유성호

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 1일 오전 서울 구로구 구로디지털단지 앞에서 열린 유세에 앞서 대전 한화에어로스페이스 폭발 사고 발생에 따라 선거 일정을 잠정 중단하겠다는 입장을 밝히고 있다.사고 발생 소식이 전해진 직후, 당시 서울 구로구 구로디지털단지에서 지역유세 중이던 정원오 후보는 유세를 즉각 중단했다. 정 후보는 당시 현장에서 "많은 분들이 자리를 함께해 주셨는데 송구하다"며 " 피해가 없기를 바라는 마음으로, 화재(폭발) 사고로 인해 유세를 잠정 중단한다"고 말했다.그는 이후 본인 페이스북에 "대전 폭발 사고로 소중한 생명이 희생됐다는 안타까운 소식을 접했다"며 "갑작스러운 사고로 사랑하는 가족을 잃으신 유가족 슬픔을 감히 헤아리기 어렵다, 깊은 애도와 위로의 마음을 전하며 희생자분들의 명복을 빈다"고 썼다. 이어 "이런 비통한 소식을 접하고 유세를 이어가는 것은 도리가 아니라고 판단했다"며 유세 중단의 이유를 밝혔다.