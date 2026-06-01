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26.06.01 15:34최종 업데이트 26.06.01 16:36
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국민의힘 최민호 후보는 1일 오전 나성동 선거캠프에서 긴급 기자회견을 열었다.뉴스피치

6.3 지방선거를 이틀 앞둔 1일, 세종시장 자리를 두고 더불어민주당 조상호 후보와 국민의힘 최민호 후보가 마지막까지 물러섬 없는 치열한 공방을 벌이며 선거판을 뜨겁게 달구고 있다. 두 후보는 각각 '행정수도 완성 및 재정 위기 심판'과 '세종시 사수 및 중앙부처·산하기관 빼가기 저지'를 전면에 내세우며 막판 표심 잡기에 총력을 기울였다.

최민호 "세종시가 핫바지냐... 여야 막론 부처 빼가기 비판" 캠프 잠정 폐쇄 배수진

국민의힘 최민호 후보는 1일 오전 나성동 선거캠프에서 긴급 기자회견을 열고, 선거를 앞두고 정치권에서 불거진 세종시 소재 중앙부처 및 산하기관의 타 지역 이전 공약에 대해 "도저히 용납할 수 없다"며 강력한 규탄의 목소리를 높였다.

최 후보는 민주당 민형배 광주·전남 후보의 문화체육관광부 이전 공약, 과거 김영록 전남지사의 기후에너지부의 이전 주장뿐만 아니라 국민의힘 조경태 의원의 산자부 대구 이전 발언 등을 조목조목 지적했다. 그는 "민주당이든 국민의힘이든 행정수도 완성을 흔들어대는 발상은 결코 용납할 수 없다"며 "지방선거를 기화로 세종시를 정말 핫바지로 알고 마구 흔들어대고 있다"고 강하게 비판했다.

특히 최 후보는 지난달 정청래 민주당 대표가 부산에서 한국해양교통안전공단, 중앙해양안전심판원, 한국항로표지기술원 등 세종시 소재 해수부 산하기관들의 부산 이전을 공약하고, 정부가 지난달 26일 국무회의에서 '부산 해양수도특별법 시행령'을 의결한 것을 두고 "세종시민의 이익을 함부로 해치는 행위"라며 직격했다. 이 과정에서 과거 세종시의회 민주당 의원들이 해수부 이전에 찬동하는 듯한 발언을 했던 점을 꼬집으며, "자기 당 대표나 시도지사들이 세종시를 흔들 때 한마디도 못 하는 분(조상호 후보)이 어떻게 세종시민을 위한다고 할 수 있느냐"고 날을 세웠다.

그는 실질적인 행정수도 완성을 위해 ▲헌법 내 행정수도 세종 명문화 ▲행정수도 특별법 제정 ▲법무부·성평등가족부 등의 세종 추가 이전이 선행되어야 한다고 촉구했다.

최 후보는 회견 직후 "선거 캠프 문을 잠정적으로 닫고 모든 요원과 함께 시민 속으로 파고들겠다"며 절박한 '배수진' 선거운동 돌입을 선언했다.

1일 조상호 후보가 소정면 면사무소 앞에서 선거 운동을 하고 있다.조상호 후보 캠프

조상호 "지금이 행정수도 완성 골든타임... 최민호 시정 4년은 공약 파기와 재정 파탄"

이에 맞서 더불어민주당 조상호 후보는 세종시의 미래 청사진을 담은 '10대 공약' 시리즈 중 첫 번째인 '행정수도 완성을 위한 5대 핵심 약속'을 발표하며, 강한 추진력을 갖춘 '일 잘하는 후보'임을 부각했다.

조상호 후보는 보도자료를 통해 "세종은 국가균형발전의 상징으로 출발했지만 완성의 문턱에서 제자리걸음을 하고 있다"며 "교육, 산업, 일자리 등 자족 기능이 체감되지 못하는 상황에서 더 이상의 지체는 세종의 성장을 늦추는 일"이라고 강조했다.

조 후보가 제시한 5대 약속은 ▲행정수도 특별법 제정 추진 ▲인구 80만 자족도시 실현 ▲종합국립대학교 및 한국예술종합학교(한예종) 유치 ▲청년이 모여드는 '청년수도 세종' 조성 ▲KTX 세종중앙역 신설 추진 등이다. 그는 "이재명 정부의 국정과제에 '행정수도 세종 완성'이 독립과제로 반영된 만큼, 강한 추진력으로 정부와 호흡을 맞춰 골든타임을 놓치지 않겠다"고 공언했다.

동시에 조 후보 캠프는 논평을 내고 최민호 후보의 지난 4년 시정을 '참담한 실패'로 규정하며 맹공을 퍼부었다.

조 후보 측은 "최민호 후보의 공약들은 취임 이후 슬그머니 폐기되었고, 지금 세종시 재정은 '파탄'과 '위기'라는 단어 외엔 설명할 길이 없다"며 "민생이 외면당하는 동안 시 재정은 일회성·축제성 행사에 집중되어 골목상권이 무너졌다"고 비판했다. 이어 선거철을 맞아 최 후보가 다시 퍼주기식 공약을 남발하고 있다며 "새로운 선심성 공약으로 표를 구걸하기 전에 지난 4년간의 공약 파기와 재정 파탄에 대해 시민 앞에 석고대죄하라"고 일침을 가했다.

5월 29일 조치원역에서 유세를 마친 장동혁 당대표와 최민호 후보가 조치원 전통시장에서 조상호 후보를 우연히 만나 서로 인사를 나눴다.뉴스피치

막판 고발전 난타... 선거 후 양측 사법 리스크도 주목

두 후보의 신경전은 기자회견과 토론회 등 전방위에서 이어지고 있다. 최 후보는 조 후보 측이 제기한 '재정 파탄론'에 대해, 과거 조 후보가 경제부시장으로 재직하던 시절(2020~2021년) 매년 1000억 원씩 얻은 부채가 누적되어 자기가 취임할 당시 3700억 원의 빚이 있었다고 역공했다. 또한 조 후보의 공약인 '보통교부세 정률제'에 대해서도 실현 가능성이 낮은 허황된 주장이라며, 자신은 논리적인 법령 개정 접근으로 안정적 재정을 확보하겠다고 공언했다.

최근 양 캠프 간의 고발전도 격화되고 있다. 최민호 후보 측은 조상호 후보가 방송 토론회 등에서 "최민호 시장 재임 중 특구 지정 성과가 없다"고 발언한 것을 두고, "엄연한 성과를 의도적으로 폄훼했다"며 조 후보를 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 고발했다. 이에 대해 조상호 후보 측은 최 후보의 고발을 부당한 정치 공세로 규정하는 한편, 최 후보의 네거티브 공세와 과거 행적 문제를 거론하며 법적 대응으로 맞서고 있다. 최 후보는 선거 공보물 상의 팩트를 언급한 것일 뿐이라며, "정직, 정의, 정확의 3정 원칙에 따른 정당한 검증을 네거티브로 몰지 말라"고 목소리를 높였다.

이번 선거가 고발전으로 치닫고 있는 만큼, 선거 결과와 상관없이 향후 양측 후보를 둘러싼 '사법 리스크'가 세종 정가의 커다란 변수로 작용하는 것 아니냐는 전망도 나오고 있다. 행정수도 완성을 위한 적임자가 누구인지를 두고 벌이는 여야의 정면충돌 속에, 과연 세종시 유권자들이 마지막에 누구의 손을 들어줄지 세간의 이목이 집중되고 있다.
덧붙이는 글 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.
#지방선거 #세종시장 #최민호 #조상호 #뉴스피치

6.3 지방선거
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