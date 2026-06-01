울산시의회

전국 각지의 병원·돌봄 노동자들이 이날 1일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 노동당 이장우 울산 동구청장 후보 지지를 선언했다.6.3지방선거 진보정당(노동당·정의당·녹색당)의 울산 동구청장 단일후보 이장우 후보를 지지선언하기 위해 울산 동구 뿐 아니라 대구와 서울 등 전국 각지의 병원·돌봄 노동자들이 울산에 모였다.앞서 이장우 후보는 전국 병원·돌봄 노동자 조직인 의료연대본부의 초대 위원장을 하고 전국 조직을 이끌어간 경험이 있고 공공운수노조 의료연대본부는 지난 5월 22일 조합원인 이장우 후보와 정책협약을 맺은 바 있다. 따라서 이날 전국 각지의 병원·돌봄 노동자들의 지지선언도 그 연장선이다.1일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 지지선언에 나선 의료연대본부 박경득 본부장은 "이장우 후보가 행정의 각 분야와 보건의료 분야를 전문가 수준으로 알고 있다"라며 "전국의 행정과 보건의료 복지를 잘 이해하는 후보가 울산 동구의 구청장이 반드시 되어야한다"고 강조했다.이어 "이장우 후보는 30여 년간 울산 동구에 소재한 울산대병원 노동조합 활동으로 의료공공성과 울산시민들의 건강을 지켜왔다"라며 "이제 더 크게 지역의 변화를 이끌어내고자 울산 동구 구청장 후보로 출마했고, 의료연대본부는 지역민 누구나 의료와 돌봄 서비스를 누릴 수 있도록 동구청장에 출마한 이장우 후보를 적극 지지한다"고 선언했다.울산대병원분회 오다혜 분회장은 "의료현장에서 함께 일해온 동료인 이장우 동구청장 후보는 울산대학교병원의 임상병리사로 오랜 시간 의료현장을 지켜온 사람"이라며 "현장에서 함께 일하며 이장우 후보가 늘 사람의 목소리를 귀하게 여기고, 문제를 외면하지 않으며, 책임 있게 행동해온 사람이라는 점을 보아왔다"고 소개했다.이어 "이장우 후보는 오래전부터 '울산에는 의과대학이 있지만, 시민들은 여전히 의사 부족과 의료공백이 있다'라는 현실을 이야기해왔다"며 "울산의 의료문제는 단지 병원의 문제가 아니라 시민의 생명과 안전, 그리고 지역의 미래가 걸린 문제다. 지역에서 의료인을 길러내고 지역의 의료역량을 키우는 일은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라고 밝혔다.그러면서 "정치는 결국 사람의 삶을 바꾸는 일"이라며 "현장을 알고, 시민의 어려움을 이해하며, 지역의 미래를 고민해온 사람이 지역을 책임져야 한다. 울산의 의료를 지키고, 시민의 삶을 지키고, 동구의 새로운 변화를 만들어갈 사람이 이장우라고 믿는다"고 강조했다.이장우 후보는 "울산 동구에서 우리 지역 주민들의 건강을 꾸준히 지켜왔고, 지역 주민의 건강을 지키는 활동을 해온 만큼 구청장이 된다면 통합돌봄과 관련한 시스템을 완벽하게 정비하고 전국적인 모범을 만들고 싶다"고 밝혔다.이어 "의료돌봄, 노인돌봄, 소아돌봄까지 다 포함해 종합적 돌봄 통합 시스템을 구축하고 전국적인 모범을 만들어서 전국으로 확산하는 계기를 만들고 싶다"고 덧붙였다.