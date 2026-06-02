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'커먼즈 종암' 이원형 개운산마을 가로주택정비사업조합장(오른쪽)과 무의 홍윤희 이사장이 커먼즈 사무실에서 사진을 찍고 있다. 건축을 전공한 이원형 조합장은 커먼즈를 공동체 아파트로 만들기 위해 공간과 운영을 설계하는 작업을 여러 파트너들과 함께 하고 있다.홍윤희
- 종암동에 산 지는 얼마나 되었는가?
"2015년에 왔으니 10년 정도 됐다. 처갓집이 이 동네라 자주 오다가 정착했다. 2017년에 단독주택을 매입해 리모델링을 하고 들어갔다. 살아보니 인프라가 너무 좋다. 교통, 개운산, 학교, 지하철역(길음역), 마트까지 편의시설이 촘촘하다.
주변에 재개발사업으로 아파트가 지어진 건 30년 전쯤이다. 사업 당시 시점으로 보면 이 주변은 잘 정비된 단독주택지였다. 당시 주민들이 '우리는 안 한다'고 빠졌고, 섬처럼 남았다. 이제는 세월이 흘러 노후된 주택지가 되었고, 이 단독주택을 산다고 했을 때 주변에서 '다시는 아파트로 못 들어올 거다'는 말을 많이 들었다."
- 그러다가 정비사업을 하게 됐다. 정비사업조합을 처음 만들자고 결심한 계기는 무엇인가?
"아파트가 '부동산'이기도 하지만 기본적으로 '같이 살아가는 동네'여야 하지 않나. 이 동네에서 이웃이 함께 잘 살아가는 마을 같은 아파트를 지어보고 싶었다. 기존에도 공동체 주택 개념은 있었지만 빌라 정도의 규모라서 이렇게 아파트 정비조합 규모로는 사례가 없었다.
아파트를 짓는다고 하면 보통 정비업체나 시공사에 크게 의존하게 되는데 이렇듯 공간을 기획하는 것이 무엇보다 중요한 정비사업을 남에게 맡기면 운영에 공동체적 가치를 반영하기 어렵다고 평소 생각해 왔다. 그러다가 2020년 정부가 지원하는 '공공참여형 가로주택정비사업'을 알게 됐다. 서울주택도시개발공사(SH)가 공동시행자 역할을 하는 공공참여형사업이었다. 공공이 함께해주는 사업이니 이로써 아파트를 주민들이 함께 만들어 보자는 생각을 했다.
집 리모델링 때 앞집 아저씨가 철거 공사를 해주셨고 옆집 할머니와도 알고 지냈다. 이 마을엔 늦게 이사왔지만 눈이 오면 같이 치우는 등 늘 마주치니까 동네 주민들에게 제안할 수 있었다. 이웃들에게 SH 안내문을 보여드렸고, 법무와 회계 일을 하는 이웃들을 만나서 집행부를 꾸렸다. 이후 이러저러한 이유로 SH와의 협업은 중단됐지만 다행히도 주택도시보증공사(HUG)가 사업비 지원보증을 유지하면서 금융 리스크를 거의 해소할 수 있었다."
- '커먼즈' 브랜드는 어떻게 만들었는가?
"우리 조합은 단순한 재개발조합이라기보다는 '함께 살아가는 공간'을 함께 상상하는 이들로 구성돼 있다. 이런 가치를 품은 이름을 직접 결정해 보기로 했다. 브랜드 회사인 더워터멜론과 작업해 '공유지' 또는 '공동체'라는 뜻의 '커먼즈'를 브랜드로 정했다(도시정비사업조합이 대형 건설사 브랜드 아파트가 아니라 자체 브랜드를 선보인 건 커먼즈 사례가 처음이다)."