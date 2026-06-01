국민의힘울산시당

6월 1일 오전 울산 공업탑로터리에서 국민의힘 박성민(중구) 울산시당위원장, 김기현(남구을)·서범수(울주군) 국회의원, 김상회 동구당협위원장, 김두겸 울산광역시장 후보, 김태규 국회의원 후보를 비롯해 기초단체장 후보, 시의원 후보 등 33명이 33번의 큰절을 했다.투표일을 이틀 앞둔 1일 오전 국민의힘 울산광역시당이 지역 중심가 공업탑로터리에서 큰절을 했다.'울산시민께 드리는 쇄신과 각오, 약속의 큰절'을 제목으로 건 국민의힘은 박성민(중구) 울산시당위원장, 김기현(남구을)·서범수(울주군) 국회의원, 김상회 동구당협위원장, 김두겸 울산광역시장 후보, 김태규 국회의원 후보를 비롯해 기초단체장 후보, 시의원 후보 등 33명이 33번의 큰절을 했다.큰절에 앞서 박성민 울산시당위원장은 호소문을 통해 "6.3 지방선거가 단 이틀 남았고, 저희는 간절하다"며 "울산의 4년은 울산을 진심으로 사랑하는 사람이 책임져야 한다"고 말했다.또한 "울산 시민 여러분께서 울산을 지켜왔듯 저희도 울산을 반드시 지키겠다"며 "말이 아닌 결과로, 시민의 삶이 나아지는 것을 직접 느끼실 수 있도록 보여드리겠다"고 호소했다.이어 김기현 총괄선거대책위원장은 "국민의힘이 내부 분열과 혼란으로 시민 여러분께 실망을 안겨드린 점에 대해 깊이 사과드린다"며 "이번 지방선거를 마치는 대로 먼저 저부터 앞장서 쇄신하고 분열과 갈등을 극복해 보수 대통합을 이루는 데 헌신하겠다"고 밝혔다.아울러 "오늘 이 자리에 울산의 모든 후보들이 함께 모였다"며 "중앙과 지방이 혼연일체가 되고 지방에서도 한마음으로 힘을 합쳐 제대로 된 보수정치를 회복하겠다는 각오를 시민 여러분 앞에서 다시 다진다"고 말했다.끝으로 김두겸 울산광역시장 후보는 "시정은 시장 혼자 운영하는 것이 아니라 국회의원, 시의원, 구·군의원 모두가 하나가 되어야 순조롭게 운영된다"며 "이 자리에 함께한 후보들과 오직 울산 발전만을 위해 일하겠다"고 강조했다.이어 "저희 후보들은 울산 발전이라는 하나의 목표 아래 '울산사람'이라는 단어가 자부심이 될 수 있도록 확실하게 일하겠다"며 "울산 미래 100년을 위해 국민의힘 후보들에게 소중한 한 표를 부탁드린다"고 말했다.이날 큰 절에 대해 국민의힘 울산시당 관계자는 "오늘의 큰절은 단순한 선거운동이 아니라 시민 앞에 드리는 쇄신과 다짐의 약속"이라며 "남은 선거기간 더욱 낮은 자세로 시민의 뜻을 받들고, 오직 울산 발전과 시민 행복을 위해 끝까지 최선을 다하겠다"고 밝혔다.