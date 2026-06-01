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최근 선거 사전투표율임병도
오는 6월 3일 치러지는 지방선거의 사전투표율이 23.51%로 역대 최고치를 기록했습니다. 이는 지난 2022년 지방선거 당시의 사전투표율인 20.62%보다 2.89%포인트 상승한 수치입니다. 특히 보궐선거가 열리는 부산 북갑의 사전투표율은 25.57%로 집계되며 전국 14개 보궐선거 지역 중 5번째로 높은 참여율을 보였습니다. 14곳 중 5위라는 순위만 보면 압도적이지 않게 느껴질 수 있지만, 부산 지역 전체의 사전투표율 역시 21.29%로 역대 최고치를 경신했다는 점을 감안하면 유권자들의 높은 정치적 관심이 사전투표장으로 고스란히 이어졌다는 분석이 가능합니다.
이처럼 유권자들의 적극적인 투표 참여로 사전투표율이 치솟으면서, 그동안 사전투표 거부를 독려하며 제도를 흠집 내 온 부정선거 음모론자들의 주장은 점차 설 자리를 잃고 있습니다.
투표 보이콧 자화자찬한 황교안... "치열한 다자구도 탓" 분석도
'한미부정선거 공동조사단' 박주현 변호사는 사전투표 첫날부터 "투표자 수 조작이 큰 폭으로 증가했다"며 부정선거를 주장하는 글을 자신의 페이스북에 올렸습니다. 박 변호사는 "사전투표소 주변에 중국인 탑승 차량이 있는지 살피세요"라거나 "중국인이 운용하는 렌터카, 운반차가 투표지 운송에 동원된다면, 한국의 주권을 중국에 맡기는 꼴! 선관위 미쳤냐?"라는 글 등을 올리며 부정선거 음모론을 강력하게 주장했습니다.
황교안 자유와혁신 경기 평택을 국회의원 후보 역시 사전투표에 대한 부정선거 의혹을 제기해 온 대표적인 인물 중 한 명입니다. 그는 지속적으로 부정선거를 주장하다 급기야 지지자들에게 사전투표를 하지 말라고 공개적으로 요청하기에 이르렀습니다. 황 후보는 지난달 31일 자신의 페이스북에 "어제 사전투표율은 전국 23.51%, 전국 재보선 사전투표율은 24.12%인데, 평택을 재보선 사전투표율은 18.39%로 전국보다 현저히 낮다"면서 "제가 말씀드린 대로(사전투표 거부) 해주셔서 정말 감사하다"라고 썼습니다.
지역 정가와 정치 전문가들의 해석은 전혀 다릅니다. 평택을은 민주당 김용남 후보, 국민의힘 유의동 후보, 조국혁신당 조국 후보, 진보당 김재연 후보, 자유와혁신 황교안 후보 등 다수의 유력 후보가 출마한 최대 격전지입니다. 특히 민주당과 조국혁신당이 연일 주도권 싸움을 벌이면서 지지세가 온전히 결집되지 않았거나, 부동층 유권자들이 본투표일까지 투표를 보류하고 관망하고 있기 때문에 사전투표율이 상대적으로 낮게 나왔다는 분석이 설득력을 얻고 있습니다. 황 후보가 주장하는 부정선거에 대한 우려 때문에 유권자들이 자발적으로 사전투표를 거부했다는 주장과는 거리가 멀다는 지적이 나오는 까닭입니다.
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