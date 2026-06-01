한국정책방송원

"하우즈 장군은 두 개 사단을 동원해 달라는 박정희 대통령의 요청을 언급했고, 자신은 저의 동의가 있으면 그렇게 할 준비를 갖추겠다고 말했습니다. 저는 동의했습니다."

한일 국교 정상화 반대 항쟁의 모습.학생들의 최대 목표는 한일협정 무산이었지만, 박정희는 정권 전복을 우려했다. 당시의 사태 전개는 그가 자신의 안위를 걱정하도록 만들었다. 이런 가운데서 그가 생각한 것이 '만약의 경우에는 사임할 수 있다'라는 판단이다.박정희는 반대시위를 진압해야 하지만 여의치 않을 경우에는 사임할 것이라고 버거 대사에게 밝혔다. "만약 통제할 수 없는 대중들의 반대에 직면한다면 사임할 것"이라는 그의 말이 전보에 적혀 있다. 6·3운동이 박정희를 얼마나 겁먹게 만들었는지를 보여주는 장면이다.미국 대사와 사령관의 청와대 방문은 응원 방문, 격려 방문이었다. 박정희가 한국인들의 요구에 굴해 한일협정을 포기하지 않도록 하기 위한 것이었다. 그런데 이날 미국 대사가 박정희를 만나러 가는 방식은 어떻게 보면 박정희에게 힘이 될 수도 있지만 어떻게 보면 그렇지 않았다.당시에는 주한미국대사관이 지금의 경복궁 앞이 아닌 서울광장 주변에 있었다. 반도호텔 내에 위치한 이곳은 청와대에서 약 2.5킬로미터 떨어져 있었다. 여기서 근무하는 미국 대사가 청와대로 갈 때 이용한 교통수단은 김대중의 회고에도 나타나듯이 헬기다. <서중석의 현대사 이야기> 제7권은 "오후 4시를 지나서 새뮤얼 버거 주한미국대사, 해밀턴 하우스 유엔군사령관이 헬리콥터를 타고 청와대로 이동했다"라며 4시 40분부터 약 2시간 동안 대화가 있었다고 알려준다.자신을 응원하고자 미국 정부 대리인들이 헬기'까지' 타고 오는 모습은 박정희에게 고무적일 수도 있었다. 그러나 달리 생각하면, 자동차를 타고 와도 되고 걸어와도 될 만한 곳을 헬기'씩이나' 타고 오는 모습은 미국인들 역시 겁을 먹었음을 보여주는 징표가 될 수 있었다.5만여 명이 그날 정오 경복궁 광화문 앞에서 시위를 벌였고 당시의 시위대가 미국도 비판했기 때문에, 미국대사 등이 자동차를 타고 청와대로 가려면 어느 정도의 용기가 필요했다. 헬기가 동원된 것은 그들이 스스로의 안위를 걱정해야 했을 정도로 6·3운동이 위력적이었음을 방증한다.이날의 청와대 회동에서는 계엄령 발포가 최대 현안이었다. 박정희는 2개 사단을 시위 진압에 투입하게 해달라고 요청했다. 대군을 동원할 생각을 하고 있었던 것이다. 이 내용을 버거는 이렇게 정리했다.버거 대사는 박정희의 군대 동원을 승인하면서 주의 사항을 고지했다. 군대 동원의 책임이 미국이 아닌 한국에 있음을 명확히 하라는 것이었다. 버거 대사가 박정희에게 "계엄령 발동은 대한민국 정부의 결정이다", "우리는 대한민국 정부의 요청에 의하여 군대 동원에 동의하였다"라고 각인시키는 모습이 전보에서 확인된다.