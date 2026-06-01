▲릴레이 순회하는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보
오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 1일 서울 성북구 월곡역에서 릴레이 순회를 하기 위해 민병웅 성북구청장 후보와 이동하고 있다.이정민
오세훈 후보 또한 사고 직후 캠프 공지를 통해 "오 후보는 대전 한화에어로스페이스 사고와 관련하여 빠른 구조와 화재 진압이 최우선임을 강조했다"며 "금일 유세는 율동과 로고송을 전면 금지하고, 차분하고 조용한 일정으로 진행한다는 방침"이라고 알렸다. 오후 1시 반 현재 오 후보는 별도 입장은 밝히지 않은 상태다.
지난달 26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고가 일어났을 때 유세를 중단한 것과는 다른 모습이다. 오 후보는 당시 붕괴 사고가 발생하자 현장으로 달려가겠다며 "사태 파악 및 대응을 위해 이 시간 이후 금일 유세일정을 잠정 중단한다"고 알린 바 있다.
다만 오 후보 측은 이날 정해진 유세 일정 중 후보의 기자간담회 일정은 취소했다. 캠프는 오후 1시 55분께 공지를 통해 "안타까운 사고에 깊은 애도를 표하며, 오늘 오후 2시로 예정되었던 '오세훈 후보 선대위 공동선대위원장 및 총괄선대본부장 기자간담회' 일정을 잠정 연기하게 되었음을 알려드린다"라며 양해를 구했다.
권영국 "안전하게 퇴근하는 게 왜 이리도 어렵나"
권영국 정의당 서울시장 후보(대표)는 본인 페이스북에 "자꾸만 중대재해 참사가 반복된다, 대전 폭발 사고로 다섯 명이 사망한 상태"라며 "노동자들이 안전하게 퇴근하는 게 왜 이리도 어렵습니까"라 썼다. 정의당은 전국 후보들에 '로고송과 율동 등 유세 자제' 요청을 전달했다고 알렸다.
서울시장 후보들은 앞서 지난달 28일 TV토론에서 이미 GTX 삼성역 철근 누락, 서소문 붕괴 사고 등으로 안전 이슈로 치열한 공방을 주고 받았다. 이어 마지막 주말 유세에서도 안전을 주제로 공약을 발표하는가 하면, 서로 설전을 벌이기도 했다(관련 기사: 오세훈, 공사현장 안전공약 발표... 정원오 측 "오세훈에 안전 못 맡겨" https://omn.kr/2ifwp
).