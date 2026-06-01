조전혁

조전혁 서울시교육감이 글자를 바꿔서 내건 선거 현수막.보수우익 성향의 조전혁 서울시교육감 후보가 "저는 (이재명 대통령에 대한) 공소취소가 왜 잘못된 것인지 학생들에게 분명히 가르치겠다"라고 목소리를 높였다. 자신의 선거 현수막도 "제대로 가르치겠습니다. 공소취소=헌법파괴"라고 바꾸는 등 글자갈이에도 나섰다. 이에 대해 교육전문가들은 "이런 것이 바로 세뇌 교육 시도"라면서 우려를 나타냈다.1일, 조 후보는 청와대 앞에서 자신이 적어 온 "(이재명 대통령) 셀프 공소 취소장"이라는 종이를 찢었다. 그는 이 자리에서 "민주시민교육은 특정 정당을 가르치는 교육이 아니라 헌법을 가르치는 교육이고 법치주의를 가르치는 교육"이라면서 "저는 공소취소가 왜 잘못된 것인지 학생들에게 분명히 가르치겠다"라고 목소리를 높였다.조 후보는 전날인 31일에는 기존 선거현수막 글귀를 "제대로 가르치겠습니다. 공소취소=헌법파괴"라고 바꾸기도 했다. 자신이 교육감이 된다면 학교 교실에서 '이재명 대통령 공소 취소' 논란을 "헌법파괴"로 규정해 가르치도록 하겠다는 뜻으로 해석된다.이에 대해 민주시민교육과 국제 정치·시민교육을 연구해 온 교육전문가들은 우려 목소리를 냈다.민주시민교육 전문가인 심성보 부산교육대학교 명예교수는 <오마이뉴스>에 "조전혁 후보의 주장은 '사회적으로 논쟁적인 주제는 교실에서도 논쟁적으로 기르치라'는 보이텔스바흐 정신을 정면으로 위배하는 세뇌 교육을 하는 것이나 다를 바 없다"라고 잘라 말했다.보이텔스바흐 원칙은 1976년에 서독의 교육자, 정치학자, 정당 관계자들이 보수와 진보의 이념 대립을 넘어 "학교에서 정치·시민교육을 할 때 반드시 지켜야 할 최소한의 지침"으로 합의한 것이다. 이 원칙은 국제 정치·시민교육에 큰 영향을 줬다. 제1 원칙은 '강압 또는 주입(세뇌)교육 금지 원칙'이다.민주시민교육을 직접 해온 손명선 징검다리교육공동체 상임이사(전 수석교사)도 <오마이뉴스>에 "사회적 논쟁 사안에 대해 교육감이 미리 일방적인 결론을 내려놓고 이를 강제 주입하겠다는 것은 국제적 시민교육 원칙(보이텔스바흐 합의)에 정면으로 배치된다"라면서 "조전혁 후보는 아이들의 통학로에까지 이런 정치 구호성 선거 현수막을 걸어놓아 교육을 선전의 영역으로 밀어 넣고 있다"라고 비판했다.보이텔스바흐 원칙을 연구해 온 장은주 영산대학교 교수도 <오마이뉴스>에 "공소취소처럼 논란이 되는 사안에 대해 특정한 입장만이 유일하게 올바른 입장이라고 전제하고 이를 교육하겠다는 것은 전형적인 학생에 대한 주입식 교화교육이며 의식화교육"이라면서 "논쟁적인 사안에 대해서는 수업에서도 논쟁적으로 다루는 것이 올바른 정치교육 원칙"이라고 강조했다.정근식 서울교육감 민주진보 단일후보도 "조전혁 후보처럼 특정 사건 하나를 골라 학생들에게 '무엇이 나쁘다'라고 단정해 가르치겠다는 태도는 헌법교육이 아니라 정치적 주입"이라면서 "참된 헌법교육은 학생들에게 결론을 대신 내려주는 교육이 아닌 서로 토론하며, 공동체의 답을 찾아가게 하는 교육"이라고 지적했다.