) 경남지사 후보, 국민의힘 박완수(오른쪽) 후보.종교계에서는 천주교마산교구 정의평화위원회가 성명서에 합류했다. 마산교구 정평위는 "의혹이 사실이라면 이는 명백한 관권선거이며 공직선거법과 공직자의 정치적 중립 의무를 정면으로 짓밟은 행위"라며 "진실을 밝혀야한다"라고 박 후보를 압박했다.민주당과 김경수 후보 선대위 역시 '관건선거' 의혹을 연일 쟁점화하고 있다. 김 후보측은 공직선거법 위반 혐의로 별도의 고발장을 선관위에 접수한 데 이어 후속 대응을 촉구하는 논평을 여러 차례 발표했다. KBS라디오 <전격시사〉에 출연한 김 후보는 직접 이 문제를 소환했다. 그는 "(선관위가) 선거운동 기간 중에 무더기 기소를 한 건 대단히 이례적"이라며 조속한 증거확보와 수사 등 다음 단계를 요청했다.중앙당 차원으로는 한병도 원내대표까지 뛰어든 상황이다. 1일 선대위 회의 도중 관련 발언을 한 한 원내대표는 이번 사태를 "불법 관권선거, 딥페이크 게이트"로 규정했다. 그는 "선거 이후 구속 수사와 재선거 가능성까지 거론되는 중차대한 사안"이라며 김 후보와 마찬가지로 검찰의 신속한 대응을 요구했다.반면, 박 후보 선대위는 "선거 막판 공작정치이자 근거없는 의혹 부풀리기"라고 맞받았다. 박 후보 측은 이날 낸 성명에서 "해당 영상을 제작하라고 지시하거나, 조직적으로 유포, 공식 유튜브 채널에 게시한 사실이 없다"라며 "증거가 있다면 공개하라"라고 대응했다. 특히 "(김 후보 측이) 제보자의 일방적 주장과 보도 뒤에 숨어 의혹만 키우고 있다"라면서 "수사의뢰가 유죄 확정이 아니다"라고 반발했다.하지만 같은 날 오후 해당 사건을 공개한 ㄱ씨가 직접 사과에 나서면서 파장은 더 커질 전망이다. ㄱ씨는 경남도청에서 예고 없이 기자회견을 열어 "공정한 선거를 어지럽히게 된 점을 사죄한다"라며 도민과 김 후보를 상대로 고개를 숙였다. 그런 그는 "공소제기로 (관련자들이) 유죄 판결을 받을 때까지 싸우겠다"라고 말했다.