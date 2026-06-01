장재완

1일 오전 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생한 가운데, 소방차와 구급차 등이 사업장 정문으로 나오고 있다.대전 유성구 소재 한화에어로스페이스 대전공장에서 1일 오전 폭발·화재 사고가 발생해 다수의 인명피해가 발생한 가운데, 여야 대전시장 후보 및 정당이 사고 수습을 위해 선거운동을 전면 중단하고 애도의 뜻을 밝혔다.이장우 국민의힘 대전시장 후보는 1일 오후 입장문을 통해 "소중한 생명을 잃으신 분들께 깊은 애도를 표하며 유가족과 부상자분들께 참담한 마음으로 위로를 전한다"고 밝혔다. 이어 "사고 수습과 철저한 조사를 위해 모든 선거운동을 중단하겠다"라며 "관계기관과 협력해 피해자 지원에 행정력을 집중하고, 사고 원인 규명과 안전관리 체계 점검 등 필요한 대책 마련에 최선을 다하겠다"고 강조했다.더불어민주당 대전시당 역시 6.3 지방선거 선거대책위원회 명의의 성명을 통해 선거운동 전면 중단을 선언했다. 민주당대전시당은 "가장 중요한 것은 국민의 생명과 안전"이라며 "당국은 인명 구조와 조속한 화재 진압에 전력을 다해주길 바란다"고 밝혔다. 이어 "이번 사고의 수습과 정확한 원인 규명이 이루어질 수 있도록 당 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.김태흠 국민의힘 충남지사 후보도 대전 유성구 소재 한화에어로스페이스 사업장에서 발생한 폭발 사고의 희생자들을 애도하기 위해 공식 선거운동 일정을 잠정 중단하기로 했다.김 후보 측은 이날 SNS에 올린 글을 통해 "폭발사고 소식에 마음이 무너진다"라며 "깊은 애도의 마음을 전하며, 슬픔에 잠긴 모든 분들과 함께하겠다"고 밝혔다.이날 오전 10시 59분경 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발과 함께 화재가 발생했다. 이번 사고로 현장에서는 오후 1시 30분 현재 5명이 사망했고, 2명이 부상을 입고 치료를 받고 있다.