충북인뉴스

사진 왼쪽부터 신용한 더불어민주당 충북지사 후보, 김영환 국민의힘 후보. 사진=충북인뉴스 DB.선거를 이틀 앞둔 1일 충북지사 후보들이 새로운 의혹을 제기하는 등 날선 공방을 이어갔다.더불어민주당 신용한 후보 캠프 황인원 사무장은 1일 도청에서 기자회견을 열고 "충북도청 행정국 소속 공무원(주무관)이 공식 선거운동 기간 중 신 후보 소유 건물의 임대 현황을 조사하고 다녔다"며 공무원 선거개입 의혹을 제기했다.신용한 후보 측에 따르면 A주무관은 공식 선거운동이 시작된 지난달 21일 청주시 흥덕구 강내면에 위치한 신 후보 소유 상가건물의 임차인에게 전화를 걸어 층별 임대 현황과 공실 여부 등을 문의했다.이날 기자회견에 참석한 건물 임차인 B씨는 "처음에는 자신을 신 후보 지지자라고 했다가 나중에는 도청 직원이라고 정정했다"며 "관사 같은 것을 알아보려고 한다면서 비밀을 유지해 달라고 요청했다"고 설명했다.신 후보 측은 해당 공무원이 자신의 신분을 제대로 밝히지 않은 채 특정 후보 소유 건물의 임대 현황을 조사한 것은 선거 중립 의무를 위반한 행위라고 주장했다.황 사무장은 "선거 중립을 지켜야 할 공무원이 특정 후보의 재산과 관련된 내용을 확인하고 다닌 것은 명백한 선거개입 의혹"이라며 "수사기관이 철저히 진상을 규명해야 한다"고 말했다.특히 신 후보 측은 국민의힘 김영환 후보 측이 지난달 29일 신 후보의 재산신고 누락 의혹을 제기한 점을 언급하며 "공무원이 조사한 내용이 정치적으로 활용된 것 아니냐는 의심을 지울 수 없다"고 지적했다.이에 대해 김영환 후보 측은 "전혀 관련 없는 사안"이라며 "재산신고 누락 의혹을 받고 있는 신 후보 측이 새로운 프레임을 만들어 국면 전환을 시도하는 것"이라고 반박했다.충북도는 정상적인 업무라고 밝히면서도 A주무관에 대한 감찰에 착수했다고 밝혔다.충북도는 "A주무관은 도지사 취임행사 등 관련 업무를 담당하는 행정운영과 소속 직원"이라며 "문제가 된 행위는 민선 9기 도지사 취임 준비 과정에서 관사 활용 방안을 검토하기 위한 차원에서 이뤄진 것으로 파악된다"고 설명했다.그러면서도 "행위의 의도와 사실관계를 떠나 오해를 불러일으킬 소지가 크다고 판단해 해당 직원을 즉시 관련 업무에서 배제하고 감사관실을 통해 감찰에 착수했다"고 밝혔다. 충북도는 감찰 결과 관련 법규 위반 사항이 확인될 경우 엄중 조치할 것이라고 밝혔다.김영환 후보 측도 이날 신용한 후보의 탈세 의혹 등을 제기하며 공세를 이어갔다.김영환 후보 선대위 법률지원단장인 김소연 변호사는 1일 기자회견을 열고 더불어민주당 신용한 후보를 향해 각종 재산 형성·상속·대출·임대수익 신고 의혹을 제기하며 "공직 후보로서 부적절하다"고 비판했다.신용한 후보 측은 관련 의혹에 대해 법적·절차적 문제가 없다는 입장이다.