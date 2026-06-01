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국민의힘 최민호 후보는 1일 오전 나성동 선거캠프에서 긴급 기자회견을 열었다.6.3 지방선거를 이틀 앞둔 1일, 세종시장 자리를 두고 더불어민주당 조상호 후보와 국민의힘 최민호 후보가 마지막까지 물러섬 없는 치열한 공방을 벌이며 선거판을 뜨겁게 달구고 있다. 두 후보는 각각 '행정수도 완성 및 재정 위기 심판'과 '세종시 사수 및 중앙부처·산하기관 빼가기 저지'를 전면에 내세우며 막판 표심 잡기에 총력을 기울였다.국민의힘 최민호 후보는 1일 오전 나성동 선거캠프에서 긴급 기자회견을 열고, 선거를 앞두고 정치권에서 불거진 세종시 소재 중앙부처 및 산하기관의 타 지역 이전 공약에 대해 "도저히 용납할 수 없다"며 강력한 규탄의 목소리를 높였다.최 후보는 민주당 민형배 광주·전남 후보의 문화체육관광부 이전 공약, 과거 김영록 전남지사의 기후에너지부의 이전 주장뿐만 아니라 국민의힘 조경태 의원의 산자부 대구 이전 발언 등을 조목조목 지적했다. 그는 "민주당이든 국민의힘이든 행정수도 완성을 흔들어대는 발상은 결코 용납할 수 없다"며 "지방선거를 기화로 세종시를 정말 핫바지로 알고 마구 흔들어대고 있다"고 강하게 비판했다.특히 최 후보는 지난달 정청래 민주당 대표가 부산에서 한국해양교통안전공단, 중앙해양안전심판원, 한국항로표지기술원 등 세종시 소재 해수부 산하기관들의 부산 이전을 공약하고, 정부가 지난달 26일 국무회의에서 '부산 해양수도특별법 시행령'을 의결한 것을 두고 "세종시민의 이익을 함부로 해치는 행위"라며 직격했다. 이 과정에서 과거 세종시의회 민주당 의원들이 해수부 이전에 찬동하는 듯한 발언을 했던 점을 꼬집으며, "자기 당 대표나 시도지사들이 세종시를 흔들 때 한마디도 못 하는 분(조상호 후보)이 어떻게 세종시민을 위한다고 할 수 있느냐"고 날을 세웠다.그는 실질적인 행정수도 완성을 위해 ▲헌법 내 행정수도 세종 명문화 ▲행정수도 특별법 제정 ▲법무부·성평등가족부 등의 세종 추가 이전이 선행되어야 한다고 촉구했다.최 후보는 회견 직후 "선거 캠프 문을 잠정적으로 닫고 모든 요원과 함께 시민 속으로 파고들겠다"며 절박한 '배수진' 선거운동 돌입을 선언했다.