남소연

송언석 국민의힘 공동선거대책위원장이 1일 서울 여의도 국회에서 6.3 지방선거 대국민 호소 기자회견을 하고 있다.송언석 원내대표는 이날 오전 국회 본관 원내대표실에서 기자회견을 열고 "대장동 범죄 일당 5인방이 결국 모두 다 풀려났다"라며 "이재명 대통령의 대북송금 사건을 수사했던 박상용 검사를 징계 없이 무제한 직무 정지시켰다"라고 지적했다. 그는 "국민 여러분들께서 놓칠 수 있는 뉴스, 하지만 놓치면 선거보다 더 중요할지도 모르는 뉴스"라면서 "작금의 대한민국은 징계도 없이, 근거도 없이, 대통령의 사적 보복을 위해 검사를, 공무원을 임의로 직무 정지시키는 나라가 됐다"라고 말했다.송 원내대표는 이번 지방선거에 출마한 민주당 후보들을 한 명씩 언급하며 비판한 후 "'대통령 팔이' 하나 믿고 준비되지 않은 이런 무능한 후보를 내보낸 것 자체가 국민을 무시하는 집권 여당의 오만한 민낯을 보여주는 것"이라고 날을 세웠다. 이어 "토론을 피하고 '대통령 팔이'에만 몰두하는 무능한 허수아비를 내쫓고, 오로지 지역 주민들을 대변할 유능하고 준비된 국민의힘 일꾼들을 선택해주시라"라는 당부했다.그는 "그것이 오만방자하게 국민을 완전 무시하고 았는 더불어민주당의 콧대를 꺾을 수 있는 유일한 길"이라며 "지금 제어해주시지 않으면 앞으로 2년간 광란의 폭주를 지켜봐야만 하는 상황이 올 수도 있다"라며 지지를 호소했다.특히 "국민의힘이 많이 부족하다고 보시는 것 잘 알고 있다"라며 "송구하게 생각한다. 반성한다"라고 말했다. 그는 "하지만 바람 앞에 놓인 대한민국만은 지켜주셔야 되지 않겠느냐?"라며 "오만한 권력에 최소한의 견제는 해주셔야 되지 않겠느냐? 넘치는 힘을 주체하지 못하고 권력의 맛에 도취한 집권 세력에게 제어 버튼 한 번은 눌러 주셔야 되지 않겠느냐?"라고 물음표를 던졌다.송 원내대표는 "6월 3일, 가족, 친척, 지인, 친구들까지 전부 다 함께 투표장에 나가셔서 기호 2번에 소중한 한 표를 행사해 주시기를 간곡하게 호소드린다"라며 "남은 40시간 우리 국민의힘은 사생결단 총력 운동 체제에 돌입하여 국민 속으로 들어가 국민께 투표를 호소하겠다"라고 목소리를 높였다.송 원내대표는 특히 이날 기자회견 말미에 마이크를 다시 잡고 "이번 선거가 끝나면 우리 당에서 입법을 추진하고자 한다"라며 "'박찬대 22촌 사칭 사기방지 3법', '정원오 방지법'을 당론으로 추진하겠다"라고 날을 세웠다.그는 "박찬대 사기방지 3법은 공직선거법·공직자윤리법·독립유공자 예우에 관한 법률개정"이라며 "공직선거법을 개정해서 선거 후보자는 등록할 때 구체적인 촌수와 관계를 명시하도록 해서 유권자를 기만하지 못하도록 하는 내용"이라고 박찬대 민주당 인천광역시장 후보를 직격한 것이다.또한 "공직자 윤리법을 개정해서 재직 중인 공직자들이 혈연관계를 허위 조작하지 못하도록 하는 내용"과 "독립유공자 예우에 관한 법률을 개정해서 독립운동가의 이름과 명예를 허위로 더럽히는 행위를 처벌하는 내용을 포함할 것"이라고도 설명했다.이어 "정원오 방지법은 시·도지사 후보의 토론을 최소 3회 이상으로 의무화하는 방향으로 공직선거법을 개정하는 내용"이라며 "토론을 회피하고 거짓 이력으로 선거를 허탈하게 만드는 민주당 후보자들을 심판하고 정정당당한 선거문화를 정착시키기 위해 노력을 다하겠다"라고 정원오 민주당 서울시장 후보를 겨냥했다.