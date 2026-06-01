이재환 - 이찰우 제공

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더불어민주당 서천군 군수 및 군의원 등의 출마 후보자들이 1일 유승광 서천군수 후보 사무실에서 기자회견을 열고 있다.'돈 봉투 전달' 의혹으로 최근 선관위 조사를 받은 김기웅 충남 서천군수 후보의 배우자가 검찰에 고발된 것으로 확인됐다.앞서 지난 달 28일 김기웅 국민의힘 서천군수 후보의 배우자가 서천 지역의 한 농자재 판매 업주에게 돈 봉투를 전달한 정황이 포착됐다. 제보자의 신고를 받은 지역 선관위는 현장에서 관련 증거물과 CCTV를 확보한 것으로 전해졌다.서천군 선관위는 1일 김 후보의 배우자 A씨를 대전지방검찰청 홍성지청에 고발한 것으로 파악됐다. A씨는 후보자와 후보자 가족 등의 기부행위를 제한하는 공직선거법 113조와 114조 위반 혐의와 기부행위를 제한하는 같은 법 257조 위반 혐의를 받고 있다.소식이 전해지자 더불어민주당 서천군 후보자들은 이날 유승광 선거대책위원회 사무실에서 기자회견을 열고 "금품 살포 의혹이 떠도는 소문이 아니라 사실로 드러나고 있다"라며 "김기웅 후보는 5만 서천 군민에게 사과하라"고 촉구했다.김기웅 후보 배우자 A씨는 1일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 '돈 봉투 의혹'에 대한 입장을 묻자 "입장을 밝힐 게 없다"이라고 답변했다.추가로 김기웅 국민의힘 서천군수 후보의 해명을 듣기 위해 수 차례 연락을 취했지만 김 후보는 기자의 연락을 받지 않았다.