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26.06.01 12:38최종 업데이트 26.06.01 12:41
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천영미 더불어민주당 안산시장 후보천영미

초박빙 승부가 예상되는 경기도 안산시장 선거가 난타전 양상이다. 음주 전력, 뇌물수뢰 의혹 등 네거티브 공방이 치열하다.

뇌물수뢰 의혹은 이민근 국민의힘 후보와 관련된 내용이다. 5월 27일께 경기도 한 일간지에 이 후보가 지난 지방선거 과정에서 금품을 수수하고 사업 이권을 약속한 혐의로 고발됐으며 경찰이 수사에 착수했다는 기사가 실리면서 불거졌다. 한 사업가에게 선거자금 명목으로 1억 원을 요구하고 특정 사업 이권을 약속했다는 내용이다.

더불어민주당 경기도당은 같은 날 철저한 수사를 촉구하고, 이 후보의 직접 해명을 요구하는 성명을 발표했다.

그러자 이 후보는 다음 날인 28일 긴급 기자회견을 열어 "지난 선거 과정은 물론 민선 8기 안산시정을 이끄는 동안 누구에게도 단 1원의 불법 자금을 받은 적이 없고, 어떠한 이권도 약속한 사실이 없다"고 뇌물수뢰 의혹을 전면 부정했다.

이어 "고발인 측 주장은 2022년 지방선거 당시의 일인데, 실제 문제가 있었다면 왜 4년 가까운 시간 동안 있다가 사전투표를 불과 이틀 앞둔 시점에 고발장을 제출했는지 의문"이라며 "정치적 목적이 담긴 기획 고발이자 선거공작"이라고 주장했다.

그러면서 "제기된 의혹 가운데 단 하나라도 사실로 드러나거나 법적 문제가 확인되면 즉시 안산시장직에서 내려오겠다"고 강조하며 "허위사실 유포와 무고 행위에 대해 공직선거법상 허위사실공표죄 등을 포함한 가능한 모든 법적 조치를 진행하겠다"고 덧붙였다.

29일, 더불어민주당 경기도당은 이 후보에 제기된 각종 의혹에 대한 고발장을 경찰에 제출한다는 내용의 성명을 발표했다. 성명에서 이 후보가 허위 사실, 흑색선전이라고 주장하고 있는데, 이번 사안은 단순한 정치 공세가 아니다"라고 반박했다.

천영미 "흑색선전과 억지 의혹 제기에 깊은 유감"

이민근 국민의힘 안산시장 후보 선거운동이민근

이 후보 측은 천영미 더불어민주당 후보의 음주 운전 전력을 지적하며, 경기도의원 시절 의정 활동 실적 부풀리기 의혹을 제기했다.

이 후보 측은 지난 5월 27일 음주 운전 전력, 자서전 실적 부풀리기 의혹, 업무추진비 집행 논란 등 '3대 의혹'을 제기하며, 이에 대한 해명을 요구했다. 이 후보 측은 음주 운전은 시민의 생명을 위협하는 중대한 범죄라고 지적했다. 천 후보가 의정 활동 당시 13건의 대표 발의 조례 건수를 자서전에서 160건으로 부풀려 기재했다고 주장했고, 도의회 상임위원장 시절 업무추진비의 상당액을 특정 업소에서 썼다는 '업무추진비 사적 유용 의혹'을 제기했다.

이에 천 후보 측은 29일 "이민근 후보 측의 근거 없는 흑색선전과 억지 의혹 제기에 깊은 유감을 표한다"는 내용의 논평을 통해 반박에 나섰다.

논평에서 업무추진비 사적 유용 주장에 대해 "관계 기관과의 정책 협의와 정상적인 의정 활동을 위해 적법하게 집행한 공적 예산"이라고 해명하며 "적법한 공적 지출을 사적 유용이나 정치자금으로 왜곡하는 행위에 대해 법적 책임을 묻겠다"고 으름장을 놓았다.

실적 부풀리기 주장에 대해서는 "조례 발의 건수 문제는 편집 과정에서 발생한 단순 표기 오류"라며 "의정 활동을 정리하는 과정에서 일부 공동 발의 건수를 대표 발의로 잘못 표기한 점은 실수"라고 해명했다. 그러나 "이를 고의적 허위 사실 공표로 몰아가는 것은 사실 왜곡"이라고 주장했다.

음주 운전 비판에 대해서는 "19년 전 음주 운전 적발 건에 대해 시간을 되돌리고 싶을 만큼 뼈저리게 후회한다고 여러 차례 시민 여러분에게 공개 사과를 했다"고 해명했다. "이미 반복적으로 사과하고 책임을 인정한 사안을 선거 막판에 다시 끌어오는 것은 정책 경쟁을 회피한 정치 공세일 뿐"이라고 덧붙였다.

민주당 텃밭으로 알려져 있어, 선거 초반 경기도 안산은 천 후보의 당연 우세가 점쳐졌다. 하지만 선거 후반기 여론 조사에서 오차 범위 내 접전 양상이 보여지며, 격전지로 떠올랐다.

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#안산시장선거 #이민근 #천영미

6.3 지방선거
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