더불어민주당 충남도당 제공

충남 지역 모 국민의힘 후보 지지자들의 단톡방에 게시된 사전투표 흑색 선전 게시물이다.최근 국민의힘 모 후보를 지지하는 2000여 명 규모의 카카오톡 단체방에 사전투표를 '부정선거의 온상'으로 규정하며 '허위 정보'를 퍼뜨리는 게시물들이 잇따라 게시돼 논란이 됐다. 하지만 사전투표에 대한 부정적인 게시글에도 불구하고 충남·대전·세종의 사전 투표율은 22%를 기록한 것으로 나타났다.해당 단톡방에 '자유 우파들은 사전투표를 해선 안된다', '사전 투표 말고 본투표' 등을 주장하는 게시물이 게시된 정황이 포착됐다. 해당 게시물들은 6.3 지방선거 사전투표를 앞두고 일제히 게시됐다.이 같은 사실은 더불어민주당 충남도당에 시민들의 제보가 잇따르면서 알려졌다. 더불어민주당 충남도당은 지난달 30일 보도자료를 통해 해당 게시물들을 언론에 공개했다.더불어민주당 충남도당은 이날 논평을 통해 "단순한 의견 표명을 넘어 선거제도에 대한 국민의 신뢰를 훼손하고, 유권자의 투표 참여를 위축시키는 심각한 민주주의 훼손 행위이다"라며 "아무런 근거 없이 사전투표의 공정성을 부정하는 행태는 선거관리기관과 선거제도 전반에 대한 불신을 조장하는 무책임한 선동과 다름없다"고 비판했다.그러면서 "12·3 비상계엄 사태 당시 근거 없는 부정선거 음모론을 앞세워 선거관리위원회를 공격하고 민주주의 질서를 위협했던 세력의 그림자가 아직도 우리 사회 곳곳에 남아 있는 것은 아닌지 우려스럽다"라며 "이미 수차례 사실이 아님이 확인된 부정선거 음모론이 또다시 지방선거 국면에서 고개를 들고 있다는 사실에 깊은 유감을 표한다"라고 덧붙였다.사전투표에 대한 불신의 목소리를 경계하는 목소리는 국민의힘 내부에서도 계속되고 있다. 그럼에도 국민의힘 일부 지지자들 사이에선 '사전 투표 불신론'이 팽배한 상황이다.실제로 지난 2024년 당시 충남 홍성·예산 국회의원에 출마한 강승규(현 국민의힘 충남도당 위원장) 후보는 국힘 지지자들에게 "상대측(민주당 지지층)에서 사전투표를 열심히 할 경우, (상대는) 3일 동안 투표를 하게 된다"라며 "본 투표 날 어떤 긴급한 상황이 올지 모른다"라며 사전투표를 독려했었다.'사전 투표' 흑색 선전 게시물과 관련해 더불어민주당 충남도당 관계자는 "단톡방을 본 시민들이 제보 형태로 보내온 내용이다"라며 "(게시물에 대해) 고발 조치할 계획은 없다"라고 말했다.한편, 지난 5월 29일부터 30일까지 이루어진 오는 6.3지방선거 사전투표에서 충남대전세종 지역의 사전 투표율은 22.97%를 기록했다. 이는 지난 8회 동시지방선거에서 기록한 20.25% 보다 2.72% 증가한 기록이다.