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26.06.01 16:18최종 업데이트 26.06.01 16:22
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전직 대통령 이명박씨가 1일 오후 서울 성동구 서울숲에서 국민의힘 고재현 성동구청장 후보와 함께 시민들을 만나며 지원 유세를 벌였다.권우성
전직 대통령 이명박씨가 1일 오후 서울 성동구 서울숲에서 국민의힘 고재현 성동구청장 후보와 함께 시민들을 만나며 지원 유세를 벌였다.권우성

6·3 제9회 전국동시지방선거를 이틀 앞둔 1일 전직 대통령 이명박씨가 서울 성동구 서울숲을 방문했다. 이곳 성동구는 3선의 성동구청장 출신 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 '정치적 고향'으로 손꼽히는 곳이지만, 이씨는 서울숲을 처음 조성한 건 본인이라고 강조했다.

흰 운동화를 신고 수행원들과 서울숲에 나타난 이씨는 "서울숲을 만들 때 반대하던 사람들이 참 많았지만, 이렇게 다녀 보면 서울숲을 욕하는 사람은 없다"면서 "정치적으로 반대한다고 (추진하지) 않았다면 아무 것도 되는 게 없다"라고 밝혔다.

이씨는 한 시간 가까이 서울숲 내에서 시간을 보내면서 시민들과 사진을 찍고 사인을 해주기도 했다. 50여 명의 시민들이 이씨 곁으로 모여 "4대강 이명박 파이팅!", "경제대통령 이명박", "힘내세요!"를 외쳤다. 한때 이씨에게 '셀카 요청'이 몰려 이동이 어려운 상황도 발생했다. 그러나 이씨의 서울숲 방문에 일부 시민들은 황당하다는 반응을 보이기도 했다.

이날 휴가를 맞아 서울숲을 찾은 임아무개(51)씨는 <오마이뉴스>에 "범죄자가 이런 곳에 와서 유세하는 것 자체가 잘못됐다고 본다. 아까 (이씨가) 지나가는 걸 봤는데 옆에 모인 이들이 '박근혜씨가 불쌍하다'고 하던데, 왜 범죄자를 옹호하는지 모르겠다"면서 "이명박씨가 여기 올 줄 알았다면 이곳에 오지 않았을 것"이라고 밝혔다.

서울 성북구에서 온 김아무개(59)씨는 "전직 대통령들이 다 나와서 난리다. 퇴행적이라고 본다"면서 "전직 대통령이 범죄를 저질렀을 때 프랑스처럼 단호하게 모범을 보여줬어야 했는데 아쉽다"라고 말했다.

김씨 옆에 앉은 이아무개(40)씨는 "사실 전직 대통령으로서 할 수 있는 게 이런 것밖에 없지 않겠나. 어떻게든 한 표라도 더 끌어오겠다고 가진 수를 다 쓰는데 (시민으로서는) 밑바닥(하한선)이 없다는 걸 이렇게 보여주나 싶다"라고 비판했다. 이어 이씨는 "정책은 하나도 신경쓰지 않고 사진 찍으며 옛날식으로 정치를 하는데, 요즘은 사람들이 더 똑똑해졌다는 걸 알고 있어야 하지 않겠나"라고 꼬집었다.

이명박, '선거 유세' 비판 의식한 듯 "몇 달 전부터 방문 계획한 건데..."

전직 대통령 이명박씨가 1일 오후 서울 성동구 서울숲에서 국민의힘 고재현 성동구청장 후보와 함께 시민들을 만나며 지원 유세를 벌이던 중 지지자들에게 사인을 해주고 있다.권우성
전직 대통령 이명박씨가 1일 오후 서울 성동구 서울숲에서 국민의힘 고재현 성동구청장 후보와 함께 시민들을 만나며 지원 유세를 벌였다.권우성

이날 돗자리를 펴두고 샌드위치를 먹던 1999년생 한 커플은 기자에게 "(정치에 대해서) 잘 모르지만 (이씨의) 방문 목적이 궁금하기는 하다. (이씨가) 놀러온 김에 (방송사) 카메라가 붙은 건지, 아니면 선거철을 맞아 온 건지"라고 묻기도 했다.

