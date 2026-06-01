남소연

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 5월 31일 서울 종로구 동묘벼룩시장에서 시민들을 만나 인사하고 있다.본투표까지 2일 남은 가운데, 막판 유세전략을 묻자 정 후보는 '오세훈 시정 서울 디스카운트 해소'를 꼽았다. 그는 "처음 예측했던 대로 막판 (보수) 표결집이 나타나고 있지만, 그럼에도 중도층을 위한 공약을 세워 해왔던 것처럼 남은 이틀도 절실하게 최선을 다하겠다"며 "서울 시민들의 안전과 일상, 모든 책임을 지는 것은 서울시장이어야 한다"고 짚었다.유권자들을 설득하는 이틀 전 마지막 유세에서 정원오-오세훈 두 후보는 다른 공식을 보이고 있다. 정 후보는 이날 오전 종로구 돈의동 쪽방촌과 오후 강남구 은마아파트 등을 도는 반면, 오 후보는 이날 서울 전체 25개 구 중 12개 구를 릴레이로 돌며 유세에 나선다. 오 후보는 특히 이날 마지막을 강동, 강남, 송파 등 보수 텃밭인 강남 지역에서 마칠 예정이다.