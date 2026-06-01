김남권

1일 오전 더불어민주당 김중남 강릉시장 후보 측은 강릉경찰서 앞에서 기자회견을 열고, 국민의힘 김홍규 강릉시장 후보를 허위사실 유포 혐의로 고발했다.6.3 지방선거가 이틀 앞으로 다가온 가운데, 여야 강릉시장 후보들 사이에 고발전이 이어지고 있다.1일 더불어민주당 김중남 강릉시장 후보 선거캠프 공명선거실천단은 긴급 기자회견을 열고 상대 후보인 국민의힘 김홍규 후보를 공직선거법 위반(허위사실 유포) 혐의로 사법당국에 고발했다.김중남 후보 측은 "김홍규 후보는 토론회에서 김중남 후보의 직전 국회의원 선거 당시 선거사무장이 벌금 300만 원을 선고받은 사실을 빌미로 '(김중남 후보는) 당선자라면 이번 선거에 나오지도 못하는 분'이라는 취지로 발언했다"고 전하며, 이는 "당선 목적의 악의적인 가짜뉴스를 공표한 것"이라고 주장했다.김중남 후보는 지난 2024년 제22대 국회의원 선거에 출마했을 당시, 캠프 선거사무장이 공직선거법 위반(허위사실 유포) 혐의로 기소돼 대법원에서 벌금 300만 원의 확정판결을 받은 바 있다. 현행 공직선거법상 선거사무장의 '허위사실 유포'는 후보자의 당선무효(연대책임) 대상에 포함되지 않는다.김중남 후보 측은 "모든 선거사무장의 범죄가 당선무효 사유에 해당하는 것이 아님에도 불구하고, 김홍규 후보는 마치 당선자라면 당연히 후보 자격이 박탈되는 것처럼 유권자를 오도했다"며 반박했다.이어 "선거일이 임박한 시점에서 무차별적으로 유포되는 허위사실은 강릉시민의 올바른 선택을 방해하고 공정선거의 근간을 흔드는 중대한 범죄 행위"라며 "사법당국은 선거의 정의를 바로 세우기 위해 한 치의 의혹도 없이 즉각적이고 엄정한 수사에 착수해야 한다"고 촉구했다.6.3 지방선거 강릉시장 선거에서는 더불어민주당 김중남 후보, 국민의힘 김홍규 후보(현 강릉시장), 무소속 김동기 후보 등 3파전으로 진행되고 있다.