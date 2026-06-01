SNS 갈무리

대전 화재 사고 사망자가 발생한 가운데, 여야 후보가 선거운동을 전면 중단했다.1일 대전 한화에어로스페이스 공장에서 발생한 대형 화재 사고로 사망자가 발생한 가운데, 여야 후보가 선거운동을 전면 중단했다.앞서, 1일 오전 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발과 함께 대형 화재로 5명이 숨지고 2명이 다치는 등 총 7명의 인명피해가 발생했다.이에 민주당 서산시장 후보 캠프는 유세 차량 운행과 로고송 송출, 확성기, 대중이 모이는 거리 유세 등을 즉각 중단하고 희생자를 추모했다.맹 후보는 SNS를 통해 "선거를 단 이틀 앞두고 '한 표가 아쉬운' 막판 총력전 시점"이라면서도 "국가적인 대형 참사 앞에 희생자를 추모하고 사고를 수습하는 것이 공직 후보자로서 당연한 도리라는 판단에 조용한 선거운동 기조로 전면 전환한다"라고 밝혔다.그러면서 "안타깝게 목숨을 잃은 희생자분들의 명복을 빌며, 유가족분들께 깊은 위로의 말씀을 전한다"며 "현장에서는 추가 피해가 발생하지 않도록 신속하고 안전한 대응에 최선을 다해주시길 바란다"고 당부했다.국민의힘 이완섭 후보도 선거운동을 전면 중단하고 선대위에도 이같은 소식을 전했다. 이 후보는"깊은 애도와 신속한 사고 수습을 기원한다"면서 "산업 현장에서의 안전은 그 어떤 가치와도 바꿀 수 없는 최우선 과제"라며 " 철저한 조사와 정확한 원인 규명이 반드시 이루어져야 한다"고 말했다.이어 "다시는 이러한 비극이 반복되지 않도록 재발 방지 대책이 마련되어야 한다"며 "지금은 정치적 해석이나 논쟁보다 사고 수습과 피해자 지원이 우선되어야 할 때"라면서 고인의 명복을 빌고 유가족을 위로했다.개혁신당 유관곤 후보도 유세차 운영과 확성기 사용을 중단하고 조용한 유세를 진행하고 있다.유 후보 관계자는 기자와 한 통화에서 "이번 사고로 사망한 분들을 추모하고 유가족에게 위로의 말씀을 드린다"라면서 "유세차는 선거사무소로 복귀하고 조용한 선거운동을 진행하고 있다"고 말했다.정의당과 진보당도 사망자의 명복을 빌고 유가족을 위로했으며, 부상자의 쾌유를 기원했다.