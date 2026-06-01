박정길

조용익 더불어민주당 부천시장 후보와 더불어민주당 소속 시·도의원 후보, 선거운동원들이 5월 31일 부천 역곡남부역 앞에서 집중 유세를 펼치며 시민들에게 지지를 호소하고 있다.6·3 지방선거를 앞두고 막바지 총력전에 나선 조용익 더불어민주당 부천시장 후보가 "남은 선거 기간 동안 시민들을 직접 만나며 끝까지 최선을 다하겠다"고 밝혔다.조 후보는 5월 31일 저녁 부천 역곡남부역 앞에서 집중 유세를 마친 뒤 유세차에서 내려 기자와 만나 향후 선거운동 계획을 설명했다.이날 유세는 소사 지역을 중심으로 진행됐으며, 김동희 경기도의원 후보를 비롯한 더불어민주당 소속 부천시의원 후보들이 함께 참여해 지지를 호소했다.조 후보는 "오늘은 5월의 마지막 날이자 사전투표가 끝난 다음 날"이라며 "(오늘 일정 마쳤으니) 본투표까지 이틀밖에 남지 않은 상황에서 마지막 주말을 맞아 역곡남부역에서 집중 유세를 진행하게 됐다"고 말했다.그는 남은 선거운동 기간에도 현장 중심 행보를 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.조 후보는 "6월 1일과 2일에는 노동 현장을 직접 찾아가고 시민들을 다시 만나겠다"며 "특히 6월 2일에는 유세차를 타고 부천시 전역을 돌며 시민들에게 마지막 인사를 드릴 계획"이라고 설명했다.이어 "2일 유세를 모두 마친 뒤에는 선거운동원들과 함께 부천역에서 마지막 집중 유세를 진행할 예정"이라며 "끝까지 시민들과 함께하겠다"고 강조했다.조 후보 캠프 관계자는 기자와의 통화에서 이날 진행된 '집중 유세'의 의미를 설명했다.이 관계자는 "후보들이 각자 일정을 소화하다가 특정 장소에 유세 역량을 집중해 시민들과 만나는 방식"이라며 "단순히 유세차가 지나가며 연설하는 것이 아니라 무대를 갖추고 시민들과 함께 호흡하는 형태의 유세"라고 말했다.이어 "도의원·시의원 후보들은 물론 일반 시민들도 유세차에 올라 발언하기도 한다"며 "유동 인구가 많은 역세권이나 상권에서 집중적으로 진행하는 것이 특징"이라고 설명했다.또 "부천에는 37개 동이 있고 지역마다 시민들이 많이 모이는 장소가 있다"며 "역곡역과 같은 주요 역사나 상권에서 시민들을 집중적으로 만나는 것이 집중 유세의 목적"이라고 덧붙였다.