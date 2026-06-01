천영미

천영미 더불어민주당 안산시장 후보초박빙 승부가 예상되는 경기도 안산시장 선거가 난타전 양상이다. 음주 전력, 뇌물수뢰 의혹 등 네거티브 공방이 치열하다.뇌물수뢰 의혹은 이민근 국민의힘 후보와 관련된 내용이다. 5월 27일께 경기도 한 일간지에 이 후보가 지난 지방선거 과정에서 금품을 수수하고 사업 이권을 약속한 혐의로 고발됐으며 경찰이 수사에 착수했다는 기사가 실리면서 불거졌다. 한 사업가에게 선거자금 명목으로 1억 원을 요구하고 특정 사업 이권을 약속했다는 내용이다.더불어민주당 경기도당은 같은 날 철저한 수사를 촉구하고, 이 후보의 직접 해명을 요구하는 성명을 발표했다.그러자 이 후보는 다음 날인 28일 긴급 기자회견을 열어 "지난 선거 과정은 물론 민선 8기 안산시정을 이끄는 동안 누구에게도 단 1원의 불법 자금을 받은 적이 없고, 어떠한 이권도 약속한 사실이 없다"고 뇌물수뢰 의혹을 전면 부정했다.이어 "고발인 측 주장은 2022년 지방선거 당시의 일인데, 실제 문제가 있었다면 왜 4년 가까운 시간 동안 있다가 사전투표를 불과 이틀 앞둔 시점에 고발장을 제출했는지 의문"이라며 "정치적 목적이 담긴 기획 고발이자 선거공작"이라고 주장했다.그러면서 "제기된 의혹 가운데 단 하나라도 사실로 드러나거나 법적 문제가 확인되면 즉시 안산시장직에서 내려오겠다"고 강조하며 "허위사실 유포와 무고 행위에 대해 공직선거법상 허위사실공표죄 등을 포함한 가능한 모든 법적 조치를 진행하겠다"고 덧붙였다.29일, 더불어민주당 경기도당은 이 후보에 제기된 각종 의혹에 대한 고발장을 경찰에 제출한다는 내용의 성명을 발표했다. 성명에서 이 후보가 허위 사실, 흑색선전이라고 주장하고 있는데, 이번 사안은 단순한 정치 공세가 아니다"라고 반박했다.