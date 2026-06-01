조정훈

"묵고살라 카면 팔아야 되는데 (지지자들만 왔다가) 다 지나가 뿔잖아. 시끄럽고. 북 치고, 장구 치고. 뭐가 좋다고 저리 난리고."

"이제 연세도 있으시고 감옥에도 갔다 오셨으니 조용히 노후를 그냥 마무리하셨으면 좋겠는데, 괜히 이제 끼어드는 모습이 보기에는 안 좋다, 솔직히."

"나 정말 싫어요. 안 왔으면 좋겠어요 제발. (박씨가) 싫다고 말하기는 그런데 아휴 참 줏대 없이 흔들리는 그런 사람이 대통령 해갖고 참 그래요. (근데) 내 여기 서문시장에서 이런 이야기 하면 칼 맞는다. 칼 맞아."

[수성못]

추경호 국민의힘 대구시장 후보를 지원하기 위해 5월 31일 오후 서문시장을 찾은 전직 대통령 박근혜씨가 추 후보와 함께 지지자들을 향해 손을 흔들고 있다.박씨가 이날 오후 4시에 도착해 약 20분간 머문 뒤 떠난 서문시장 안 깊숙이 들어가 보니 여론이 꽤 엇갈렸다. 직전 박씨를 향한 과열을 고려했을 때 의외의 반응도 쏟아졌다.박씨가 떠난 직후 처음 마주한 최아무개(50대 후반 여성)는 기자가 "박근혜" 석 자를 꺼내자마자 "다 싫어하지. 장사 망했다고 하지 뭐"라며 목소리를 높였다.최씨는 단순히 장사가 안 돼 불만을 가진 게 아니라 박씨가 전국을 돌며 국민의힘의 선거운동을 지원하는 모습에 매우 비판적이었다. 그는 "저 여자 정신 못 차리고 있다"며 "어찌됐던 간에 탄핵된 사람이 국민통합을 위해 조용히 자중하고 있어야 하는데"라고 꼬집었다. 이어 "대구·경북만 도는 게 아니고 다른 데 다 간다매. 그니까 (사람들이) 미쳤는갑지(라고 말하지)"라며 "옆에 있는 유영하 이런 사람들도 나쁜 사람들이다. 이용하는 거잖아"라고 강도 높게 비판했다.삼성 라이온즈 프로야구 경기를 보고 있던 다른 여성 상인도 "정치 그만하시면 안 됩니까? 이제 그만하시고 조용히 있으시지"라며 이렇게 말했다.잠옷 장사를 하고 있는 박아무개(50대 남성)씨도 "참 한 번 하고 갔으면 됐지(지난 5월 23일 대구 칠성시장에 간 것을 지칭, 기자 말) 맨날 찾아와가 사람들 몰리가 엉망진창이 되는데"라고 질색했다.박씨가 "칼 맞는다"고 말한 것처럼, 박씨를 찬양하는 상인들도 여럿 만날 수 있었다. 앞서 만난 최씨 옆에서 옷가게를 운영하는 신아무개(60대 초반 남성)씨는 "박근혜 대통령님을 보려고 모인 사람들을 보니 아직 보수는 살아 있다는 생각이 들었다"며 "박근혜 대통령이 대구의 민심 그 자체이니 영향력이 상당할 것"이라고 주장했다.생활복을 파는 정아무개(50대 여성)씨는 "장사 때문에 오늘 (박씨를) 보러 가진 않았다"면서도 "박근혜 대통령 오시면 (국민의힘 선거에) 당연히 도움이 되지에. 옛날부터 저는 엄마 같은 느낌, 친정 느낌, 짠한 느낌이 들어 (박씨를) 좋아했다"고 말했다. 이불 가게의 박아무개(40대 여성)씨도 "박근혜 언니를 뽑았다. 박 대통령 존경합니다. 지지합니다"라고 밝혔다.속옷 장사를 하며 부정선거 음모론이 담긴 유튜브 영상을 보던 남성 상인(60대)도 "당연히 박 대통령이 선거를 지원하는 게 좋다"며 "(장사가 안 된다고 싫어하는 상인들이 있던데) 국가를 위해 그러면 안 된다. 국가가 문제지 장사가 문제냐"라고 말했다.