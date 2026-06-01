용인시민신문

- 핵심 공약인 반도체 배후 신도시 추가 100만 평 조성, 구체적으로 설명해달라.

- 용인·분당급행철도(YTX) 신설을 내걸었다. 이 후보의 동천언남선이 무리가 있다고 판단해 새 노선을 구상한 건가?

- 반도체·철도 공약 외에 자세히 들여다봐 달라는 공약이 있다면?

- 시장에 당선되면 정례적인 타운홀 미팅도 기대해 볼 수 있는 건가?

- 용인시민들에게 마지막 지지 호소를 한다면?

현 후보의 '힘 있는 여당 시장' 구호에 대한 이상일 후보의 '권력 자랑' 비난에 대해 4년 전 이 후보의 공보물을 내보이며 반문하고 있다."배후 신도시는 삼성전자 위쪽 덕성 단지 쪽에 약 69만 평인데 너무 작다. 동탄이 약 1000만 평에 인구 43만 명인 것과 비교하면 규모 차이가 크다. SK하이닉스 쪽에는 배후 신도시가 없다. 원삼 쪽 하이닉스 공장 주변에서는 지금도 숙소·주택·도로 문제로 아우성이다. 반도체 공장 건설이 2050년까지 이어지는 30년 프로젝트인데, 공장 다 짓고 나서 신도시 만들면 너무 늦다. 건설 과정에서도 주민들이 대책 없이 공사 소음에 시달려야 하기 때문이다. 삼성·하이닉스 양쪽을 아우를 수 있는 신도시를 공동으로 조성하는 방안을 검토하고 있다. 경제자유구역 지정을 통해 국제학교를 유치하고, 소재·부품·장비 기업 육성을 위한 펀드를 5000억 원 규모로 조성해 지역 소부장 기업들의 삼성·하이닉스 인증을 지원할 계획이다.""상충되는 게 아니다. 2022년에도 분당선 지선 1안, 신분당선 지선 2안으로 검토됐던 것으로 알고 있고, 기술적인 문제가 있다는 것으로 알고 있다. 동천언남선은 동백·신봉선 BC값을 높이기 위해 붙인 것으로도 이해하고 있다. 제가 제안한 YTX도 주요 수요 거점인 죽전, 단국대, 동백을 지난다. BC값은 결국 수요, 즉 이용객 수에 달려 있다. 어느 노선이든 BC값이 나오면 추진하는 것이고, 제가 공약했다고 무조건 밀어붙이는 게 아니다. 용인 시민들에게 도움이 되고 경제성이 확보되는 노선이면 반대할 이유가 없다.""'소확행 100' 공약을 받고 있다. 어르신들 전구 교체, 문 수리처럼 5000만 원 이하로 할 수 있는 소소한 100가지 사업이다. 5년 예산 50억 원, 연간 약 12억 원이면 된다. 시민 소통 시스템도 중요하다. 지금은 모바일 시대인데 시청 홈페이지에 사진 올리고 민원 넣는 건 번거롭다. 걸어가다 문제를 발견하면 사진 찍어 앱에 올리면 담당 공무원이 바로 처리할 수 있는 시스템을 만들겠다. 5000명 이상 반응이 몰리면 우선 처리하는 구조도 함께 운영할 생각이다. 또 도시계획심의위원회와 시민 사이의 차이를 줄이는 것도 과제다. 교수, 건축가, 기술사 중심으로 심의가 이뤄지는데 지역 주민의 의견이 실질적으로 반영되지 않는다. 도시계획 시민실천단을 활성화해 중요한 안건은 원탁 토론을 열고, 개발 찬반 이해관계자와 전문가, 시민단체가 모두 참여해 갈등을 사전에 줄이겠다.""충분히 생각하고 있다. 개인적으로는 처인성이라든지, 서봉사라든지 역사 문화적인 것도 굉장히 할 게 많다. 전문가들도 많고 토론회도 많이 하는데, 시에서 조금 더 관심을 가져서 하면 훨씬 더 많은 전문가가 올 수 있다. 시민들 상대로도 타운홀 미팅을 정기적으로 해 나가겠다.""용인에 정치하러 온 게 아다. 2006년부터 20년 가까이 용인에서 변호사 생활을 하고 시민운동을 해 왔다. 시장은 혼자 일하는 자리가 아니다. 중앙정부, 대통령, 지역 국회의원, 도지사와 원팀이 돼야 한다. 지역 국회의원들과 분기마다 한 번씩 정책 간담회를 갖겠다. 용인시 2040 도시기본계획이 아직도 경기도 승인을 받지 못하고 있다. 화성은 155만 명으로 이미 통과됐고, 평택도 통과됐다. 왜 용인만 안 됐나? 원팀의 힘이다. 반도체 산단은 직을 걸고 지키겠다. 지킬 자신이 있기 때문에 거는 거다. 용인 시민 여러분의 선택을 부탁드린다."