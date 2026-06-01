신영근

선거운동 종료 하루를 앞두고 민주당이 총결집 선거유세를 진행하며 지지층 결집에 나섰다.공식 선거운동 종료 하루를 앞두고 민주당이 총결집 선거유세를 진행하며 막판 지지층 결집에 나섰다.민주당은 1일 오전, 홍성 전통시장 앞에서 손세희 군수 후보를 비롯해 기초·광역의원 후보 그리고 선거운동원 등이 참석한 가운데 집중 유세를 벌였다.손세희 후보 후원회장인 문진석 의원과 양승조 전 지사도 참석해 힘을 실었다.또한, 이날은 공식 선거운동 후 열리는 세 번째 홍성오일 장날로, 홍성 전통시장 주변에는 충남교육감과 국민의힘 선거운동원들도 모여들면서 세 결집에 나섰다.손 후보의 후원회장인 문진석 의원은 "정치판을 어지럽히는 것이 국민의힘"이라면서 "국민의힘 전직 대통령은 사익을 추구해 감옥에 갔다. 정치도 개혁하지 않으면 썩는다. 이번 선거에서 국민의힘을 확실히 심판해야 한다"며 민주당 후보의 압승을 기원했다.본선거 사흘을 앞두고 '무박 3일 선거운동'에 돌입한 민주당 손세희 군수 후보는 이날 "충남의 중심을 넘어, 더 커지는 홍성을 만들기 위해 홍성의 경제 지도를 대전환하겠다"며 "박수현 충남도지사 후보, 그리고 민주당이 원팀으로 손을 맞잡고 위대한 홍성군민의 승리를 반드시 만들어 내겠다"고 강조했다.민주당 기초·광역 후보들은 "다시 국민의힘이 선택받는다면 그들은 끝까지 반성하지 않을 것이다. 당장 12.3 내란을 인정하지도 않고 반성도 하지 않는 국민의힘이다. 국민 눈치도 안 보고, 자기들 잇속만 챙기는 이들에게 시민의 힘을 보여달라"면서 선거를 통해 국민의힘 심판에 나서줄 것을 시민들에게 호소했다.홍성군은 이번 지방선거에서 군수와 군의원 11명(4개 지역구 9명, 비례대표 2명), 도의원 2명(2개 지역구) 등 모두 14명을 선출한다.홍성에서 이번 지방선거에 나서는 후보는 모두 26명이다.국민의힘도 이날 오후 같은 장소에서 집중 유세를 진행하고 막판 지지층 결집에 나설 예정이다.한편, 사전 투표에 이어 다음 달 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 제9회 지방선거 본투표가 실시된다.