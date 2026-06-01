황교안 후보 페이스북 갈무리

황교안 자유와혁신 경기 평택을 국회의원 후보와 모스 탄 리버티대 교수국내 유튜버와 정치인뿐만 아니라 부정선거를 주장하는 해외 인사의 수상한 행보, 이에 발맞춘 음모론자들의 과격한 행동은 심각한 우려를 낳고 있습니다. 미국 리버티대 모스 탄 교수는 한국에 입국해 지난달 29일 경기 평택시에 위치한 사전투표소를 방문하고 황교안 후보를 만난 것으로 확인됐습니다. 또한 그는 전한길씨와 전광훈 목사와도 연이어 만나 대화를 나눈 것으로 전해집니다. 특히 전 목사는 자신의 유튜브 채널 방송을 통해 "모스 탄 교수가 한국에 온 이유는 부정선거를 감독하기 위해서다"라고 주장했습니다.문제는 모스 탄 교수가 현재 이재명 대통령에 대한 명예훼손 혐의로 경찰의 수사 선상에 올라 있는 인물이라는 점입니다. 그는 지난해 6월 미국 워싱턴에서 기자회견을 열고 "이 대통령이 청소년 시절 살해 사건에 연루돼 소년원에 수감됐고, 그로 인해 학교에 다니지 못했다"라고 주장해 고발당한 바 있습니다. 모스 탄 교수는 경찰의 조사 요구와 소환 통보를 철저히 거부하고 있습니다.더욱 심각한 것은 모스탄 교수와 같은 이들의 선동이 음모론자들의 돌발 행동으로 이어질 수 있다는 우려입니다. 언론 보도에 따르면, 지난해 대선 때 서울 구로구 선관위 청사에서는 50대 남성과 60대 여성이 퇴근 시간 이후 '사전투표함을 감시하고 지키겠다'며 무단 진입해 사무실 문 앞에 누워 있다가 건조물 침입 혐의로 체포됐습니다. 실제 투표함은 이들이 침입한 6층이 아닌 7층에 보관돼 있었습니다. 같은 달 경남 하동군에서도 30대 남성이 사전투표함 보관소인 선관위 건물 외벽 가스 배관을 타고 2층으로 침입하려다 체포됐으며, 그는 부정선거 감시 단체 소속으로 밝혀졌습니다.지난해 5월 말 사전투표 기간에는 경기 화성시 선관위 청사에 자신들을 '사전투표 참관인단'이라고 속인 무리가 난입해 투표함을 강제로 촬영하겠다며 난동을 부렸습니다. 또한 같은 기간, 태극기를 단 차량을 이용한 음모론자들이 화성시의 한 우체국 내부로 진입해 관외 사전투표지가 보관된 최고 보안 구역까지 들어가 거세게 저항하는 사태가 발생했습니다. 이 과정에서 막무가내로 진입하려는 이들을 막아서던 선관위 직원이 몸싸움 끝에 부상을 입기도 했습니다. 올해 지방선거에서도 이러한 외부의 선동이 범죄 행위로 이어질 수 있다는 우려가 커지는 대목입니다.