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이명박 전 대통령과 국민의힘 박형준 부산시장 후보가 지난 31일 부산시 해운대시장을 방문해 상인들과 인사하고 있다.이번에 이들을 불러낸 것은 새롭게 등장한 '윤어게인'들이다. 불법내란을 일으킨 윤석열은 헌법재판소에서 전원일치로 탄핵을 당하고, 내란우두머리 등의 혐의로 구속되어 현재 재판을 받고 있다. 또한 윤석열이 대통령 재임 때 있었던 그들 부부의 비리와 직권남용, 국정농단 의혹이 계속 드러남으로써 국민들을 경악하게 만들고 있다.윤석열은 국가와 국민에게 너무나 큰 해악을 끼친 사람으로, 이미 정치적으로는 사라져야 마땅한 존재나 다름없다. 그런데 제1야당인 국민의힘의 일부 지도부 등은 아직도 '윤어게인' 세력에 기대서 지방선거를 치르고 있는 듯하다.아마도 국민의힘은 지난 2025년 대선에서 자당의 김문수 후보가 41.15%를 득표한 기억 때문에 이러한 퇴행적 정치를 계속하고 있는 듯하다. "우리에게는 41.15%의 '윤에게인'이 있다!"라는 착각에서 비롯된 것이 아닐까? 사실 내란을 저지른 대통령을 배출한 정당의 대통령 후보가 내란 직후 실시된 선거에서 41.15%를 득표했다는 것이 굉장히 큰 충격이었다.지난 1년여간 이재명 대통령이 보여준 국정운영에 대한 지지가 60%대를 유지하는 걸 보면 이러한 '윤어게인'의 희망은 '망상'에 가깝다는 것을 여실히 느껴야함에도, 이성이 마비된 좀비처럼 오로지 멀쩡한 사람들을 물어뜯고 오염시키는 '좀비정치'의 모습를 보이고 있다.감옥에 있어야 할 두 전직 대통령의 등장은 이러한 '좀비정치'의 행태를 적나라하게 드러내는 현상이라 하지 않을 수 없다. 박정희 사망 이후 등장한 국민의힘 전신의 정당 출신 대통령을 지낸 이들은 김영삼 빼고는 모두 감옥에 갔다. 전두환, 노태우, 이명박, 박근혜, 윤석열이 그들이다. 청산해야 마땅한 잘못된 과거라 하지 않을 수 없다.탄핵당하고, 구속되고 감옥에 있어야 할 두 전직 대통령이 또다시 선거판에 등장해서 이해가 가지 않는 발언들을 하는 모습을 보면 아이티의 부두교 전통에서 설명하듯 '가사 상태에 빠졌다가 조종당하는 존재'를 떠울리게 된다.이번 지방선거는 이미 과거에서 정치적 사망을 했어야 할 존재들을 내세워 뻔뻔하게 '어게인'만을 외치는 과거 퇴행 세력들을 심판하는 대전환의 계기가 되어야 한다.