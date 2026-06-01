용인시민신문

사전 투표가 진행된 신갈동 행정복지센터.관심은 높아진 사전투표율이 6월 3일 본투표와 최종 투표율에 어떤 영향을 줄지에 모인다.제8회 지방선거 당시 용인시 최종 투표율은 54.22%였다. 선거인 88만9545명 가운데 48만2310명이 투표했다. 이 가운데 사전투표자는 17만 9162명이었다.이번 선거에서 용인이 제8회 지방선거 최종 투표율인 54.22% 수준을 유지하려면 전체 투표자 수가 약 50만1900명에 이르러야 한다.사전투표에는 이미 20만7576명이 참여했다. 같은 수준의 최종 투표율을 기록하려면 본투표 등을 통해 약 29만4300명이 추가로 투표해야 한다.제8회 지방선거에서는 사전투표 뒤 최종 집계까지 약 30만3100명의 투표자가 더해졌다. 이번 선거는 제8회 최종 투표율 수준에 도달하는 데 필요한 추가 참여 규모가 약 8800명 줄어든 상태에서 본투표를 맞는다.사전투표율 상승이 최종 투표율 상승을 곧바로 보장하는 것은 아니다. 본투표에 참여할 유권자가 투표 시점만 앞당겼을 가능성도 있기 때문이다. 사전투표 이후 새로운 참여층이 얼마나 투표장으로 향하느냐가 최종 투표율을 결정할 것으로 보인다.구별로는 처인구가 제8회 최종 투표율 47.20% 수준에 도달하려면 약 6만4100명의 추가 참여가 필요하다. 사전투표율은 크게 올랐지만 선거인 수도 함께 증가해 본투표 참여가 중요하다.기흥구는 제8회 최종 투표율 55.49% 수준을 유지하려면 약 14만8700명이 추가로 투표해야 한다. 제8회보다 필요한 추가 참여 규모는 약 2700명 줄었다.수지구는 제8회 최종 투표율 58.59% 수준에 도달하는 데 약 7만9400명의 추가 참여가 필요하다. 제8회보다 약 7400명 적다. 사전투표 참여 확대보다 선거인 수 감소 영향이 큰 것으로 분석된다.용인시는 사전투표 단계에서 제8회 지방선거보다 높은 참여율을 기록했다. 처인구와 기흥구에서 실제 투표자가 많이 늘어난 점도 눈에 띈다.최종 투표율 상승 여부는 6월 3일 본투표 참여에 달려 있다. 높아진 사전투표율이 투표 시점 이동에 그칠지 전체 참여 확대로 이어질지는 투표 종료 뒤 확인될 전망이다.