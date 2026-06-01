권우성

전직 대통령 이명박씨가 1일 오후 서울 성동구 서울숲에서 국민의힘 고재현 성동구청장 후보와 함께 시민들을 만나며 지원 유세를 벌였다.이날 돗자리를 펴두고 샌드위치를 먹던 1999년생 한 커플은 기자에게 "(정치에 대해서) 잘 모르지만 (이씨의) 방문 목적이 궁금하기는 하다. (이씨가) 놀러온 김에 (방송사) 카메라가 붙은 건지, 아니면 선거철을 맞아 온 건지"라고 묻기도 했다.이씨의 동선은 선거를 취재하는 기자들에게 당일 모두 공개된 상태였다. 서울숲을 방문한 이씨의 양 옆으로 고재현 국민의힘 성동구청장 후보, 윤희숙 전 국회의원, 최종부 국민의힘 서울시의원 후보 등이 동행했다.더불어민주당에서도 이씨의 공개 행보에 대해 쓴소리를 내놓고 있다. 윤건영 민주당 의원(정원오 서울시장 후보 선대위 전략총괄본부장)은 이날 오전 MBC <김종배의 시선집중>에서 이씨의 서울숲 방문에 "큰 미스(실수)이자 실패작으로 본다. 교도소에 갔다 오신 분을 소환한다는 게 건강한 중도보수, 합리적 중도보수에게 어떻게 다가서겠나"라고 비판했다.'이씨의 행보가 선거를 겨냥한 유세가 아니냐'는 비판을 의식한 듯 이씨는 이날 기자들 앞에서 수차례 "오랜만에 (서울숲에) 오는 걸 몇 달 전부터 계획한 건데 선거하고 겹쳐서 잘 됐다고 생각한다", "국제정원박람회를 한다고 해서 석 달 전부터 오늘로 (서울숲 방문 일정을) 잡아두었다"고 밝혔다.그러면서 이씨는 "선거 운동을 한다기 보다는 일 잘하는 시장과 구청장을 뽑아야 한다"면서 "말만 잘하고 정치적으로 하는 사람들 뽑으면 지역이 발전하지 않는다. 내가 서울시장을 할 때는 야당 시장이었는데 어려운 환경 속에서도 열심히 일만 했기 때문에 그래도 다 이루었다"고도 강조했다.이씨는 이날도 "(서울숲을 조성하고) 이제 가뭄이나 홍수 걱정도 없지 않나. 외국 사람들도 한강에 오면 물이 항상 차있다고 좋아한다"면서 "세느강에도 가보면 보가 130개가 있고 런던 템스강에도 보를 만든다. (서울 한강에도) 보를 만들어야 한다"고 주장했다. 그러면서 몰려든 취재진을 향해 "여기는 기사를 좀 나쁘게 쓰려는 사람도 있고 좋게 써주는 사람도 있는데, 나는 순수한 사람"이라고 말했다.이날 "이씨의 지지자"라며 이씨와 사진을 찍고 악수한 서초구민들은 <오마이뉴스>에 "우리는 이명박 대통령 좋아한다. 특히 청계천에 물길을 내고, 버스 전용 차로를 만든 것이 좋다"라면서 "우연히 서울숲에 놀러 왔는데 옛날에 좋아했던 사람을 만나니 기분이 좋다"고 밝혔다.이씨가 지나간 자리 인근 벤치에 앉아있던 70대 성동구민 김아무개씨도 "난 여기 동네 사람인데 보기 드문 전 대통령이 서울숲에 와서 국민의힘 정치인들과 같이 걷는 모습이 참 보기 좋더라"고 말했다.이씨의 공개 일정은 이날로 세 번째다. 이씨는 지난 15일 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 청계천 일대를 함께 걷기도 했다. '스승의날' 이뤄진 만남에 당시 오 후보는 "마음속 스승으로 모시는 이명박 전 대통령을 모시고 청계천을 걸을 수 있어 행복하다"고 밝히기도 했다. 오 후보는 이씨의 서울숲 일정에는 동행하지 않았다.