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26.06.01 10:57최종 업데이트 26.06.01 10:57
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제9회 전국동시지방선거 용인시 사전투표율이 제8회 지방선거보다 2.28%포인트 오른 22.42%로 집계됐다.

경기도 전체 상승 폭을 웃돈 데다 수원·성남·고양·화성 등 인근 대도시와 비교해도 가장 큰 증가 폭이다. 용인 3개 구 가운데 처인구의 상승세가 가장 두드러졌다. 기흥구는 실제 사전투표자 증가 규모가 가장 컸다. 수지구는 투표자 수가 줄었지만 선거인 수 감소 영향으로 투표율은 상승했다.

제9회 지방선거 용인시 사전투표자는 선거인 92만 5천682명 가운데 20만 7천576명으로 집계됐다. 사전투표율은 22.42%다.

제8회 지방선거 당시 용인시 사전투표자는 선거인 88만 9천545명 가운데 17만 9천162명으로 사전투표율은 20.14%였다.

4년 사이 용인시 선거인 수는 3만 6천137명 늘었다. 사전투표자는 2만 8천414명 증가했다. 사전투표율도 2.28%포인트 올랐다. 선거인 증가분을 넘어 사전투표 참여가 확대된 셈이다.

경기도 전체 사전투표율은 제8회 지방선거 19.06%에서 이번 선거 20.96%로 1.90%포인트 상승했다. 용인은 제8회 당시 경기도 평균보다 1.08%포인트 높았다. 이번에는 격차가 1.46%포인트로 벌어졌다.

인근 대도시와 비교해도 용인의 상승 폭은 눈에 띈다. 수원시는 18.84%에서 20.09%로 1.25%포인트 올랐다. 성남시는 22.08%에서 23.03%로 0.95%포인트 상승했다. 고양시는 19.22%에서 21.13%로 1.91%포인트, 화성시는 17.85%에서 20.02%로 2.17%포인트 상승했다.

용인은 사전투표율 자체로는 성남시의 23.03%보다 0.61%포인트 낮았다. 상승 폭은 비교 대상 도시 가운데 가장 컸다. 제8회 지방선거 당시 성남시와 용인시의 사전투표율 격차는 1.94%포인트였지만 이번 선거에서는 0.61%포인트로 좁혀졌다.

처인구, 투표자 1만 2천692명 늘어... 상승 폭 3개 구 중 최대

투표를 마친 한 시민이 투표 인증사진을 찍은 것을 보여주고 있다.용인시민신문

용인 3개 구 가운데 사전투표율 상승 폭이 가장 큰 지역은 처인구다.

처인구 사전투표율은 제8회 지방선거 18.06%에서 제9회 지방선거 21.34%로 3.28%포인트 상승했다. 사전투표자는 4만 233명에서 5만 2천925명으로 1만 2천692명 늘었다. 증가율은 31.5%다.

선거인 수는 22만 2천743명에서 24만 8천22명으로 2만 5천279명 증가했다. 인구 증가와 함께 사전투표 참여자도 큰 폭으로 늘어난 것으로 나타났다.

처인구는 투표율 상승 폭이 가장 컸지만 사전투표율은 용인 3개 구 가운데 가장 낮았다. 제8회 지방선거 최종 투표율도 47.20%로 기흥구와 수지구보다 낮았다. 사전투표 증가 흐름이 본투표 참여 확대로 이어질지가 처인구 최종 투표율의 주요 변수가 될 전망이다.

기흥구 사전투표율은 제8회 지방선거 20.66%에서 이번 선거 23.11%로 2.45%포인트 올랐다.

사전투표자는 8만 9천835명에서 10만 6천191명으로 1만 6천356명 증가했다. 용인 3개 구 가운데 실제 투표자 증가 규모가 가장 컸다. 선거인 수도 43만 4천819명에서 45만 9천414명으로 2만 4천595명 늘었다.

기흥구는 용인에서 선거인 수가 가장 많은 지역이다. 사전투표자 증가 규모가 용인 전체 투표율 상승을 이끈 주요 요인으로 분석된다.

수지구는 다른 흐름을 보였다.

수지구 사전투표율은 제8회 지방선거 21.16%에서 이번 선거 22.20%로 1.04%포인트 상승했다. 사전투표자 수는 4만 9천94명에서 4만 8천460명으로 634명 줄었다.

선거인 수가 23만 1천983명에서 21만 8천246명으로 1만 3천737명 감소하면서 투표자 수 감소에도 사전투표율은 오른 것으로 나타났다.

수지구의 투표율 상승은 실제 참여자 증가보다 선거인 수 변화의 영향이 크게 작용한 결과로 볼 수 있다. 처인구와 기흥구는 사전투표자 증가가 투표율 상승으로 이어졌다는 점에서 차이를 보인다.

높아진 사전투표율, 본투표 참여가 최종 결과 영향줄까

사전 투표가 진행된 신갈동 행정복지센터.용인시민신문

관심은 높아진 사전투표율이 6월 3일 본투표와 최종 투표율에 어떤 영향을 줄지에 모인다.

제8회 지방선거 당시 용인시 최종 투표율은 54.22%였다. 선거인 88만9545명 가운데 48만2310명이 투표했다. 이 가운데 사전투표자는 17만 9162명이었다.

이번 선거에서 용인이 제8회 지방선거 최종 투표율인 54.22% 수준을 유지하려면 전체 투표자 수가 약 50만1900명에 이르러야 한다.

사전투표에는 이미 20만7576명이 참여했다. 같은 수준의 최종 투표율을 기록하려면 본투표 등을 통해 약 29만4300명이 추가로 투표해야 한다.

제8회 지방선거에서는 사전투표 뒤 최종 집계까지 약 30만3100명의 투표자가 더해졌다. 이번 선거는 제8회 최종 투표율 수준에 도달하는 데 필요한 추가 참여 규모가 약 8800명 줄어든 상태에서 본투표를 맞는다.

사전투표율 상승이 최종 투표율 상승을 곧바로 보장하는 것은 아니다. 본투표에 참여할 유권자가 투표 시점만 앞당겼을 가능성도 있기 때문이다. 사전투표 이후 새로운 참여층이 얼마나 투표장으로 향하느냐가 최종 투표율을 결정할 것으로 보인다.

구별로는 처인구가 제8회 최종 투표율 47.20% 수준에 도달하려면 약 6만4100명의 추가 참여가 필요하다. 사전투표율은 크게 올랐지만 선거인 수도 함께 증가해 본투표 참여가 중요하다.

기흥구는 제8회 최종 투표율 55.49% 수준을 유지하려면 약 14만8700명이 추가로 투표해야 한다. 제8회보다 필요한 추가 참여 규모는 약 2700명 줄었다.

수지구는 제8회 최종 투표율 58.59% 수준에 도달하는 데 약 7만9400명의 추가 참여가 필요하다. 제8회보다 약 7400명 적다. 사전투표 참여 확대보다 선거인 수 감소 영향이 큰 것으로 분석된다.

용인시는 사전투표 단계에서 제8회 지방선거보다 높은 참여율을 기록했다. 처인구와 기흥구에서 실제 투표자가 많이 늘어난 점도 눈에 띈다.

최종 투표율 상승 여부는 6월 3일 본투표 참여에 달려 있다. 높아진 사전투표율이 투표 시점 이동에 그칠지 전체 참여 확대로 이어질지는 투표 종료 뒤 확인될 전망이다.
덧붙이는 글 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.
#용인시민신문

6.3 지방선거
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