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5월 31일 정 후보 유세현장에서 우형찬 양천구청장 후보가 정 후보가 안고 있던 한 아이에게 "뽀뽀 해봐"라고 반복해 말해 논란이 되자, 우 후보는 “제가 경솔했다”며 사과했다.화면갈무리
그는 상대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 자신을 "이재명 대통령의 허수아비"라 겨냥한 데 대해서는 "오 후보 본인이 윤석열 정부 때 허수아비였다란 것을 자인하는 것에 다름 아니다"라며 반박했다.
정 후보는 "저는 박원순 (서울)시장 때 구청장을 하면서도 필요할 땐 쓴소리, 또 시민의 편에서 요구할 건 요구했다"며 "그때는 아무 말 못하고, 기회가 있을 땐 걷어 차 놓고 이제 와서 다시 기회를 달라고 하는 것은 무능한 분들이 하는 전형적 행위"라고 오히려 오 후보를 맹공했다.
민주당 중앙선대위 또한 앞선 논란을 의식한 듯 이날 오전 '지선 투표 종료까지 60시간 상황실 비상가동체제로 전환한다'는 내용의 공지를 내고 전 당원 행동 수칙 중 하나로 "자만하거나 오만하게 비칠 수 있는 부적절한 언행과 행동을 철저히 경계한다"는 지침을 내렸다.
"오세훈의 안전불감증, 서울 불안하게 해... 보수 결집? 마지막까지 절실하게"
정 후보는 이날 '서울시민께 드리는 호소' 회견에서 GTX 철근 누락 및 서소문 붕괴 사고를 언급하며 오 후보의 '안전불감증'을 지적하는 한편, 전직 대통령들을 현장에 호출하는 국민의힘을 과거 세력으로 규정하며 비판했다.
정 후보는 "GTX 삼성역 철근 누락, 서소문 사고 앞에서 누구 하나 책임을 보이지 못했다"며 "시민 안전은 시장이 가장 먼저 챙겨야 할 일이다. '사고가 난 것도 아닌데', '가서 할 수 있는 일도 없다'는 말이 어떻게 나오나"라며 상대의 앞선 발언을 겨냥했다. "오 후보의 안전불감증이 서울을 불안하게 한다"는 지적이다(관련 기사: 정원오 "아직도 삼성역 안가보셨죠?"-오세훈 "가는 게 무슨 도움되나" https://omn.kr/2iesd
).
그는 또한 "오 후보는 국무회의까지 들먹이며 일 잘하는 정부 발목을 잡겠다지만, 정작 이번 정부 출범 뒤 국무회의 56회 중 54회에 불출석해 기회를 스스로 포기했다"며 "서울시장은 중앙정부와 싸울 게 아니라 시민 삶을 정부와 함께 풀어내야 하는 자리"라고 오 후보를 비판했다.
최근 선거 막바지가 되자 국민의힘은 박근혜 전 대통령에 이어 이명박 전 대통령 등을 유세 현장에 불러내고 있다. 정 후보는 관련해 "이미 국민의 심판을 받았던 과거 세력이 다시 전면에 등장하고 있다"며 "과거 세력에게 지방정부와 대한민국 얼굴인 서울을 다시 맡길 수 없다. 그들을 다시 불러낸 오 후보도 (이들과) 다르지 않다"고 말했다.