이씨의 동선은 선거를 취재하는 기자들에게 당일 모두 공개된 상태였다. 서울숲을 방문한 이씨의 양 옆으로 고재현 국민의힘 성동구청장 후보, 윤희숙 전 국회의원, 최종부 국민의힘 서울시의원 후보 등이 동행했다.

더불어민주당에서도 이씨의 공개 행보에 대해 쓴소리를 내놓고 있다. 윤건영 민주당 의원(정원오 서울시장 후보 선대위 전략총괄본부장)은 이날 오전 MBC <김종배의 시선집중>에서 이씨의 서울숲 방문에 "큰 미스(실수)이자 실패작으로 본다. 교도소에 갔다 오신 분을 소환한다는 게 건강한 중도보수, 합리적 중도보수에게 어떻게 다가서겠나"라고 비판했다.

'이씨의 행보가 선거를 겨냥한 유세가 아니냐'는 비판을 의식한 듯 이씨는 이날 기자들 앞에서 수차례 "오랜만에 (서울숲에) 오는 걸 몇 달 전부터 계획한 건데 선거하고 겹쳐서 잘 됐다고 생각한다", "국제정원박람회를 한다고 해서 석 달 전부터 오늘로 (서울숲 방문 일정을) 잡아두었다"고 밝혔다.

그러면서 이씨는 "선거 운동을 한다기 보다는 일 잘하는 시장과 구청장을 뽑아야 한다"면서 "말만 잘하고 정치적으로 하는 사람들 뽑으면 지역이 발전하지 않는다. 내가 서울시장을 할 때는 야당 시장이었는데 어려운 환경 속에서도 열심히 일만 했기 때문에 그래도 다 이루었다"고도 강조했다.

이씨는 이날도 "(서울숲을 조성하고) 이제 가뭄이나 홍수 걱정도 없지 않나. 외국 사람들도 한강에 오면 물이 항상 차있다고 좋아한다"면서 "세느강에도 가보면 보가 130개가 있고 런던 템스강에도 보를 만든다. (서울 한강에도) 보를 만들어야 한다"고 주장했다. 그러면서 몰려든 취재진을 향해 "여기는 기사를 좀 나쁘게 쓰려는 사람도 있고 좋게 써주는 사람도 있는데, 나는 순수한 사람"이라고 말했다.

이날 "이씨의 지지자"라며 이씨와 사진을 찍고 악수한 서초구민들은 <오마이뉴스>에 "우리는 이명박 대통령 좋아한다. 특히 청계천에 물길을 내고, 버스 전용 차로를 만든 것이 좋다"라면서 "우연히 서울숲에 놀러 왔는데 옛날에 좋아했던 사람을 만나니 기분이 좋다"고 밝혔다.

이씨가 지나간 자리 인근 벤치에 앉아있던 70대 성동구민 김아무개씨도 "난 여기 동네 사람인데 보기 드문 전 대통령이 서울숲에 와서 국민의힘 정치인들과 같이 걷는 모습이 참 보기 좋더라"고 말했다.

이씨의 공개 일정은 이날로 세 번째다. 이씨는 지난 15일 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 청계천 일대를 함께 걷기도 했다. '스승의날' 이뤄진 만남에 당시 오 후보는 "마음속 스승으로 모시는 이명박 전 대통령을 모시고 청계천을 걸을 수 있어 행복하다"고 밝히기도 했다. 오 후보는 이씨의 서울숲 일정에는 동행하지 않았다.

전직 대통령 이명박씨가 1일 오후 서울 성동구 서울숲에서 국민의힘 고재현 성동구청장 후보와 함께 시민들을 만나며 지원 유세를 벌였다.권우성


#이명박 #서울숲 #성동구청장 #서울시장 #63지방선거

6.3 지방선거
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