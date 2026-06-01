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6·3 지방선거를 이틀 앞둔 6월 1일, 더불어민주당 정국정·국민의힘 박동식 사천시장 후보가 오전과 오후 잇달아 기자회견을 열며 막판 공방을 벌였다.6·3 지방선거를 이틀 앞둔 6월 1일, 더불어민주당 정국정·국민의힘 박동식 사천시장 후보가 오전과 오후 잇달아 기자회견을 열며 막판 공방을 벌였다. 지난달 26일 TV 토론회에서 격돌했던 쟁점들이 선거 막판 여야 기자회견으로 고스란히 이어졌다.이날 공방의 핵심은 국민의힘 박동식 후보가 지난달 28일 국민의힘 한경호 진주시장 후보와 체결한 '사천·진주 경제동행 시티' 협약이었다. 당시 박 후보와 한 후보는 진주시청에서 합동 기자회견을 열고 "사천과 진주는 사실상 하나의 경제권"이라며 우주항공복합도시 육성, 광역소각장, 국도33호선 우회도로 등 현안을 공동 대응하겠다고 밝힌 바 있다.이 협약을 두고 정국정 후보는 "(박동식 후보가) 당리당략에 따라 자당의 진주 지역 열세 후보를 돕기 위한 행동을 한 것"이라며 "사천의 진주 배후 도시화와 종속성 심화 의도를 묵과할 수 없다"고 비판했다. 그는 "우주항공복합도시는 사천 중심으로 건설돼야 하며, 이것이 전제되지 않은 상태에서는 타 지역과의 어떠한 협상도 없다"고도 덧붙였다.반박회견에 나선 박동식 후보는 "4년간 우주항공청 개청과 32개 기업, 약 2조 8000억 원 투자 유치 결과 오히려 진주시민들이 '진주가 사천의 배후 도시가 되지 않을까' 우려하고 있다"며 "정 후보의 주장은 현실과 정반대"라고 반박했다. 그는 "향후 광역교통망 확충과 정주여건 개선으로 진주 못지않은 도시를 만들겠다"고 강조했다.이날 정국정 후보와 박동식 후보는 사남-정동 간 국도대체우회도로를 놓고도 맞섰다. 정 후보는 이날 기자회견에서 "2022년 노선 결정 당시에는 우주항공청과 복합도시 위치가 정해지기 전이었다"며 "사정이 바뀐 만큼 원점에서 재설계해야 한다"고 주장했다. 그러면서 "진주 사천 출퇴근 시간 교통체증 문제는 우주항공산업대교 완공으로 풀 수 있다"고 덧붙였다.박 후보는 반박 기자회견에서 "예비타당성 용역·환경영향평가·실시설계까지 완료한 1670억 원 전액 국비 사업으로 착공만 남은 상태"라며 "이미 10여 차례 주민설명회를 했고, 정 후보가 이장 시절 4차례나 노선 변경을 요구하며 사업을 방해해온 장본인"이라고 주장했다. 이어 "시장이 되면 조속히 개설해 사천읍·사남·정동 도시개발을 가속화하겠다"고 밝혔다.정 후보는 "우주항공복합도시 특별법과 연계해 중앙정부·한전 재정 부담으로 사천읍 전기통신선 및 사남 송전선로 지중화를 추진하겠다"는 구상을 내놨다. 그는 특별법에 담긴 전기·통신 시설 비용 부담 규정을 활용하면 가능하다는 주장을 폈다.박 후보는 반면, 송전선 지중화 관련 민선 8기 공약 취소 배경을 설명했다. 그는 "2022년 8월 전국 지중화 사업이 일제 중단됐고 당시 사업비만 650억 원에 달했다"며 "현재는 700억 원에 육박해 시가 자체 부담하기는 상당히 어렵다"고 밝혔다.정 후보는 "우주항공복합도시 건설 특별법을 취임 후 6개월 내에 통과시키겠다"고 밝혔다. 그는 "최민희 국회 과방위원장, 정태호·민홍철 의원 등과 협의를 거쳤다"며 "집권 여당의 힘으로 반드시 이루겠다"고 강조했다. 다만 이날 정 후보는 회견 직전 "특별법이 25개월째 잠자고 있다"는 표현을 급히 삭제하기도 했다.박 후보는 "현재 법안심사소위에 계류 중인 특별법은 서천호·문금주 의원 등 42명이 지난해 12월 공동 발의한 것으로, 하반기 국회 상임위가 구성되면 전체회의 상정과 상임위 통과 등 절차가 남아 있다"고 설명했다. 그는 "상임위 교체 시기에 맞춰 설득 작업을 계속해 나가겠다"며 여야 협력을 통한 처리 의지를 밝혔다.이날 두 후보의 기자회견 공방은 지난달 26일 TV 토론회의 연장선이었다. 특별법·우회도로·송전선 지중화 등 사천의 핵심 현안마다 양측 주장은 토론회에서와 마찬가지로 평행선을 달렸다.